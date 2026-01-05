Donald Trump üzenete több országot is érint

Az amerikai elnök Washingtonba tartva nyilatkozott újságíróknak a kormányzati gép fedélzetén. Donald Trump nem sok időt jósolt Kubának, figyelmeztette a kolumbiai elnököt, és ismét jelezte az Egyesült Államok igényét Grönlandra – írja az Origo.

Donald Trump nem sok időd adott Kubának

Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump nem sokkal azután nyilatkozott, hogy az Egyesült Államok hadserege elfogta Nicolás Maduro venezuelai elnököt, akit hamarosan New York városában állítanak bíróság elé. Az amerikai kormányzat álláspontja szerint a katonai akció nagyrészt a kábítószer-kereskedelem megállítására irányuló erőfeszítés volt.