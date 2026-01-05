Rendkívüli

Orbán Viktor: Ami pénzünk van, azt Magyarországra és a magyar családokra fordítjuk, nem Ukrajnára + videó

Donald TrumpKubaEgyesült Államok

Donald Trump üzenete több országot is érint

Az amerikai elnök az Air Force One fedélzetén beszélt a kommunista állam jövőjéről és a kolumbiai elnök kritikájára is reagált. Donald Trump egyúttal jelezte, hogy az Egyesült Államok továbbra is igényt tart Grönlandra.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 10:52
Fotó: JOE RAEDLE Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az amerikai elnök Washingtonba tartva nyilatkozott újságíróknak a kormányzati gép fedélzetén. Donald Trump nem sok időt jósolt Kubának, figyelmeztette a kolumbiai elnököt, és ismét jelezte az Egyesült Államok igényét Grönlandra – írja az Origo. 

Donald Trump nem sok időd adott Kubának
Donald Trump nem sok időd adott Kubának 
Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump nem sokkal azután nyilatkozott, hogy az Egyesült Államok hadserege elfogta Nicolás Maduro venezuelai elnököt, akit hamarosan New York városában állítanak bíróság elé. Az amerikai kormányzat álláspontja szerint a katonai akció nagyrészt a kábítószer-kereskedelem megállítására irányuló erőfeszítés volt. 

Az amerikai elnök Gustavo Petro kolumbiai elnöknek is üzent, aki hangosan bírálta az Egyesült Államok venezuelai műveletét. 

 

Kolumbia is nagyon beteg – egy beteg ember vezeti, aki szeret kokaint készíteni és az Egyesült Államokba küldeni, és nem sokáig fogja ezt csinálni

– mondta Trump. Az amerikai elnök egyúttal kitért a szomszédos Kuba kérdésére is, ami kapcsán arról beszélt, hogy a kommunista ország csak Venezuela miatt tudott fennmaradni. 

„Úgy tűnik, Kuba készen áll a bukásra. Nem tudom, hogy kitartanak-e” – mondta Trump.

Trump egyúttal arról is beszélt, hogy jelenleg az Egyesült Államok irányítja Venezuelát, és feltett célja, hogy újraépítse az olajkitermeléshez szükséges infrastruktúrát. Amikor pedig Venezuela készen áll, választásokat tartanak majd. 

 

Ugyanakkor Trump nem zárta ki egy újabb csapás lehetőségét sem, amennyiben Venezuela vezetése nem teljesíti az amerikai elvárásokat. 

Trump egyébként ismét jelezte, hogy az Egyesült Államok nemzetbiztonsági okok miatt igényt tart Grönlandra, az amerikai elnök szerint pedig Európának is ez az érdeke. 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter most a határon túli magyarokat használja fel

Zsigmond Barna Pál avatarja

Amit a Tisza Párt művel, az nem szolidaritás, csak politikai számítás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu