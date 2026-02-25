A mezőgazdasági mérnökként végzett, mesterszakos hallgatóként tanuló, és közben vállalkozóként dolgozó férfi 2021 tavaszán megállapodott az alacsony jövedelemmel rendelkező idős párral, hogy tanyájukon az ingatlan felújításhoz szükséges pénz megszerzése érdekében indiai kendert termesztenek. A kifejlett növényekből előállított marihuánát a férfi akarta értékesíteni.
Idillinek tűnő életet élt az idős szegedi házaspár, benéztek a kertjükbe, és gyorsan kiderült az oka
Elítélt egy indiai kendert termesztő idős párt és megbízójukat első fokon a Szegedi Törvényszék szerdán. Az idős párt a kábítószer előállításával megbízó, jelenleg 32 esztendős férfit jelentős mennyiségű kábítószer birtoklásának bűntettében mondta ki bűnösnek a bíróság, és öt év fegyházbüntetéssel sújtotta. A 74 éves házaspárt ugyanezért a bűncselekményért a törvényszék két év, öt évre felfüggesztett börtönre ítélte.
A megállapodásnak megfelelően a férfi 600 kendervetőmagot vásárolt, azokat átadta házaspárnak, akik 400 magot hódmezővásárhelyi tanyájuk körül tápanyagban gazdag virágföldkeverékbe ültették.
A vádlottak a tanya egyik oldalában, valamint a tanya mögött két ültetvényt hoztak létre, amelyeket folyamatosan gondoztak, hálóval körbekerítettek, és kültéri biztonsági kamerákkal folyamatosan ellenőriztek. A vallomásaik szerint
a vádlottak meglepődtek, milyen bőséges termést hoztak az ültetvények.
A már beérett egyedeket az idős pár a tanya padlásán és az udvaron kifeszített kötelekre erősítve szárította ki, a kiszáradt virágokat és növényi törmeléket pedig edénybe tették, és várták, hogy a férfi a pénzt – a marihuána grammjáért ezer forintot – kifizesse és a drogot elvigye, majd értékesítse.
2021. július 8-án a rendőrség egy névtelen bejelentés alapján házkutatást tartott a tanyán, és csaknem háromszáz tő élő kendernövényt, illetve kiszárított példányokat, növényi törmeléket, valamint megmaradt vetőmagot foglalt le. Az élő, nőivarú kendernövények száma csaknem háromszorosa volt a jelentős mennyiség alsó határának.
Az elsőrendű vádlott a bíróságon arra hivatkozott, hogy a bűncselekmény idején kábítószerfüggő volt, ami fokozatosan alakult ki nála, és ez személyiség- és mentális zavarokhoz vezetett nála. Ügyében magánszakértői vélemény készült, amely szerint a függősége enyhe fokban korlátozta, hogy cselekménye következményeit felismerje. A magánszakértői véleményt a bíróság által kirendelt igazságügyi szakértők cáfolták, azt teljesen megalapozatlannak tartották. Dávid Gabriella ügyész kezdeményezte, hogy a magánszakértők véleménye miatt induljon nyomozás.
Horváth-Tóth Imola bíró az indoklásban kifejtette, a jelentős mennyiség ellenére semmilyen bizonyíték nem utalt arra, hogy a vádlottak továbbadásra szánták az előállított marihuánát. Az elkövetéskori jogszabályok alapján a bűncselekmény öt és tíz év közötti szabadságvesztéssel sújtható. A bíróság enyhítő körülményként vette számításba a vádlottak büntetlen előéletét, a jelentős időmúlást, valamint a házaspár tényfeltáró, beismerő vallomását, megbánását, idős korát és rossz egészségi állapotát, így esetükben elegendőnek látta felfüggesztett büntetés kiszabását.
Az ügyészség eltérő minősítés és súlyosítás, az elsőrendű vádlott védője enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést.
Régi, mumifikálódott holttestet találtak egy panelban Debrecenben
A rendőrség vizsgálja az ügyet.
