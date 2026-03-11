Kocsis Máté: Csak Kárpátalja Ukrajna része, az anyaország nem az

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője sem hagyta szó nélkül az ukrán nagykövetség levelét, ahogyan korábban Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter sem.

Sándor Fegyir ukrán nagykövet. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

„A magyar országgyűlés legnagyobb képviselőcsoportjának vezetőjeként visszautasítom azt a Magyarországgal, magyar törvényhozással és a magyar parlamentet minden körülmények között megillető szuverén, nemzeti döntéshozatali joggal szembeni pökhendi, kioktató stílust és gondolatmenetet, mely írásukban megjelenik” – kezdte a kormánypárti politikus.

Kocsis Máté a Facebook-oldalán közzétett válaszában felhívta az ukrán nagykövetség figyelmét, hogy

csak Kárpátalja Ukrajna része, az anyaországunk nem az.

„Mi, magyarok megszoktuk már más európai városok részéről is – például Brüsszelből – a velünk szemben megfogalmazott fölényeskedő, de ingerült hangnemet, ám ez sosem volt hatással döntéseinkre: bennünket kizárólag magyar érdekek vezérelnek” – szögezte le.

Emlékeztetett, kedden a magyar parlament nemet mondott a háború támogatására, Ukrajna uniós csatlakozására és az orosz energiáról való leválásra. „Önök szerint ez szégyenletes, szerintünk viszont szükségszerű a magyar emberek érdekében” – mutatott rá. „Arról is döntöttünk, hogy hatóságainknak további jogi eszközöket adunk a kezükbe, hogy az »ukrán aranykonvoj« ügyében minél teljesebb körű vizsgálatot folytathassanak. Aggályaink életszerűek, ezért számos kérdést tisztázni kell” – hangsúlyozta.

Kocsis Máté közölte, bízik benne, hogy az ukrán nagykövetség legalább a magyar joghatóságot nem vitatja Magyarország területén. Jelezte:

Az »ukrán aranykonvoj« ügyében nem a szabályos banki pénzszállítások keltették fel a magyar hatóságok figyelmét, hanem az, hogy két hónap alatt egy ukrán titkosszolgálati tábornok vezetésével több mint egymilliárd dollárt és 160 kilogramm aranyat szállítottak, ami egyszerre megdöbbentő mennyiség, továbbá a szállítás módja is eltér a megszokott szabályoktól.

A frakcióvezető szerint szükséges megtudni, vajon mennyi ment ebből Ukrajnába és mennyi maradt az ismeretlen eredetű, használatlan pénzekből Magyarországon. „Sok mindenre nincs magyarázat” – mutatott rá. „Jogi aggályok nemcsak a magyar fél részéről merültek fel, hanem az önök országában is. Minden bizonnyal értesültek róla, hogy az ukrán Speciális Antikorrupciós Ügyészség volt ügyésze is büntetőeljárást kezdeményezett, mert állítása szerint »az eset egy nagyszabású pénzmosási rendszer része lehet«” – hívta fel az ukrán nagykövetség figyelmét.