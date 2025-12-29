Varga Zsolt pofont adott Benedek Tibornak az olimpiai döntő előtt, majdnem ájulás lett a vége

Ritka pillanat a magyar sport történelmében, hogy egy olimpiai döntőt a szurkolók hatalmas nyugodtság közepette nézhetnek. A 2000-es sydney-i olimpián a férfi-vízilabdatorna döntője viszont ilyen volt. A Kemény Dénes vezette magyar válogatott lehengerlő játékkal, 13-6-ra győzte le az oroszokat, már a félidőben 8-2 volt az állás. Az előző két Európa-bajnokság megnyerése és az 1998-as vb-ezüst után a válogatott a torna nagy esélyese volt, ugyanakkor a csoportkör még nem volt diadalmenet. Előbb a horvátok, majd a jugoszlávok is legyőzték a mieinket, így a csoportból a harmadik helyen jutott tovább a csapat, utána viszont nem volt megállás. A negyeddöntőben a négygólos Kásás Tamás vezérletével az olaszokat vertük 8-5-re, aztán az elődöntőben 8-7-re a jugoszlávokat, ezek után jöhetett a finálé. A 130 éves MOB év végén megjelent különleges videójában 131 olimpiai bajnok nyilatkozott, köztük a vízilabdázók is, ebből szemezgettünk.

2000. október elsején lett aranyérmes a magyar férfi-vízilabdaválogatott Sydney-ben, Varga Zsolt és Benedek Tibor is ott volt a csapatban Fotó: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum

Bömbölő cigányzene, ami oldotta az olimpiai döntő előtti feszültséget

Akkoriban még a 12 csapatos torna egyenes kiesés szakaszát három nap alatt bonyolították le, azaz az összecsapások között nem volt szabadnap, mint most. Az iszonyúan feszes menetrend viszont inkább az oroszokat zavarhatta, akik közel tízperces hirtelen halálban ejtették ki a spanyolokat az elődöntőben. Kósz Zoltán, a válogatott kapusa és csapatkapitánya elmondta, hogy az öltözőben hogyan hangolódtak a döntőre.

– Amikor öltöztünk át, akkor elénekeltünk néhány cigánynótát, ami kicsit lelazított, jobb kedvre derített minket. Amikor bemelegítettünk, akkor már azért éreztük a feszültséget, de persze magabiztosak is voltunk.

Sosem fogom elfelejteni, ahogy a folyosón Varga Zsolt elkiabálta magát, hogy »Emlékezzetek, mit mondtak a rómaiak, győzelem vagy halál!«, ezután elkezdtünk őrjöngeni. Mellettünk az orosz válogatott játékosai egyre jobban összementek. Ez Zsolttól remek lélektani hadviselés volt

– mondta Kósz a döntő előtti jelenetekről. A nyomásról meg csak annyit, hogy a 2000-s olimpiára úgy ment a csapat, hogy már 24 éve nem volt olimpiai bajnok a férfi-vízilabdaválogatott. A teher – főleg az elmúlt évek jó eredményei miatt – ezért még inkább nyomta a játékosok vállát.