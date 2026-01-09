Donald TrumpNATOGrönland

Trump szerint lehet, hogy választani kell a NATO és Grönland között

Az amerikai elnök nemrég a New York Times számára beszélt arról, hogy nem tett le Grönland megszerzéséről. Donald Trump szerint lehet, hogy választani kell majd a NATO fenntartása és a Dániához tartozó sziget között.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 22:36
Fotó: SAUL LOEB Forrás: AFP
Az amerikai elnök nemrég a New York Times-nak beszélt arról, hogy nem tett le Grönland megszerzéséről. Donald Trump szerint lehet, hogy választani kell majd a NATO fenntartása és a Dániához tartozó szigetország között. 

Trump nem tett le Grönland megszerzéséről
Trump nem tett le Grönland megszerzéséről 
Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump nemsokkal azután nyilatkozott a lapnak, hogy elrendelte volna a katonai akciót, amelynek keretében az amerikai hadsereg elfogta Nicolás Maduro venezuelai elnököt. Az amerikai elnök korábban is beszélt arról, hogy az Egyesült Államoknak szüksége van Grönlandra nemzetbiztonsági okok miatt, azonban ezt Dánia határozottan elutasította – számolt be róla az Euronews.

Ugyanakkor Trump kabinetjének több tagja sem akarta kizárni, hogy akár katonai erővel is megszerezzék a szigetet. 

A friss interjúban az államfő arról beszélt, hogy saját morálja szab gátat a katonai beavatkozások terén, valamint azt is hangsúlyozta, hogy nincs szüksége nemzetközi jogra ehhez. Ugyanakkor azt is nyomatékosította, hogy nem akar embereket bántani. Trump egyúttal elmondta: 

lehetségesnek tartja, hogy Washingtonnak választania kell a sarkkörön fekvő sziget ellenőrzése és a NATO-szövetség fenntartása között.

Véleménye szerint a szövetség az Egyesült Államok nélkül fogatlan, ugyanakkor hozzátette: Washington a jövőben is együttműködésre törekszik Európával, de elvárja, hogy a kapcsolatok és a keretek tovább alakuljanak.

Maduro elfogását követően Trump figyelmeztetést intézett Kolumbiához, és megújította követeléseit a NATO-szövetséghez tartozó Dániához tartozó, autonóm területnek számító Grönlandra. Dánia kormánya és Grönland autonóm kormányzata egyaránt elutasította Trump elképzelését, hogy megvásárolja vagy elfoglalja a szigetet, azonban az egyre élesebb retorika és a venezuelai események riadalmat keltettek a NATO-szövetségesekben, akik most komoly kérdésekkel szembesülnek a szövetség jövőjét illetően.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök a héten azt mondta, hogy egy katonai kísérlet Grönland elfoglalására a NATO végét jelentené.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

 

