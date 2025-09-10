NémetországMathias Corvinus Collegium Migrációkutató Intézetillegális bevándorlásafdmigrációs politika

Németország: az AfD tervei felborítanák a migrációs politikát

Több ezer férőhelyes menekült- és kitolonco­lási központot hozna létre az erfurti repülőté­ren az AfD. A bevándorlásellenes párt egyre népszerűbb Németországban. Jelöltjei jó eséllyel indulnak a közelgő észak-rajna-veszt­fáliai helyhatósági választásokon.

Magyar Nemzet
Forrás: MCC Migrációkutató Intézet2025. 09. 10. 16:42
Németország „első számú remigrációs tartomá­nyává” tenné Türingiát. Forrás: AFP
Németország „első számú remigrációs tartomá­nyává” tenné Türingiát az AfD – erről beszélt Daniel Haseloff, a párt parlamenti csoportjának migrációspolitikai szóvivője. A legszigorúbb bevándorláspolitikát sürgető párt ennek érdeké­ben újabb intézkedésekre tett javaslatot. Az erfurti repülőtéren négyezer fő befogadására alkalmas menekült- és kitoloncolási központot alakítana ki konténerépületekből. A létesítmény­ben helyeznének el minden, Türingia tarto­mányba érkező menedékkérőt, és ide helyeznék át a kitoloncolási őrizet alatt állókat is Arnstadtból. 

Németország, Daniel Haseloff, az AfD parlamenti csoportjának migrációspolitikai szóvivője.
Daniel Haseloff, az AfD parlamenti csoportjának migrációspolitikai szóvivője. Fotó: MARTIN SCHUTT / DPA

Haseloff közölte, hogy a befogadóhellyel közpon­tosítanák a menedékkérők elhelyezését, és bezár­nának minden türingiai befogadóközpontot.

 A tervek szerint az ehhez szükséges telket bérelnék. A beruházási költséget hatvanmillió euróra becsülték.

A nyugat-európai országok közül Németország a legbőkezűbb

Az AfD javaslatot adott be a menedékkérőknek járó pénzbeli támogatások folyósításának leállítá­sára is, amelyek helyett csak természetbeni ellátá­sokra lennének jogosultak. A nyugat-európai országok közül Németország a legbőkezűbb

egy egyedülálló személy havonta 441 eurót (174 ezer forint) kap az államtól, amelyből 196 euró szaba­don elküldhető.

A nyugat-európai országok közül Németország a legbőkezűbb
A nyugat-európai országok közül Németország a legbőkezűbb. Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND / DPA(AFP)

A párt továbbá megszüntetné a megtűrt státust (Duldungsstatus) és az egyházi menedékjogot (Kirchenasyl) is. Előbbire azok jogosultak, akik nem legálisan tartózkodnak Németországban, de kitoloncolásuk nem lehetséges. Ide tartoznak többek közt azok, akik nem tudják igazolni személyazonosságukat vagy olyan betegségük van, amelyet a származási országukban nem lehet kezelni. Ez a jogállás nem biztosít számukra tar­tózkodási engedélyt, a németországi tartózkodás lehetséges időtartamát az esettől függően hatá­rozza meg az illetékes bevándorlási hatóság. 

2025. március 31-i adatok alapján körülbelül 181 500-an élnek ilyen jogcímen Németországban, nagyjából 67 százalékuk férfi, 27 százalékuk kiskorú. 41 százalékuk több mint öt éve él Németországban. 

Az egyházi menedék­jog még történelmi időkből maradt fenn, erkölcsi és humanitárius indokokon alapul. Jogi alapokkal nem rendelkezik, csupán informális megállapodás áll fenn a németországi egyházak és az állam között; a hatóságok hallgatólagosan elfogadják a templomi menedéket. A Kirchenasyl körül egyre élesebb a vita, különösen azóta, hogy 2024-ben rekordszámú menedékkérő kapott egyházi védel­met. Tavaly közel 2400-an részesültek egyházi menedékjogban.

Az AfD javaslatait egy sor bírálat érte

A Baloldali Párt szerint 2015 óta számos sikert könyvelhetett el az integrációs politika. Ennek azonban ellent mond, hogy a nemzetközi védelemben részesü­lőknek csupán 54 százaléka talált munkát hat év tartóz­kodás után. A párt a CDU/CSU vezette kormány­koalíció politikájával sem elégedett, mely szerinte az elszigetelésre és a kitoloncolásra épül.

Németország nagy erőkkel készül a 2025. szeptember 14-én esedékes észak-rajna–vesztfáliai helyhatósági választásokra. 

A legfrissebb közvéle­mény-kutatások szerint országszerte nő az AfD támogatottsága, ami a 2025. februári előre hozott szövetségi választások óta négy százalékponttal, 25 százalékra emelkedett. Eközben a CDU/CSU két százalékpontot, az SPD pedig egy százalékpontot veszített.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

