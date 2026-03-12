igazság órájabalatoni katalinMagyar Péter

Szégyenteljes, hogy az európai vezetők nem állnak ki egy uniós ország vezetője mellett, amikor fenyegetik a családját + videó

„Édesanyaként annyira megérintett, hogy majdnem sírtam” – mondta Balatoni Katalin az Igazság órájában arról, hogy ukrán oldalról Orbán Viktor családját is fenyegetés érte. A miniszterelnöki biztos szerint ezzel egy vörös vonalat léptek át,. Szégyenteljesnek nevezte, hogy az európai vezetők nem állnak ki egy uniós tagállam kormányfője mellett.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 7:27
Fotó: Facebook
„Édesanyaként annyira megérintett, hogy majdnem sírtam” – fogalmazott Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos az Igazság órájában arról, hogy a miniszterelnököt és a családját is megfenyegették az ukránok.

 

Úgy véli, itt már a teljes világ átlépett egy vörös vonalat, és nem tudja, hogyan lehet visszalépni. Balatoni Katalin szerint Brüsszelben be kéne, hogy lássák a kudarcukat. Egy európai kulturális határon belül nem elfogadható, amit Zelenszkij csinál. A miniszteri biztos nagyon örül annak, hogy a kormányfő jól kezeli ezt a támadást. Szerinte szégyenteljes, hogy az európai vezetők nem állnak ki egy uniós tagország vezetője mellett, amikor fenyegetik a családját. 

 

A tiszások gyűlöletre építik a tömegpszichózist

A politikus szerint a tiszások tudatosan építik a gyűlöletre épített tömegpszichózist. 

A legtöbb ember a való életben elszégyellné magát, ha szembesítenénk a kommentjével.

Balatoni Katalin szerint az uniónak hamarosan be kell vallania, hogy ebben a kérdésben is, ugyanúgy ahogy a migrációban, hibáztak. 

Fotó: Képernyőfotó

Hozzátette: a Tisza Párt támogatja a migrációt az uniós döntéshozatalban, így ha hatalomra kerülnének, Magyarországra is jönnének a migránsok. Úgy véli, érdemes feltenni a kérdést, hogy biztos jó irány-e, amit a Tisza képvisel. Balatoni Katalin úgy véli, amikor az egész világ lángol, akkor körbe kell néznünk, és értékelnünk mindazt amink van. A biztonságnál szerinte nagyobb érték nincs.

A közvélemánykutatási adatokról szólva elmondta, az embernek van egy olyan tulajdonsága, hogy a nyertes csapathoz akar tartozni. Ezek a kutatások megpróbálnak az emberekkel valamit elhitetni. Négy évvel ezelőtt is megpróbáltak manipulálni, a választás napján azonban narancs színűbe borult az ország.

Magyar Péterről készült mozifilm kapcsán feltették a kérdést: 

vajon honnan van erre pénz?

Egy mozifilm készítése nem olcsó. Németh Balázs szerint attól, hogy valaki mozifilmet készít magáról, attól nincs lentebb. Balatoni Katalin úgy véli, aki csak magával van elfoglalva, ilyen szinten önmaga hatása alá kerül, abból nem lehet jó vezető.

A Békemenetről szólva azt mondta: semmi más nem számít, csak az ország és a nemzet. Mutassuk meg, hogy kiállunk a béke mellett, kiállunk egymásért, és kiállunk Magyarország mellett.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

