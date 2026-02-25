Idillinek tűnő életet élt az idős szegedi házaspár, benéztek a kertjükbe, és gyorsan kiderült az oka

A már beérett egyedeket az idős pár a tanya padlásán és az udvaron kifeszített kötelekre erősítve szárította ki, a kiszáradt virágokat és növényi törmeléket pedig edénybe tették, és várták, hogy a férfi a pénzt – a marihuána grammjáért ezer forintot – kifizesse és a drogot elvigye, majd értékesítse.

2021. július 8-án a rendőrség egy névtelen bejelentés alapján házkutatást tartott a tanyán, és csaknem háromszáz tő élő kendernövényt, illetve kiszárított példányokat, növényi törmeléket, valamint megmaradt vetőmagot foglalt le. Az élő, nőivarú kendernövények száma csaknem háromszorosa volt a jelentős mennyiség alsó határának.

Az elsőrendű vádlott a bíróságon arra hivatkozott, hogy a bűncselekmény idején kábítószerfüggő volt, ami fokozatosan alakult ki nála, és ez személyiség- és mentális zavarokhoz vezetett nála. Ügyében magánszakértői vélemény készült, amely szerint a függősége enyhe fokban korlátozta, hogy cselekménye következményeit felismerje. A magánszakértői véleményt a bíróság által kirendelt igazságügyi szakértők cáfolták, azt teljesen megalapozatlannak tartották. Dávid Gabriella ügyész kezdeményezte, hogy a magánszakértők véleménye miatt induljon nyomozás.