A „Béketeremtő” (Mirotvorec) névre keresztelt ukrán weboldal a nevével ellentétben minden, csak nem békés. A 2014-es indulása óta a megfélemlítés eszközeként szolgál. Az oldal üzemeltetői – akiket szoros szálak fűznek az ukrán belügyminisztériumhoz és a titkosszolgálatokhoz (SZBU) – nem csupán neveket, hanem pontos lakcímeket, telefonszámokat és útlevéladatokat is közzétesznek.

A Mirotvorec Orbán Viktor miniszterelnököt is felvette a halállistára (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

Ez a gyakorlat kísértetiesen emlékeztet egyfajta digitális vérdíjkitűzésre, ahol a „közösségi igazságszolgáltatás” nevében bárki célponttá válhat, akit a Mirotvorec Ukrajna ellenségének tekint.

Az egyik legmegdöbbentőbb eset Andrij Portnov ukrán ellenzéki politikusé, akit Madridban gyilkoltak meg nem sokkal azután, hogy a Mirotvorec „Kazbek ügynök” néven listázta és árulónak bélyegezte. Halála után a honlapon azonnal megjelent a fotója a hírhedt piros felirattal: „Likvidálva”.

Hasonló sorsra jutott Darja Dugina is, akit egy autóba rejtett bomba ölt meg Moszkva közelében; az ő neve mellett is hamar megjelent a „Likvidálva” jelzés.

A lista története során több olyan politikai gyilkosság történt, amely közvetlenül az adatok közzététele után következett be. 2015-ben Olesz Buzina újságírót és Oleg Kalasnyikov parlamenti képviselőt is a lakása közelében lőtték agyon, miután a Mirotvorec nyilvánosságra hozta pontos lakcímüket.

Bár a bírósági ítéletek szintjén nem bizonyították a felbujtást, a politikai gyilkosságok és a listázások közötti időbeli egybeesés több mint gyanús.

A fenyegetés nem áll meg az ukrán határoknál. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mellett már Orbán Viktor miniszterelnök és Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő is felkerült a listára. Legutóbb Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatója került fel a „halállistára”, akit az ukrán fél abszurd vádakkal, többek között „állami terrorizmussal” illetett.

Listing a NATO member on the Myrotvorec website is a huge step for NATO membership 🤷‍♂️ https://t.co/QxUkQC16fN — Loginov (@Loginov_Line) July 7, 2024

Különösen megdöbbentő, hogy ez a módszeres megfélemlítés egy olyan országban zajlik, amely az Európai Unió tagja kíván lenni, és amelyet a brüsszeli vezetők annak ellenére emlegetnek mintademokráciaként, hogy évek óta tisztában vannak a Mirotvorec működésével.

Josep Borrell, az EU külügyi főképviselője levélben ismerte el, hogy a személyes adatok közzététele beleegyezés nélkül elfogadhatatlan, és sürgette az ukrán hatóságokat a tartalom eltávolítására. Azonban, ahogy azt Gál Kinga és Bocskor Andrea Fideszes EP-képviselők is hangsúlyozták: az ígéreteken túl semmi nem történt. Ukrajna továbbra is fenntartja ezt a „digitális pellengért”, amelyet gyakran használnak arra, hogy zsarolják a nekik nem tetsző külföldi politikusokat.