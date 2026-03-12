Életveszély, zsarolás, hazugságok: soha nem derül fény a labdarúgó vb-k máig legnagyobb rejtélyére

Az 1994-es labdarúgó-világbajnokságot megnyerő brazil labdarúgó-válogatott az 1998-as franciaországi vb-re is magabiztosan és abszolút esélyesként érkezett meg. Nagyon sokan kötöttek fogadást arra, hogy címvédés történik, azaz Brazília nyer, s akik így vélekedtek, nem jártak messze az igazságtól. Mégsem így történt. Az 1998-as világbajnokságot a rendező franciák nyerték, a döntőt pedig olyan események előzték meg, amelyekről a mai napig úgy beszélünk, mint a világbajnokságok történetének legrejtélyesebb sztorijáról.

Zidane és Ronaldo: az 1998-as vb-döntő után egész Brazília sírt Fotó: STAFF/AFP

Brazília kikap Norvégiától, mi van itt, kérem?

A brazil csapat nem került nehéz csoportba. A nyitómérkőzést (akkor még az előző vb aranyérmese játszotta a következő torna első összecsapását) ugyanakkor csak óriási küzdelem után tudta 2-1-re megnyerni a címvédő a lelkes és roppant balszerencsés skótok ellen. Skócia a 74. percig 1-1-re állt, de tévedtek, akik vérszagra gyűltek össze, mert Boyd öngóljával végül is megszületett az első brazil siker. Aztán a második is, mert Marokkó ellen habkönnyen, 3-0-ra nyertek a brazilok. Két forduló után már biztos volt a továbbjutásuk, s még az is belefért, hogy a harmadik csoportmeccsen – általános meghökkenésre – 2-1-re kikapjanak a norvégoktól. A váratlan vereség ellenére Brazília megnyerte az A csoportot, majd a nyolcaddöntőben 4-1-re kiütötte Chilét. A negyeddöntőben Dánia ellen újabb egygólos sikert arattak (3-2), az elődöntőben pedig 1-1 után tizenegyesekkel verték meg a hollandokat. Így jutottak be a párizsi fináléba, ahol a rendező francia csapat várta őket.

Ezen a világbajnokságon a brazil csapat döntőbe vezető útján Ronaldo Luis Nazário de Lima volt a dél-amerikai gárda egyik legjobbja és vezére.

Egészen hihetetlen képességekkel megáldott játékosról beszélünk, aki nélkül elképzelhetetlen volt a brazil együttes. A döntő előtt is csak az volt a kérdés, milyen formát mutat a sztárjátékos. Mindenki tudta, ha ő jól játszik, a brazilokat senki sem tudja megállítani.

Őrület a sajtópáholyban

Az 1998-as világbajnokság fináléját július 12-én rendezték meg Párizsban. A Stade de France stadionban összegyűlt 80 ezer néző, a világon a tévék előtt helyet foglaló több milliárd szurkoló a nagy összecsapásra készült. Ugyanezt tették a helyszínre kiküldött sportújságírók is, akik a finálé előtt nem sokkal elfoglalták a helyüket a stadion médiaszektorában. A döntő 21 órakor kezdődött. 19.48-kor, azaz 72 perccel a hivatalos kezdés előtt a médiaközpont nyomtatói köpni kezdték magukból a két csapat összeállítását. Az önkéntesek pedig rohantak a sajtóhelyre, hiszen a tévések, a rádiósok és az újságírók már felajzva várták a kezdőcsapatokat.