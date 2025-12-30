„Olyan utolsó negyedet produkáltunk, amit a vízilabda-iskolákban a mai napig tanítanak”

Ha a 2000-es férfivízilabda olimpiai döntőre azt írtuk, hogy a magyar sporttörténelem egyik legsimább fináléja, akkor ez a 2004-es athéni döntőre biztosan nem igaz. Miután Sydney-ben a Kemény Dénes vezette magyar férfi-vízilabdaválogatott aranyérmes lett, négy évvel később is esélyesként utazott a csapat Görögországba, főleg, hogy a 2003-as spanyolországi világbajnokságon ismét mindenkit maga mögé utasított a Kemény-csapat. Az olaszok elleni, hosszabbítás után 11-9-re megnyert meccsen a háromgólos Madarász Norbert kiharcolta a helyét az olimpiai keretben is, ahol még újoncnak számított Gergely István, Steinmetz Ádám és Varga Tamás. A mag tehát egyben maradt Kásás Tamásékkal. Az olimpiai tornának tökéletes keretes szerkezetet adott Szerbia és Montenegró, ugyanis az első csoportmérkőzésen a mieink 6-4-re győztek – 3-0-s utolsó negyeddel – ellenük, majd a fináléban az addig hibátlanul menetelő magyar válogatott ismét őket verte meg. A 8-7-es magyar győzelemmel végződő meccset sokan a vízilabda történelmének legjobb meccsének hívja, s a mieink részéről ez nem is véletlen. Az athéni döntőben történtekről a 130 éves MOB különleges videójában nyilatkoztak a vízilabdások, ezeknek köszönhetően elevenítjük fel a finálét.

A magyar küldöttség nyolcadik aranyérmét a férfi-vízilabdaválogatott szerezte az athéni olimpián (Fotó: Illyés Tibor / MTVA Sajtó- és Fotóarchívum)

Stresszes pillanatok az athéni olimpiai döntő előtt

Míg az előző cikkben arról írtunk , hogy sydney-i olimpiai döntő előtt bömbölt a cigányzene a magyar öltözőben, míg Varga Zsolt megpofozta Benedek Tibort, addig Athénban kicsit más volt a helyzet. Az oroszok elleni 7-5-re megnyert meccs után ismét déli szomszédaink volt az ellenfél, a feszültséget pedig ezúttal nem oldotta semmilyen zene. Minderről a válogatott védője, Steinmetz Barnabás mesélt.

– Jéghideg profi stílus jellemzett minket, ez persze párosult a szokásos elszántsággal, lelkesedéssel. Ebből egy kicsit kevesebbet mutattunk egymás felé, de amikor egymás szemébe néztünk, akkor láttuk, hogy mindenki nagyon akarja ezt. Kicsit kevésbé voltunk felszabadultak, nagy volt a tét, az ellenfél is kemény volt.

Itt ez volt a célravezető, a hangos zenével ellentétben szép csendben, a nagyon nagy, szinte hasgörcsöt kiváltó nevetés helyett visszafogottság. Szerencsére a vége így is ugyanaz lett.

Madaras Norbert, a csapat újonca is ezt a stresszt emelte ki. – Egészen más világ volt. Nem volt okostelefon, a házban internet sem volt. Valamivel el kellett magunkat foglalni. Emlékszem, vittem magammal könyvet és újságot, de a döntő napján nem tudtam olvasni – a jelenleg a Magyar Vízilabda-szövetség elnökeként dolgozó Madaras hozzátette, ő csak a mérkőzést követő doppingvizsgálat közben fogta fel, hogy mit hajtottak végre a döntőben, ott kezdett el válaszolni az sms-ekre.