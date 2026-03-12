Az Ellenpont felidézi, hogy Tizenhauzen korábban is kemény üzeneteket tett közzé Orbán Viktorról. A portál szerint a politológus nyíltan arról beszélt: az orosz olajszállítások elzárásával kell nyomást gyakorolni a magyar kormányra. Egy idézett megszólalásában úgy fogalmazott, hogy ha Orbán hozzájut az orosz olajhoz, akkor továbbra is blokkolhatja az Európai Unió Ukrajnának nyújtott támogatásait és az Oroszország elleni szankciókat, míg az olajszállítások megszűnése szerinte a magyar választások kimenetelére is hatással lehet.
Zelenszkij politológusa: Az olaj elzárásával akarják megbuktatni az Orbán-kormányt
Az Ellenpont azt írja, hogy egy vezető ukrán politológus, Borisz Tizenhauzen minden eddiginél egyértelműbben arról beszélt: Volodimir Zelenszkij azért zárta el a Barátság vezetéket, hogy beavatkozzon a magyar választásba, és segítsen Magyar Péternek. A portál szerint az ukrán politikai elemzők az elmúlt napokban több megszólalásban is arról beszéltek, hogy Magyar Péter érdeke, hogy ne érkezzen olcsó orosz energia Magyarországra, és emiatt drágább legyen a benzin.
Itt van tehát Orbán, az Európai Unió fenekében lévő szálka és belső kártevő. Ha megkapja az orosz olajat, akkor továbbra is zsarolni fogja az egész Európai Uniót, blokkolni fogja az Ukrajnának szánt segélyeket és az oroszellenes szankciókat – tehát ő egy 80-as szintű zsaroló. Ha viszont nem kapja meg az orosz olajat, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy április 12-én elveszíti a választásokat, és a probléma mindenki számára megszűnik Európában.
– mondta Tizenhauzen.
A cikk azt is hangsúlyozza, hogy Tizenhauzen korábban egy videóban arról beszélt: Ukrajna nem fogja megnyitni az olajcsapot Magyarország felé, és kijelentette, hogy a magyar miniszterelnöknek szüksége van az orosz olajra a közelgő választások előtt.
Az Ellenpont értelmezése szerint ezzel az ukrán elemző gyakorlatilag elismerte, hogy a Barátság vezeték lezárása politikai nyomásgyakorlásként szolgálhat.
A portál kitér arra is, hogy Tizenhauzen megszólalását követően Zelenszkij egy nyilatkozatában halálos fenyegetést küldött a magyar miniszterelnöknek. A cikk szerint az ukrán elnök arról beszélt: ha egyetlen politikus blokkolja az Ukrajnának szánt támogatásokat, akkor átadják ennek a személynek a címét az ukrán fegyveres erőknek, és ők majd „elbeszélgetnek” vele otthonában.
Az írás szerint mindez azt mutatja, hogy az ukrán kormányzati kommunikáció a magyar választások közeledtével új szintre lépett. A portál állítása szerint Kijev abban bízhat, hogy Magyarországon politikai változás történik, és egy új kormány – például a Tisza Párt vezetőjével, Magyar Péterrel – erősebben támogatná Ukrajnát a háború finanszírozásában.
A cikk végén az Ellenpont azt írja: az ukrán vezetés már 2023 óta készülhetett a Barátság vezeték leállítására. A portál szerint a Tisza Párt megalakulása után erősödött az ukránok és Magyar Péter közötti kapcsolat, amelynek egyik állomása egy müncheni találkozó volt. Az írás említi azt is, hogy egy magyar delegáció – amelynek tagja volt Gelencsér Ferenc – Kijevben tárgyalt, ahol a beszámoló szerint hosszasan szó volt a Barátság vezeték ügyéről is. Az Ellenpont szerint mindez azt jelzi, hogy az energiapolitikai vita a magyar belpolitikai folyamatokkal is összefügghet.
