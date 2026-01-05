Rendkívüli

Orbán Viktor: Ami pénzünk van, azt Magyarországra és a magyar családokra fordítjuk, nem Ukrajnára + videó

európai uniókaja kallaseu

Bóka János: Súlyos válságban van az EU közös külpolitikája

Kaja Kallasnak, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének vasárnapi nyilatkozata a venezuelai helyzetről jól mutatja, milyen súlyos válságban van az EU közös külpolitikája – közölte az európai uniós ügyekért felelős miniszter hétfőn a Facebook-oldalán.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 12:05
Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Bóka János azt írta, hogy az EU-nak bizonyos vágyak megfogalmazásán túlmenően nincsen mondanivalója a venezuelai helyzetről és a térségről, a nagyhatalmi politizálás új korszakában képtelen megfogalmazni érdekeit a régióban. Hozzátette, hogy az EU eszközök híján eddig sem tudott érdemi szereplővé válni, és ebben változás aligha várható. 

Bóka János Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztõség
Bóka János (Fotó: MTI/Vajda János)

A tárcavezető Kaja Kallas nyilatkozatát a gyengeség jeleként értékelte, valamint a nemzetközi kapcsolatok átalakulásának teljes félreértéseként. 

Ha az EU valódi globális szereplő kíván lenni, kezdhetné azzal, hogy hasonló nyilatkozatokat a jövőben nem ad ki

 – közölte. 

Magyarország kormánya teszi a dolgát: mindent megtesz a Venezuelában tartózkodó magyar állampolgárok biztonsága, illetve a magyar energiaellátás biztosítása érdekében, és szoros figyelemmel követi az eseményeket

– fogalmazott Bóka János.

Borítókép: Bóka János (Fotó: MTI)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

