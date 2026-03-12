mirotvorecukrajnaorbán viktor

Halálos Mirotvorec – könnyen lehet célpont, aki felkerül a listára

Miközben Ukrajna azon van, hogy gyorsított eljárásban kerüljön be az Európai Unióba, egészen döbbenetes módon a kijevi hatóságok hallgatólagos beleegyezésével szabályos halállista működik egy ukrán weboldalon. A Mirotvorec nevű portál nem csupán egy adatbázis: a gyakorlat azt mutatja, hogy aki felkerül az „Ukrajna ellenségeit” gyűjtő listára, az könnyen a célkeresztben találhatja magát.

Munkatársunktól
2026. 03. 12. 4:59
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő az Európai Unió vezetőivel Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A „Béketeremtő” (Mirotvorec) névre keresztelt ukrán weboldal a nevével ellentétben minden, csak nem békés. A 2014-es indulása óta a megfélemlítés eszközeként szolgál. Az oldal üzemeltetői – akiket szoros szálak fűznek az ukrán belügyminisztériumhoz és a titkosszolgálatokhoz (SZBU) – nem csupán neveket, hanem pontos lakcímeket, telefonszámokat és útlevéladatokat is közzétesznek.

A Mirotvorec Orbán Viktor miniszterelnököt is felvette a halállistára
A Mirotvorec Orbán Viktor miniszterelnököt is felvette a halállistára (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

Ez a gyakorlat kísértetiesen emlékeztet egyfajta digitális vérdíjkitűzésre, ahol a „közösségi igazságszolgáltatás” nevében bárki célponttá válhat, akit a Mirotvorec Ukrajna ellenségének tekint.

Az egyik legmegdöbbentőbb eset Andrij Portnov ukrán ellenzéki politikusé, akit Madridban gyilkoltak meg nem sokkal azután, hogy a Mirotvorec „Kazbek ügynök” néven listázta és árulónak bélyegezte. Halála után a honlapon azonnal megjelent a fotója a hírhedt piros felirattal: „Likvidálva”.

Hasonló sorsra jutott Darja Dugina is, akit egy autóba rejtett bomba ölt meg Moszkva közelében; az ő neve mellett is hamar megjelent a „Likvidálva” jelzés.

A lista története során több olyan politikai gyilkosság történt, amely közvetlenül az adatok közzététele után következett be. 2015-ben Olesz Buzina újságírót és Oleg Kalasnyikov parlamenti képviselőt is a lakása közelében lőtték agyon, miután a Mirotvorec nyilvánosságra hozta pontos lakcímüket.

Bár a bírósági ítéletek szintjén nem bizonyították a felbujtást, a politikai gyilkosságok és a listázások közötti időbeli egybeesés több mint gyanús.

A fenyegetés nem áll meg az ukrán határoknál. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mellett már Orbán Viktor miniszterelnök és Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő is felkerült a listára. Legutóbb Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatója került fel a „halállistára”, akit az ukrán fél abszurd vádakkal, többek között „állami terrorizmussal” illetett.

Különösen megdöbbentő, hogy ez a módszeres megfélemlítés egy olyan országban zajlik, amely az Európai Unió tagja kíván lenni, és amelyet a brüsszeli vezetők annak ellenére emlegetnek mintademokráciaként, hogy évek óta tisztában vannak a Mirotvorec működésével.

Josep Borrell, az EU külügyi főképviselője levélben ismerte el, hogy a személyes adatok közzététele beleegyezés nélkül elfogadhatatlan, és sürgette az ukrán hatóságokat a tartalom eltávolítására. Azonban, ahogy azt Gál Kinga és Bocskor Andrea Fideszes EP-képviselők is hangsúlyozták: az ígéreteken túl semmi nem történt. Ukrajna továbbra is fenntartja ezt a „digitális pellengért”, amelyet gyakran használnak arra, hogy zsarolják a nekik nem tetsző külföldi politikusokat.

Kérdés, hogy a jogállamiság nyugati őrei miért tűrik el egy olyan portál működését, amely nyíltan uszít politikai ellenfelek fizikai megsemmisítésére, majd trófeaként hirdeti azok halálát.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő az Európai Unió vezetőivel (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Békés Márton
idezojelekegyesült államok

Regionálisan szervezett világ

Békés Márton avatarja

A nagytereken alapuló nemzetközi rend elképzelése szakítást jelentett a korábbi – szabadkereskedelmen alapuló, a nyugati angolszász hatalmak által egyoldalúan dominált – világgazdasági rendszerrel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.