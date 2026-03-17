Az ukránok nyeregben érzik magukat, a német külügyminiszter Magyarországot fenyegeti

Minden eddiginél nyíltabban megfenyegette Magyarországot a német külügyminiszter Brüsszelben. Míg Magyarországgal szemben politikai zsarolást alkalmaz Ukrajna a választás befolyásolásának érdekében, az EU-csatlakozással kapcsolatban nyeregben érzi magát a háborúban álló ország – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

2026. 03. 17. 0:01
Tarasz Kacska ukrán EU-integrációért felelős miniszterelnök-helyettes Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP
Ukrajna továbbra sem hajlandó tárgyalni a kőolajszállítások ügyéről – erről számolt be közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető szerint az ukrán fél még egy háromoldalú egyeztetésen sem volt hajlandó részt venni, amelyet Brüsszelben terveztek megtartani a szlovák és az ukrán energiaminiszterrel. Szijjártó Péter úgy fogalmazott: Brüsszel az ukránok oldalán áll. Elmondása szerint az ukránok folyamatosan egyeztetnek Brüsszellel és a németekkel, valamint a Tisza Pártot is rendszeresen tájékoztatják ebben a kérdésben. Hangsúlyozta, hogy Volodimir Zelenszkij politikai döntést hozott a Barátság kőolajvezeték leállításáról, és arról is beszámolt, hogy a német külügyminiszter nyíltan megfenyegette Magyarországot.

Szijjártó Péter elmondta, a német külügyminiszter nyíltan megfenyegette Magyarországot Ukrajna miatt
Szijjártó Péter elmondta, a német külügyminiszter nyíltan megfenyegette Magyarországot Ukrajna miatt (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Az Európai Bizottságtól hamarosan megérkezhetnek azok a részletes kritériumok, amelyek teljesítése Kijev szerint egyet jelenthet Ukrajna felvételével az Európai Unióba. Tarasz Kacska ukrán EU-integrációért felelős miniszterelnök-helyettes egy interjúban arról beszélt, hogy 2027 az ukrán EU-csatlakozás céldátuma és a magyar választások után könnyebb dolguk lesz. 

Helyhatósági választásokat tartottak vasárnap Franciaországban. A szélsőbaloldali Engedetlen Franciaország jelöltjei megerősödtek egyes országrészekben. A Nemzeti Tömörülés, a legnagyobb jobboldali ellenzéki párt azonban több közepes méretű városban is az élen végzett, ez pedig jelzésértékű az erőviszonyokat illetően a 2027-es elnökválasztás előtt. Úgy látszik, egyre kevesebb francia kér a háború- és migrációpárti elitből – mutatott rá az eredmény kapcsán Hidvéghi Balázs, a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Szintén önkormányzati választásokat tartottak Németország Hessen tartományában, ahol az Alternatíva Németországért (AfD) jelentős előretörést könyvelhetett el. A párt számos járásban csaknem megháromszorozta a támogatottságát, a nagyvárosokban pedig több helyen megduplázta az eredményét. A párt társelnöke, Alice Weidel határozott migrációs fordulatot sürget, szerinte Németországnak radikálisan szigorítania kell határvédelmi politikáját, és egyértelmű üzenetet kell küldenie a világnak.

Ukrajna támogatásáról és az Oroszországgal szembeni fellépésről beszélt Daniel Freund európai parlamenti képviselő a Tisza Párt rendezvényén. A hungarofób nézeteiről ismert német politikus elmondta, hogy szerinte miként lehetne hatékonyabban segíteni Ukrajnát az Oroszország elleni háborúban. Orbán Viktor szerint a politikus kijelentései valójában leleplezték, milyen politikát folytatna a Tisza Párt kormányra kerülése esetén.

Borítókép: Tarasz Kacska ukrán EU-integrációért felelős miniszterelnök-helyettes (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

