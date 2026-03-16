Alice Weidel: Németországnak teljesen le kell zárnia a határait

Határozott migrációs fordulatot sürgetett közösségi oldalán Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) társelnöke. A jobboldali német politikus szerint országának radikálisan szigorítania kell határvédelmi politikáját, és egyértelmű üzenetet kell küldenie a világnak.

Forrás: Instagram2026. 03. 16. 11:19
Alice Alice a német AfD társelnöke Fotó: Bernd von Jutrczenka Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
Alice Weidel közösségi oldalán egy bejegyzésében úgy fogalmazott: Németország jövőjének egyik kulcseleme az, hogy az állam teljes mértékben ellenőrzése alá vonja határait.

Alice Weidel határozottan fogalmazott

A jövőbeli tervünk Németország számára: Teljesen zárjuk le a határokat, fordítsunk vissza mindenkit, aki illegálisan vagy papírok nélkül lép be, és küldjünk egyértelmű üzenetet a világnak erről az új irányvonalról, kijelentve, hogy Németország határai zárva vannak

– írta a jobboldali politikus.

Alice Weidel kijelentése ismét rávilágít arra, hogy a migráció kérdése továbbra is meghatározó téma a Németország politikai életében. Az AfD régóta a szigorúbb határvédelem és az illegális bevándorlás visszaszorítása mellett érvel, miközben a kormányzó pártok eltérő megoldásokat javasolnak a migráció kezelésére.

Borítókép: Alice Alice, a német AfD társelnöke (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Bernd von Jutrczenka) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
