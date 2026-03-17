Az ukránok nyeregben érzik magukat, a német külügyminiszter Magyarországot fenyegeti

Ukrajna továbbra sem hajlandó tárgyalni a kőolajszállítások ügyéről – erről számolt be közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető szerint az ukrán fél még egy háromoldalú egyeztetésen sem volt hajlandó részt venni, amelyet Brüsszelben terveztek megtartani a szlovák és az ukrán energiaminiszterrel. Szijjártó Péter úgy fogalmazott: Brüsszel az ukránok oldalán áll. Elmondása szerint az ukránok folyamatosan egyeztetnek Brüsszellel és a németekkel, valamint a Tisza Pártot is rendszeresen tájékoztatják ebben a kérdésben. Hangsúlyozta, hogy Volodimir Zelenszkij politikai döntést hozott a Barátság kőolajvezeték leállításáról, és arról is beszámolt, hogy a német külügyminiszter nyíltan megfenyegette Magyarországot.

