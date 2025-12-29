olimpiai bajnokvízilabdaSydney 2000Varga ZsoltKemény DénesBenedek Tibor

Varga Zsolt pofont adott Benedek Tibornak az olimpiai döntő előtt, majdnem ájulás lett a vége

2000-ben esélyesként érkezett a magyar férfi-vízilabdaválogatott a sydney-i nyári olimpiára. A szurkolók a mai napig emlegetik Vári Attila szenzációs gólját az oroszok ellen 13-6-ra megnyert fináléban, vagy éppen Benedek Tibor remek teljesítményét az olimpiai döntőben. A 130 éves Magyar Olimpiai Bizottságnak (MOB) videójában 25 év elteltével a játékosok emlékeztek vissza az Ausztráliában történtekre. Az oroszok elleni döntő kapcsán pedig több kulisszatitkot is megtudhattunk az interjúkból.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 4:45
Varga Zsolt idén nyáron a férfi vízilabda-válogatottat irányította a szingapúri világbajnokságon
Varga Zsolt idén nyáron a férfi vízilabda-válogatottat irányította a szingapúri világbajnokságon Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
Ritka pillanat a magyar sport történelmében, hogy egy olimpiai döntőt a szurkolók hatalmas nyugodtság közepette nézhetnek. A 2000-es sydney-i olimpián a férfi-vízilabdatorna döntője viszont ilyen volt. A Kemény Dénes vezette magyar válogatott lehengerlő játékkal, 13-6-ra győzte le az oroszokat, már a félidőben 8-2 volt az állás. Az előző két Európa-bajnokság megnyerése és az 1998-as vb-ezüst után a válogatott a torna nagy esélyese volt, ugyanakkor a csoportkör még nem volt diadalmenet. Előbb a horvátok, majd a jugoszlávok is legyőzték a mieinket, így a csoportból a harmadik helyen jutott tovább a csapat, utána viszont nem volt megállás. A negyeddöntőben a négygólos Kásás Tamás vezérletével az olaszokat vertük 8-5-re, aztán az elődöntőben 8-7-re a jugoszlávokat, ezek után jöhetett a finálé. A 130 éves MOB év végén megjelent különleges videójában 131 olimpiai bajnok nyilatkozott, köztük a vízilabdázók is, ebből szemezgettünk.  

2000. október elsején lett aranyérmes a magyar férfi vízilabda-válogatott Sydney-ben, Varga Zsolt és Benedek Tibor is ott volt a csapatban
2000. október elsején lett aranyérmes a magyar férfi-vízilabdaválogatott Sydney-ben, Varga Zsolt és Benedek Tibor is ott volt a csapatban  Fotó: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum

Bömbölő cigányzene, ami oldotta az olimpiai döntő előtti feszültséget

Akkoriban még a 12 csapatos torna egyenes kiesés szakaszát három nap alatt bonyolították le, azaz az összecsapások között nem volt szabadnap, mint most. Az iszonyúan feszes menetrend viszont inkább az oroszokat zavarhatta, akik közel tízperces hirtelen halálban ejtették ki a spanyolokat az elődöntőben. Kósz Zoltán, a válogatott kapusa és csapatkapitánya elmondta, hogy az öltözőben hogyan hangolódtak a döntőre.

– Amikor öltöztünk át, akkor elénekeltünk néhány cigánynótát, ami kicsit lelazított, jobb kedvre derített minket. Amikor bemelegítettünk, akkor már azért éreztük a feszültséget, de persze magabiztosak is voltunk. 

Sosem fogom elfelejteni, ahogy a folyosón Varga Zsolt elkiabálta magát, hogy »Emlékezzetek, mit mondtak a rómaiak, győzelem vagy halál!«, ezután elkezdtünk őrjöngeni. Mellettünk az orosz válogatott játékosai egyre jobban összementek. Ez Zsolttól remek lélektani hadviselés volt

– mondta Kósz a döntő előtti jelenetekről. A nyomásról meg csak annyit, hogy a 2000-s olimpiára úgy ment a csapat, hogy már 24 éve nem volt olimpiai bajnok a férfi-vízilabdaválogatott. A teher – főleg az elmúlt évek jó eredményei miatt – ezért még inkább nyomta a játékosok vállát. 

„Megálmodtam, hogy egy nagy gólt fogok lőni”

A finálé legemlékezetesebb és legnagyobb gólját Vári Attila dobta az első negyed végén. A hatos sapkában Vári egy szabaddobás után vette magához a labdát, és nyolc méterről svédcsavarral hatalmas gólt dobott. Az oroszok kapusa, Makszimov itt már sejthette, ez nem az ő napja lesz. 

– Ez sokunknak az első olimpiája volt. Én úgy emlékszem vissza a döntőre, hogy a többiek mondták nekem, vége, Attila, nyugi – kezdte Vári a visszaemlékezést. – Mi mindig azt vallottuk, hogy az utolsó pillanatig küzdünk, ez a munkamorál volt a siker kulcsa. 

A csavargól… Nagyon érdekes, én megálmodtam, hogy nagy gólt fogok lőni, azt nem tudtam, hogy mindezt az olimpiai döntőben. Kása (Kásás Tamás – a szerk.) mondta nekem, hogy amikor a támadóidő ment lejjebb, akkor odaadta nekem a labdát, és ahogy helyezkedtem, tudta már, hogy mit fogok csinálni.

– nyilatkozta Vári, aki kiemelte a csapatot is, ugyanis ezt a sikert együtt érték el az ausztrál városban.

Varga Zsolt felpofozta Benedek Tibort a döntő előtt, ez volt a siker titka?

Vári svédcsavaros gólja mellett a döntő hőse egyértelműen a négygólos Benedek Tibor volt. Az ekkor 28 éves játékosnak nehéz útja vezetett eddig a döntőhöz, ugyanis egy évvel ezelőtt még egy véleményes doppingügy miatt a firenzei Európa-bajnokságot ki kellett hagynia. Varga Zsolt visszaemlékezésében elmondta, hogyan motiválta Benedeket a finálé előtt. 

– A mérkőzés előtti jelenet a mai napig megvan. Láttam Tiboron, hogy nagyon stresszes. Bevillant a fejembe, hogy ezt ki kéne belőle szedni. 

Úgy voltam vele, ki kéne ütni, adok neki egy pofont, voltunk ilyen viszonyban, hogy ez beleférjen nálunk. Odamentem hozzá, megfogtam két kézzel, adtam neki egy nagy pofont, majd összefejeltünk. Néztem utána a tekintetét, egy pillanatra elhomályosodott, reméltem, hogy nem ájult el… Utána elkezdett ordítani, majd dobott négy gólt.

Mindezt olvasva pedig kinek ne ugrana be, hogy milyen jó lenne, ha minderre Benedek Tibor is reagált volna a videóban. Csakhogy ez nem lehetséges, Benedek 2020-as halála kapcsán a jelenleg a férfiválogatottat irányító Varga Zsolt lapunknak elmondta nyáron – amikor már öt éve történt a tragédia –, hogy még mindig beszél hozzá, a fájdalom a mai napig nem múlik. 

Benedek Tibor (kék sapkában) a magyar válogatott vezére volt az oroszok elleni döntőben
Benedek Tibor (kék sapkában) a magyar válogatott vezére volt az oroszok elleni döntőben  Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotóarchívum

Mi történt a döntő utáni utolsó este Sydney-ben?

A sydney-i olimpia zárónapján aranyérmet szerző vízilabda-válogatott ünneplésébe, a mérkőzés után történtekbe Kásás Tamás avatott be minket.

– Mivel lekéstük a záróünnepséget, egyedül maradtunk a faluban. Együtt töltöttük az estét, talán még pár sportoló volt ott rajtunk kívül. Nagyon kellemes, családias estét töltöttünk el, természetesen mindannyian örömmámorban úsztunk – mondta a legendás, később háromszoros olimpiai bajnok Kásás, aki szintén kiemelte, hogy hatalmas nyomás volt rajtuk az olimpia előtt. Kása szerint ha nincs meg az aranyérem Sydney-ben, akkor mit sem ér az előtte megszerzett két Eb-cím és vb-ezüstérem. 

A 2000-s aranyérem pedig csak az út kezdete volt. Athénban, aztán Pekingben ismét a világ tetején volt a magyar válogatott. Sorozatunkat folytatjuk, az ünnepek alatt szemezgetünk a MOB 130 magyar olimpiai bajnokkal készült visszaemlékezéseiből. A korábbi részekből:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

