Alice Weidel közösségi oldalán egy bejegyzésében úgy fogalmazott: Németország jövőjének egyik kulcseleme az, hogy az állam teljes mértékben ellenőrzése alá vonja határait.
Alice Weidel: Németországnak teljesen le kell zárnia a határait
Határozott migrációs fordulatot sürgetett közösségi oldalán Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) társelnöke. A jobboldali német politikus szerint országának radikálisan szigorítania kell határvédelmi politikáját, és egyértelmű üzenetet kell küldenie a világnak.
Alice Weidel határozottan fogalmazott
A jövőbeli tervünk Németország számára: Teljesen zárjuk le a határokat, fordítsunk vissza mindenkit, aki illegálisan vagy papírok nélkül lép be, és küldjünk egyértelmű üzenetet a világnak erről az új irányvonalról, kijelentve, hogy Németország határai zárva vannak
– írta a jobboldali politikus.
Alice Weidel kijelentése ismét rávilágít arra, hogy a migráció kérdése továbbra is meghatározó téma a Németország politikai életében. Az AfD régóta a szigorúbb határvédelem és az illegális bevándorlás visszaszorítása mellett érvel, miközben a kormányzó pártok eltérő megoldásokat javasolnak a migráció kezelésére.
Borítókép: Alice Alice, a német AfD társelnöke (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Bernd von Jutrczenka)
Kallas üzenete: Most dőlhet el Ukrajna sorsa
A Hormuzi-szoros lezárása Oroszországnak kedvez.
Brüsszel egyértelműen háborúra készül
Andrius Kubilius védelemért felelős uniós biztos szerint valós az esély egy orosz agresszióra.
Szijjártó Péter: Ukrajna politikai okokból nem indítja újra a Barátság vezetéket
„Hiába próbálkoznak, mi megvédjük magunkat.”
Ukrajna nagy dobásra készül az uniós csatlakozás ügyében, ez mindent felülír
Konkrét dátumról beszélnek Kijevben.
