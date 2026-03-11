kocsis mátéBékemenetfidesz

Kocsis Máté: Mutassuk meg a Békemeneten, hogy nem az ukránok döntenek Magyarországról + videó

Már javában zajlanak a március 15-i békemenet előkészületei a Kossuth téren – erről beszélt a közösségi oldalán Kocsis Máté. A politikus szerint fontos, hogy minél többen jelen legyenek a rendezvényen.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 10:30
Minden idők legnagyobb és legfontosabb Békemenetére készülnek a szervezők március 15-én – erről beszélt a videóüzenetében Kocsis Máté.

A Fidesz frakcióvezetője a Parlament ablakából jelentkezve mutatta meg, hogy a Kossuth téren már javában zajlanak az előkészületek a vasárnapi rendezvényre. A Békemenet 11 órakor indul a Margit híd budai hídfőjétől, és a szervezők arra számítanak, hogy ez lesz minden idők egyik legnagyobb felvonulása.

Kocsis Máté arra kérte a támogatókat, hogy minél többen vegyenek részt a rendezvényen.

Várunk mindenkit, legyünk ott jó sokan!

 – fogalmazott.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Forrás: Facebook/Kocsis Máté

A politikus a videóban arról is beszélt, hogy a Tisza Párt támogatói is demonstrációt szerveznek aznap délután. Állítása szerint 

a rendezvényre külföldről, ukrán finanszírozással érkező buszokkal is hozhatnak résztvevőket.

Kocsis Máté szerint ezért különösen fontos, hogy minél többen vegyenek részt a Békemeneten.

Mutassuk meg, hogy nem az ukránok fognak itt kormányt alakítani, hanem a magyarok

 – mondta a frakcióvezető.

 

Borítókép: A Békemenet résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit hídon 2025. október 23-án (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

 

