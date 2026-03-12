Golovin Vlagyimir kérdőre vonta Klujber Katrint a „súlyosan ható” szavai miatt

Épp egy hete, múlt csütörtökön hazai pályán kapott ki 21-19-re a magyar női kézilabda-válogatott Dániától, majd a vasárnapi, idegenbeli visszavágón súlyos, 31-22-es kudarc következett az Eurokupában. Ezt követően fakadt ki Klujber Katrin a tévés nyilatkozatában, amelyben kijelentette : „Ez így biztosan nem mehet tovább”. Most a Fradi játékosa helyett Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány magyarázta meg a szerinte is súlyosan ható szavak jelentését.

Klujber Katrin szavaira kért magyarázatot a Fradi klasszisától Golovin Vlagyimir, a női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya Fotó: JOHN THYS / AFP

Az biztos, hogy nem hiányzott ez a nyilatkozat Golovinnak, hiszen a dánok elleni meccsek előtt a győri Fodor Csenge keretből való kimaradása miatt állt a bál a női kézilabda-válogatott háza táján. Ezek után Klujber nyilatkozatát sokféleképpen lehetett értelmezni, arra is utalhatott, hogy komoly belső problémák feszítik szét a csapatot.

Golovin Vlagyimir magyarázatot követelt Klujber Katrin szavaira

A szövetségi kapitány a kézilabda-szövetség hivatalos honlapján vezetett blogjában tért ki Klujber szokatlanul erős nyilatkozatára. Golovin Vlagyimir elárulta, hogy az eset után kérdőre vonta a Fradi klasszisát a szavai miatt.

Golovin a következőket írta Klujber nyilatkozatáról:

A teljes szövegében megvolt a helye, de onnan kiemelve tényleg elég súlyosan hatott, hogy ez így biztos nem mehet tovább. Megkérdeztem tőle, mi nem mehet így tovább, van-e bármi a csapat körül, a játékosok között, amit én nem látok, nem tudok, de komoly probléma.

Így folytatta a szövetségi kapitány: „Azt mondta, nincs, nem ilyesmire célzott, egyébként a nyilatkozatában ki is fejtette, az nem mehet, hogy egymásra dobálják a felelősséget. Még hozzátette, volt egy magánjellegű problémája, de ezt tudtuk, betegséggel küzdött.”

Mit mondott a Fradi klasszisa a kézilabda-válogatott veresége után?

Emlékeztetőül felidézzük Klujber Katrin eredeti szavait, a Fradi kézilabdázója ezt mondta a dánok elleni kudarc után:

– Lehet, hogy voltak más problémák is, amelyekről most nem szeretnék beszélni. Jelenleg viszont azt érzem, hogy próbáljuk egymásra dobálni a felelősséget. Ha nálam van a labda, én is egyedül akarom megoldani helyzeteket, de lendület nélkül nem megy. Nincs meg az a csapatjáték, ami az Európa-bajnokságon jellemzett minket, amikor megszereztük a harmadik helyet. Nem azt mondom, hogy ez a nullára, de eléggé visszaesett. Nagyon fontos, hogy a következő összetartáson leüljünk, és megvitassuk, mi lehet a probléma. Illetve tudjuk is, mi az, de eddig még nem sikerült megbeszélnünk. Ez így biztosan nem mehet tovább, ezt mi is tudjuk. A következő alkalom biztosan arról szól majd, hogy a kommunikáció működjön köztünk, mert vissza kell találnunk a régi csapatjátékunkhoz – szögezte le a válogatott és a Ferencváros 26 éves jobbátlövője.