kocsis mátéukrajnamagyarországtisza párt

Kocsis Máté: Csak Kárpátalja Ukrajna része, az anyaország nem az

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalán válaszolt az ukrán nagykövet kioktató és fenyegető közleményére. Kocsis Máté leszögezte, hogy a nemzeti kormányt kizárólag a magyar érdekek vezérlik.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 11:25
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője sem hagyta szó nélkül az ukrán nagykövetség levelét, ahogyan korábban Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter sem.

Budapest, 2026. február 22. Sándor Fegyir ukrán nagykövet beszédet mond az ukrajnai háború kitörésének negyedik évfordulója alkalmából nyílt, ukrán gyermekrajzokból álló szabadtéri kiállítás megnyitóján a Városháza Parkban 2026. február 22-én. MTI/Bruzák Noémi
Sándor Fegyir ukrán nagykövet. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

„A magyar országgyűlés legnagyobb képviselőcsoportjának vezetőjeként visszautasítom azt a Magyarországgal, magyar törvényhozással és a magyar parlamentet minden körülmények között megillető szuverén, nemzeti döntéshozatali joggal szembeni pökhendi, kioktató stílust és gondolatmenetet, mely írásukban megjelenik” – kezdte a kormánypárti politikus.

Kocsis Máté a Facebook-oldalán közzétett válaszában felhívta az ukrán nagykövetség figyelmét, hogy

csak Kárpátalja Ukrajna része, az anyaországunk nem az.

„Mi, magyarok megszoktuk már más európai városok részéről is  – például Brüsszelből – a velünk szemben megfogalmazott fölényeskedő, de ingerült hangnemet, ám ez sosem volt hatással döntéseinkre: bennünket kizárólag magyar érdekek vezérelnek” – szögezte le.

Emlékeztetett, kedden a magyar parlament nemet mondott a háború támogatására, Ukrajna uniós csatlakozására és az orosz energiáról való leválásra. „Önök szerint ez szégyenletes, szerintünk viszont szükségszerű a magyar emberek érdekében” – mutatott rá. „Arról is döntöttünk, hogy hatóságainknak további jogi eszközöket adunk a kezükbe, hogy az »ukrán aranykonvoj« ügyében minél teljesebb körű vizsgálatot folytathassanak. Aggályaink életszerűek, ezért számos kérdést tisztázni kell” – hangsúlyozta.

Kocsis Máté közölte, bízik benne, hogy az ukrán nagykövetség legalább a magyar joghatóságot nem vitatja Magyarország területén. Jelezte:

Az »ukrán aranykonvoj« ügyében nem a szabályos banki pénzszállítások keltették fel a magyar hatóságok figyelmét, hanem az, hogy két hónap alatt egy ukrán titkosszolgálati tábornok vezetésével több mint egymilliárd dollárt és 160 kilogramm aranyat szállítottak, ami egyszerre megdöbbentő mennyiség, továbbá a szállítás módja is eltér a megszokott szabályoktól.

A frakcióvezető szerint szükséges megtudni, vajon mennyi ment ebből Ukrajnába és mennyi maradt az ismeretlen eredetű, használatlan pénzekből Magyarországon. „Sok mindenre nincs magyarázat” – mutatott rá. „Jogi aggályok nemcsak a magyar fél részéről merültek fel, hanem az önök országában is. Minden bizonnyal értesültek róla, hogy az ukrán Speciális Antikorrupciós Ügyészség volt ügyésze is büntetőeljárást kezdeményezett, mert állítása szerint »az eset egy nagyszabású pénzmosási rendszer része lehet«” – hívta fel az ukrán nagykövetség figyelmét.

Kocsis Máté hangsúlyozta, rendkívül álságosnak tartják a nagykövetség levelének azon részét, amely a kárpátaljai magyarok érdekeire hivatkozik,

hiszen a kárpátaljai magyarok számos jogkorlátozást szenvednek el önöktől, háborús kényszersorozás alá esnek, jogbizonytalanságban élnek

– írta.

A kormánypárti politikus közölte, helytelenítik azt is, hogy Ukrajna aktívan beavatkozik a magyar választási folyamatokba, onnan pénzügyi és informatikai eszközökkel támogatja a Tisza Pártot, továbbá szintén politikai megfontolásból, jogellenesen elzárták a Magyarország felé irányuló kőolajszállítást, amivel veszélybe sodorták valamennyi magyar ember energiabiztonságát. „Önök egy érvényes szerződést rúgtak fel, hogy hazánkban káoszt okozzanak, és lehetőleg ezzel is hatalomba segítsék a magyar baloldalt” – írta.

Ukrajna talált Magyarországon olyan személyt, aki ukránbarát kormányt alakítana, s mi tudomásul vesszük, hogy őt akarják hatalomba segíteni, ahogy azt is, hogy Orbán Viktort meg akarják buktatni, ám azt követeljük, hogy a szerződéseket tartsák be, s Zelenszkij elnök úr ne fenyegesse életveszélyesen a demokratikusan megválasztott magyar miniszterelnököt csak azért, mert kiáll hazája érdekei mellett

– üzente Kocsis Máté.

Mint megírtuk, közleményben reagált a magyar parlament döntésére Ukrajna magyarországi nagykövetsége, amelyet Sándor Fegyir vezet. Ez azután történt meg, hogy az országgyűlési képviselők megszavazták a kormánypártok határozati javaslatát, amely elutasítja az ukrajnai háború finanszírozását és az Európai Unió katonai szövetséggé alakítását. Az indítvány felszólítja a kormányt, hogy ne járuljon hozzá Ukrajna uniós tagságához.

 

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Fotó: MTI/Komka Péter)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkapitány

A szikár tények

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu