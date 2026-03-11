Kultikus rockzenekar érkezik júliusban a Barba Negrába

A seattle-i kultikus metálzenekar, a Nevermore július 30-án fellép a Barba Negrában. A banda komoly tervekkel lépett be a 2026-os évbe: az újjáalakulását 2024 végén bejelentő zenekar hangzását egész pályafutása alatt a precíz zenészi teljesítmény, és az érzelmekkel bátran operáló dalszerzés határozta meg. Az 1995-ös debütáló lemezt több zenei mérföldkőnek tekinthető kiadvány követte, mint a Dead Heart in a Dead World és a This Godless Endeavor. Ezek a lemezek a Nevermore-t a modern metal egyik legkarakteresebb képviselőjévé tették, és az amerikai csapat világszerte lelkes rajongótábort épített ki.
Ezt a történetet nagyjából 15 év kihagyás után folytatja most Jeff Loomis gitáros és Van Williams dobos, akikhez Jack Cattoi gitáros, Semir Özerkan basszusgitáros és Berzan Önen énekes csatlakozott. Az új hang a 2017-ben szívrohamban elhunyt alapító énekes, Warrel Dane posztjára érkezik. Jeff Loomis így emlékezett vissza az első meghallgatási videóra:
Berzan első hallásra kiemelkedett a mezőnyből. Azonnal éreztem azt a bizonyos szenvedélyt az énekében. Nem csak rutinból énekelt. Rögtön hallottam, hogy Warrel énekstílusának rajongója, már ahogyan kiejtett bizonyos szavakat. Az első megtekintéskor teljesen lenyűgözött.
Jeff szerint Berzan azért illik a zenekarba, mert egyszerre tiszteli az örökséget és széles stílustartománnyal rendelkezik.
Minden énekesnek saját hangszíne van. Nagyra értékeljük, hogy Berzan képes Warrel stílusát megszólaltatni, de más stílusokban is énekel, ami új irányokba viheti a zenekart. Olyan, mintha több sportautó állna a garázsban, és te nem csak egyet szeretnél vezetni – mindet ki akarod próbálni
– mondta a Nevermore gitárosa, aki hozzátette: a technikán túl azonban Berzan hozzáállása a legfontosabb.
Ő önmaga, nem akar senkinek bizonyítani. Nagy megtiszteltetés számára, hogy előadhatja ezeket a dalokat és tiszteleghet Warrel öröksége előtt, ugyanakkor új kezdetet is hoz a Nevermore számára.
Csak a magyarországi fellépésre csatlakozik a Nevermore-hoz vendégként egy svéd heavy metal legenda, a Wolf. A több mint harminc éve a pályán lévő csapat kilenc nagylemezt adott ki, olyan fémes slágerekkel, mint a Midnight Hour.
