Ukrajna továbbra sem hajlandó tárgyalni a kőolajszállítások ügyéről – erről számolt be közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető szerint az ukrán fél még egy háromoldalú egyeztetésen sem volt hajlandó részt venni, amelyet Brüsszelben terveztek megtartani a szlovák és az ukrán energiaminiszterrel. Szijjártó Péter úgy fogalmazott: Brüsszel az ukránok oldalán áll. Elmondása szerint az ukránok folyamatosan egyeztetnek Brüsszellel és a németekkel, valamint a Tisza Pártot is rendszeresen tájékoztatják ebben a kérdésben. Hangsúlyozta, hogy Volodimir Zelenszkij politikai döntést hozott a Barátság kőolajvezeték leállításáról, és arról is beszámolt, hogy a német külügyminiszter nyíltan megfenyegette Magyarországot.
Az ukránok nyeregben érzik magukat, a német külügyminiszter Magyarországot fenyegeti
Minden eddiginél nyíltabban megfenyegette Magyarországot a német külügyminiszter Brüsszelben. Míg Magyarországgal szemben politikai zsarolást alkalmaz Ukrajna a választás befolyásolásának érdekében, az EU-csatlakozással kapcsolatban nyeregben érzi magát a háborúban álló ország – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
Az Európai Bizottságtól hamarosan megérkezhetnek azok a részletes kritériumok, amelyek teljesítése Kijev szerint egyet jelenthet Ukrajna felvételével az Európai Unióba. Tarasz Kacska ukrán EU-integrációért felelős miniszterelnök-helyettes egy interjúban arról beszélt, hogy 2027 az ukrán EU-csatlakozás céldátuma és a magyar választások után könnyebb dolguk lesz.
További Külföld híreink
Helyhatósági választásokat tartottak vasárnap Franciaországban. A szélsőbaloldali Engedetlen Franciaország jelöltjei megerősödtek egyes országrészekben. A Nemzeti Tömörülés, a legnagyobb jobboldali ellenzéki párt azonban több közepes méretű városban is az élen végzett, ez pedig jelzésértékű az erőviszonyokat illetően a 2027-es elnökválasztás előtt. Úgy látszik, egyre kevesebb francia kér a háború- és migrációpárti elitből – mutatott rá az eredmény kapcsán Hidvéghi Balázs, a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára.
További Külföld híreink
Szintén önkormányzati választásokat tartottak Németország Hessen tartományában, ahol az Alternatíva Németországért (AfD) jelentős előretörést könyvelhetett el. A párt számos járásban csaknem megháromszorozta a támogatottságát, a nagyvárosokban pedig több helyen megduplázta az eredményét. A párt társelnöke, Alice Weidel határozott migrációs fordulatot sürget, szerinte Németországnak radikálisan szigorítania kell határvédelmi politikáját, és egyértelmű üzenetet kell küldenie a világnak.
További Külföld híreink
Ukrajna támogatásáról és az Oroszországgal szembeni fellépésről beszélt Daniel Freund európai parlamenti képviselő a Tisza Párt rendezvényén. A hungarofób nézeteiről ismert német politikus elmondta, hogy szerinte miként lehetne hatékonyabban segíteni Ukrajnát az Oroszország elleni háborúban. Orbán Viktor szerint a politikus kijelentései valójában leleplezték, milyen politikát folytatna a Tisza Párt kormányra kerülése esetén.
További Külföld híreink
Borítókép: Tarasz Kacska ukrán EU-integrációért felelős miniszterelnök-helyettes (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!