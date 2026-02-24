rendőrségpesty lászlókörözéseltűnés

Pesty Lászlót már nem kell tovább keresni

Eltűnés miatt körözte a rendőrség.

Magyar Nemzet
Forrás: Blikk2026. 02. 24. 15:08
Pesty László filmrendező producer Fotó: Kállai Márton
Visszavonták Pesty László körözését, amelyet eltűnés miatt adott ki a rendőrség – értesült a Blikk a Budapesti Rendőr-főkapitányságtól. 

A portál úgy tudja, a férfi életben van, jól van, emiatt nem is indult eljárás a rendőrségen az előkerülése után.

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy Pesty Lászlót február 9. óta kereste eltűntként a rendőrség. A volt felesége, Nagybaczoni Nagy Kati korábban azt mondta, a dokumentumfilmes már régóta rossz egészségi állapotban van, ő váltotta ki a receptjeit is.

 

