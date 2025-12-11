Nyáron egynapos metálfesztivál lesz Budapesten nemzetközi sztárbandákkal

A legendás svéd együttes, az In Flames jövő nyáron végigjárja Európát az eddigi legnagyobb szabású turnéjával. A július közepétől augusztus végéig tartó körút során a zenekar több mint húsz városba és a kontinens számos ikonikus fesztiváljára látogat majd el. A szórásból Budapest sem marad ki, a csapat a Barba Negrában lép fel, ahol a Summer Hell elnevezésű eseményen igencsak impozáns előzenekarok társaságában koncertezik.
A grindcore műfajának egyik legfontosabb formációja, a Napalm Death mellett három metalcore-banda, a skót Bleed From Within, az amerikai Unearth és a brit Employed To Serve is a fővárosba érkezik, így már most bátran kijelenthető, hogy a nyár egyik legfontosabb keményebb zenei rendezvényéről beszélhetünk.
A közelgő turnéval kapcsolatban az In Flames énekese, Anders Fridén pedig már most izgatott, és a következőt nyilatkozta:
Az európai fesztiválszezonhoz semmi sem hasonlítható: az az energia, a közönség, a hangulat leírhatatlan. Közben keményen dolgoztunk a háttérben, és már alig várjuk, hogy valami nagyon ütőssel álljunk elő jövő nyáron. A fesztiválfellépések mellett néhány meghittebb és különleges koncertünk is lesz fantasztikus vendégzenekarokkal. Talán addigra új zene is érkezik? Sose lehet tudni…
