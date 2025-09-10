Németország: az AfD tervei felborítanák a migrációs politikát

Németország „első számú remigrációs tartomá­nyává” tenné Türingiát az AfD – erről beszélt Daniel Haseloff, a párt parlamenti csoportjának migrációspolitikai szóvivője. A legszigorúbb bevándorláspolitikát sürgető párt ennek érdeké­ben újabb intézkedésekre tett javaslatot. Az erfurti repülőtéren négyezer fő befogadására alkalmas menekült- és kitoloncolási központot alakítana ki konténerépületekből. A létesítmény­ben helyeznének el minden, Türingia tarto­mányba érkező menedékkérőt, és ide helyeznék át a kitoloncolási őrizet alatt állókat is Arnstadtból.

Daniel Haseloff, az AfD parlamenti csoportjának migrációspolitikai szóvivője. Fotó: MARTIN SCHUTT / DPA

Haseloff közölte, hogy a befogadóhellyel közpon­tosítanák a menedékkérők elhelyezését, és bezár­nának minden türingiai befogadóközpontot.

A tervek szerint az ehhez szükséges telket bérelnék. A beruházási költséget hatvanmillió euróra becsülték.

A nyugat-európai országok közül Németország a legbőkezűbb

Az AfD javaslatot adott be a menedékkérőknek járó pénzbeli támogatások folyósításának leállítá­sára is, amelyek helyett csak természetbeni ellátá­sokra lennének jogosultak. A nyugat-európai országok közül Németország a legbőkezűbb:

egy egyedülálló személy havonta 441 eurót (174 ezer forint) kap az államtól, amelyből 196 euró szaba­don elküldhető.

A nyugat-európai országok közül Németország a legbőkezűbb. Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND / DPA(AFP)

A párt továbbá megszüntetné a megtűrt státust (Duldungsstatus) és az egyházi menedékjogot (Kirchenasyl) is. Előbbire azok jogosultak, akik nem legálisan tartózkodnak Németországban, de kitoloncolásuk nem lehetséges. Ide tartoznak többek közt azok, akik nem tudják igazolni személyazonosságukat vagy olyan betegségük van, amelyet a származási országukban nem lehet kezelni. Ez a jogállás nem biztosít számukra tar­tózkodási engedélyt, a németországi tartózkodás lehetséges időtartamát az esettől függően hatá­rozza meg az illetékes bevándorlási hatóság.

2025. március 31-i adatok alapján körülbelül 181 500-an élnek ilyen jogcímen Németországban, nagyjából 67 százalékuk férfi, 27 százalékuk kiskorú. 41 százalékuk több mint öt éve él Németországban.

Az egyházi menedék­jog még történelmi időkből maradt fenn, erkölcsi és humanitárius indokokon alapul. Jogi alapokkal nem rendelkezik, csupán informális megállapodás áll fenn a németországi egyházak és az állam között; a hatóságok hallgatólagosan elfogadják a templomi menedéket. A Kirchenasyl körül egyre élesebb a vita, különösen azóta, hogy 2024-ben rekordszámú menedékkérő kapott egyházi védel­met. Tavaly közel 2400-an részesültek egyházi menedékjogban.