Nyáron egynapos metálfesztivál lesz Budapesten nemzetközi sztárbandákkal

A legendás svéd együttes, az In Flames jövő nyáron végigjárja Európát az eddigi legnagyobb szabású turnéjával. A július közepétől augusztus végéig tartó körút során a zenekar több mint húsz városba és a kontinens számos ikonikus fesztiváljára látogat majd el. A szórásból Budapest sem marad ki, a csapat a Barba Negrában lép fel, ahol a Summer Hell elnevezésű eseményen igencsak impozáns előzenekarok társaságában koncertezik.

Szép kis kísérettel érkezik az In Flames Forrás: H-Music

A grindcore műfajának egyik legfontosabb formációja, a Napalm Death mellett három metalcore-banda, a skót Bleed From Within, az amerikai Unearth és a brit Employed To Serve is a fővárosba érkezik, így már most bátran kijelenthető, hogy a nyár egyik legfontosabb keményebb zenei rendezvényéről beszélhetünk.

A közelgő turnéval kapcsolatban az In Flames énekese, Anders Fridén pedig már most izgatott, és a következőt nyilatkozta: