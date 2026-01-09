Trump szerint lehet, hogy választani kell a NATO és Grönland között

Az amerikai elnök nemrég a New York Times-nak beszélt arról, hogy nem tett le Grönland megszerzéséről. Donald Trump szerint lehet, hogy választani kell majd a NATO fenntartása és a Dániához tartozó szigetország között.

Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump nemsokkal azután nyilatkozott a lapnak, hogy elrendelte volna a katonai akciót, amelynek keretében az amerikai hadsereg elfogta Nicolás Maduro venezuelai elnököt. Az amerikai elnök korábban is beszélt arról, hogy az Egyesült Államoknak szüksége van Grönlandra nemzetbiztonsági okok miatt, azonban ezt Dánia határozottan elutasította – számolt be róla az Euronews.