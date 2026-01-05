Bóka János: Súlyos válságban van az EU közös külpolitikája

Bóka János azt írta, hogy az EU-nak bizonyos vágyak megfogalmazásán túlmenően nincsen mondanivalója a venezuelai helyzetről és a térségről, a nagyhatalmi politizálás új korszakában képtelen megfogalmazni érdekeit a régióban. Hozzátette, hogy az EU eszközök híján eddig sem tudott érdemi szereplővé válni, és ebben változás aligha várható.

Bóka János (Fotó: MTI/Vajda János)