Visszavonták Pesty László körözését, amelyet eltűnés miatt adott ki a rendőrség – értesült a Blikk a Budapesti Rendőr-főkapitányságtól.
Pesty Lászlót már nem kell tovább keresni
Eltűnés miatt körözte a rendőrség.
A portál úgy tudja, a férfi életben van, jól van, emiatt nem is indult eljárás a rendőrségen az előkerülése után.
Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy Pesty Lászlót február 9. óta kereste eltűntként a rendőrség. A volt felesége, Nagybaczoni Nagy Kati korábban azt mondta, a dokumentumfilmes már régóta rossz egészségi állapotban van, ő váltotta ki a receptjeit is.
