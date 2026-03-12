Nem jutott el Londonig, miután 34 kiló marihuánát rejtett a bőröndjébe egy fiatal férfi + videó

Egy texasi férfit vettek őrizetbe a miami nemzetközi repülőtéren, miután a hatóságok majdnem 34 kilogramm marihuánát találtak a Londonba tartó járatra feladott poggyászában – adta hírül a People.

Harrison Oneill Tiernan Fotó: Miami-Dade büntetés-végrehajtási és rehabilitációs intézmény

A 23 éves Harrison Oneill Tiernan, a texasi Austin lakosa éppen a londoni Heathrow repülőtérre induló járatra készült felszállni, amikor az amerikai vám- és határvédelmi tisztek megállították, és átvizsgálták a csomagjait.

A poggyászban 65 vákuumcsomagolt csomagot találtak, bennük egy zöld leveles anyaggal, amelyről később kiderült, hogy marihuána. A lefoglalt drog összsúlya csaknem 34 kilogramm volt.

A fiatal férfit letartóztatták, és nagy mennyiségű cannabis kereskedelmével vádolják. A hatósági nyilvántartás szerint az ügy olyan kategóriába tartozik, amely 11 és 907 kilogramm közötti marihuánamennyiséget érint. A szövetségi nyomozók kezdetben vizsgálták az ügyet, de végül nem indítottak eljárást, mert a lefoglalt mennyiség nem érte el a szövetségi küszöböt. Az ügyet ezért a Miami-Dade megyei seriffhivatal vette át.

A börtönnyilvántartás szerint Tiernant március 7-én szállították be a Metro West fogdába.