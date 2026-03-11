Kultikus rockzenekar érkezik júliusban a Barba Negrába

A seattle-i kultikus metálzenekar, a Nevermore július 30-án fellép a Barba Negrában. A banda komoly tervekkel lépett be a 2026-os évbe: az újjáalakulását 2024 végén bejelentő zenekar hangzását egész pályafutása alatt a precíz zenészi teljesítmény, és az érzelmekkel bátran operáló dalszerzés határozta meg. Az 1995-ös debütáló lemezt több zenei mérföldkőnek tekinthető kiadvány követte, mint a Dead Heart in a Dead World és a This Godless Endeavor. Ezek a lemezek a Nevermore-t a modern metal egyik legkarakteresebb képviselőjévé tették, és az amerikai csapat világszerte lelkes rajongótábort épített ki.

Budapesten fog zúzni júliusban a Nevermore (Forrás: Nevermore)

Ezt a történetet nagyjából 15 év kihagyás után folytatja most Jeff Loomis gitáros és Van Williams dobos, akikhez Jack Cattoi gitáros, Semir Özerkan basszusgitáros és Berzan Önen énekes csatlakozott. Az új hang a 2017-ben szívrohamban elhunyt alapító énekes, Warrel Dane posztjára érkezik. Jeff Loomis így emlékezett vissza az első meghallgatási videóra:

Berzan első hallásra kiemelkedett a mezőnyből. Azonnal éreztem azt a bizonyos szenvedélyt az énekében. Nem csak rutinból énekelt. Rögtön hallottam, hogy Warrel énekstílusának rajongója, már ahogyan kiejtett bizonyos szavakat. Az első megtekintéskor teljesen lenyűgözött.

Jeff szerint Berzan azért illik a zenekarba, mert egyszerre tiszteli az örökséget és széles stílustartománnyal rendelkezik.

Forrás: Nevermore

Minden énekesnek saját hangszíne van. Nagyra értékeljük, hogy Berzan képes Warrel stílusát megszólaltatni, de más stílusokban is énekel, ami új irányokba viheti a zenekart. Olyan, mintha több sportautó állna a garázsban, és te nem csak egyet szeretnél vezetni – mindet ki akarod próbálni

– mondta a Nevermore gitárosa, aki hozzátette: a technikán túl azonban Berzan hozzáállása a legfontosabb.

Ő önmaga, nem akar senkinek bizonyítani. Nagy megtiszteltetés számára, hogy előadhatja ezeket a dalokat és tiszteleghet Warrel öröksége előtt, ugyanakkor új kezdetet is hoz a Nevermore számára.

Csak a magyarországi fellépésre csatlakozik a Nevermore-hoz vendégként egy svéd heavy metal legenda, a Wolf. A több mint harminc éve a pályán lévő csapat kilenc nagylemezt adott ki, olyan fémes slágerekkel, mint a Midnight Hour.