Regionálisan szervezett világ

Az I. világháború végétől a II. világháború közepéig a nemzetközi átalakulásokat fürkésző szakirodalom slágertémája a német geopolitikai zsargonból származó „nagytérrend” (Großraumordnung) volt. Nagyterek alatt olyan nagyobb, több országra kiterjedő, összefüggő térségeket értettek, ahol sikerül elérni a gazdasági önellátást, és zárt kereskedelmi, közlekedési, sőt kulturális rendszer valósul meg bennük. A regionális integráció folyamatától azt remélték, hogy ezek a belül politikailag homogén blokkok idővel együttműködésre lépnek egymással. A nagyszabású gondolat annak idején a hazai közéletben is hullámokat vetett, a világrendszerváltás jelenlegi szakaszában pedig aktuálisabb, mint gondolnánk.

Az új világrend geopolitikája

A nagytereken alapuló nemzetközi rend elképzelése szakítást jelentett a korábbi – szabadkereskedelmen alapuló, a nyugati angolszász hatalmak által egyoldalúan dominált – világgazdasági rendszerrel, méghozzá több szempontból is. Először is a brit–amerikai tengeri hatalmakkal szemben egy szárazföldi integráción alapuló térszerveződést képzelt el, másfelől pedig a nagyobb kontinentális térségek autarkiáját óhajtotta.

A nagytérgondolat teoretikusai közül a weimari időszak rendszerellenzékéhez tartozó „konzervatív forradalom” három, annak is újkonzervatív áramlatához tartozó gondolkodója járt az élen: a Tat folyóirat köréhez tartozó közgazdász, Ferdinand Fried, a nyugalmazott tábornok és geopolitikus, Karl Haushofer, valamint a katolikus jogász, Carl Schmitt. Egyikük sem volt ismeretlen a két világháború közötti magyar közéletben: műveiket olvasták, sűrűn interpretálták, mondanivalójukat pedig beépítették a hazai diskurzusba.

Olyannyira így volt ez, hogy Haushofer összesen háromszor járt hazánkban, 1934-ben és 1936-ban a Magyar Földrajzi Társaság, 1937-ben pedig a Magyar Külügyi Társaság meghívásának engedve, mindannyiszor egyik kedvenc témájáról, az indopacifikus térségről értekezve. A Japán és a Csendes-óceán térsége iránt feltűnően érdeklődő Haushofer a korban emellett arról volt ismert, hogy geopolitikai elemzéseiben a regionális összetartozás-tudatot tápláló ideológiákat körvonalazott. Ezt tárgyaló könyve A páneszmék geopolitikája címmel jelent meg 1931-ben, kulcsfogalmát pedig úgy definiálta, hogy „a páneszmék olyan népeket átfogó, mindenre kiterjedő célok, amelyek térbeli megtestesülésre törekszenek, páneszmének csak azokat az eszméket fogadhatjuk el, melyek kulturális küldetés hordozóiként fogják fel magukat és egész földrészeket egyesítenek kulturálisan, politikailag és gazdaságilag”. A kortárs páneszmék intézményesült formái közé sorolta az 1900-ban létrehozott Ausztrál Nemzetközösséget, az indiai, japán, maláj és kínai eredetű összázsiai törekvéseket, az 1919 óta rendszeresen megrendezett Pánafrika Kongresszus munkáját, az 1922–23-ban életre hívott Páneurópa Mozgalmat, a Csendes-óceán térségét egyesíteni szándékozó, 1912-től működő Pan-Pacific Uniont, a pánarab, pániszlám és pánamerikai mozgalmakat, valamint az eurázsianizmust, annak látens szovjet-orosz és az emigrációban élő „fehérek” körében nyíltan megfogalmazott változatát.