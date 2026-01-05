Bóka János azt írta, hogy az EU-nak bizonyos vágyak megfogalmazásán túlmenően nincsen mondanivalója a venezuelai helyzetről és a térségről, a nagyhatalmi politizálás új korszakában képtelen megfogalmazni érdekeit a régióban. Hozzátette, hogy az EU eszközök híján eddig sem tudott érdemi szereplővé válni, és ebben változás aligha várható.
Bóka János: Súlyos válságban van az EU közös külpolitikája
Kaja Kallasnak, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének vasárnapi nyilatkozata a venezuelai helyzetről jól mutatja, milyen súlyos válságban van az EU közös külpolitikája – közölte az európai uniós ügyekért felelős miniszter hétfőn a Facebook-oldalán.
A tárcavezető Kaja Kallas nyilatkozatát a gyengeség jeleként értékelte, valamint a nemzetközi kapcsolatok átalakulásának teljes félreértéseként.
Ha az EU valódi globális szereplő kíván lenni, kezdhetné azzal, hogy hasonló nyilatkozatokat a jövőben nem ad ki
– közölte.
Magyarország kormánya teszi a dolgát: mindent megtesz a Venezuelában tartózkodó magyar állampolgárok biztonsága, illetve a magyar energiaellátás biztosítása érdekében, és szoros figyelemmel követi az eseményeket
– fogalmazott Bóka János.
