Itt van tehát Orbán, az Európai Unió fenekében lévő szálka és belső kártevő. Ha megkapja az orosz olajat, akkor továbbra is zsarolni fogja az egész Európai Uniót, blokkolni fogja az Ukrajnának szánt segélyeket és az oroszellenes szankciókat – tehát ő egy 80-as szintű zsaroló. Ha viszont nem kapja meg az orosz olajat, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy április 12-én elveszíti a választásokat, és a probléma mindenki számára megszűnik Európában.

– mondta Tizenhauzen.

A cikk azt is hangsúlyozza, hogy Tizenhauzen korábban egy videóban arról beszélt: Ukrajna nem fogja megnyitni az olajcsapot Magyarország felé, és kijelentette, hogy a magyar miniszterelnöknek szüksége van az orosz olajra a közelgő választások előtt.

Az Ellenpont értelmezése szerint ezzel az ukrán elemző gyakorlatilag elismerte, hogy a Barátság vezeték lezárása politikai nyomásgyakorlásként szolgálhat.

A portál kitér arra is, hogy Tizenhauzen megszólalását követően Zelenszkij egy nyilatkozatában halálos fenyegetést küldött a magyar miniszterelnöknek. A cikk szerint az ukrán elnök arról beszélt: ha egyetlen politikus blokkolja az Ukrajnának szánt támogatásokat, akkor átadják ennek a személynek a címét az ukrán fegyveres erőknek, és ők majd „elbeszélgetnek” vele otthonában.