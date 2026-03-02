A Hertha edzője olyat tett Dárdai Mártonnal, ami kiszúrta a berlini lap szemét

Egy hete ilyenkor borúsan látták a jövőt Berlinben, miután a Hertha kellemetlen, 5-2-es verségbe szaladt bele a Paderborn ellen. Múlt héten több cikk is arról szólt a német sajtóban, hogy ezzel a berlini együttes számára lényegében újra elúszott a Bundesligába való feljutás esélye, Dárdai Márton csapata zsinórban a harmadik kudarcos idényét futja a német másodosztályban.

Dárdai Márton fontos szerepet tölt be a Hertha edzőjénél. Fotó: DPA/Andreas Gora

Gyorsan változnak a dolgok Berlinben, hiszen vasárnap a Bundesliga II 24. fordulójában a Hertha hazai pályán 2-1-re legyőzte a Nürnberget, miközben a harmadik helyen álló, a feljutásra esélyes Darmstadt kikapott, így legalább az osztályozót érő helytől újra „csak” nyolc pontra vannak Dárdaiék. Még hátra van tíz forduló, temetni még korai lenne az esélyeket.

Miért ölelgette a Hertha edzője Dárdai Mártont?

A Nürnberg elleni 2-1-es sikert végig a pályán élte meg Dárdai Márton, aki középső védőként fontos láncszem. Az, hogy újra ott volt a kezdőben, a bizalom jele volt a Paderborn elleni csúnya fiaskó után, hiszen Stefan Leitl edző öt helyen is változtatott a csapatán, vagyis a tíz mezőnyjátékos felét lecserélte. Dárdai azonban élvezte a bizalmat.

Sőt, nagyon úgy tűnik, hogy a 24 éves magyar különleges helyet harcolt ki magának Leitl rangsorában. Az egyik berlini lap, a Tagesspiegel.de emelte ki azt a jelenetet a Hertha–Nürnberg meccsről, ami a berliniek első gólját követte.

Stefan Leitl magához intette Dárdai Mártont. Tárt karokkal fogadta. Míg a csapat többi tagja a pálya másik végén az 1. FC Nürnberg elleni első gólját ünnepelte, a Hertha BSC edzője a kis szünetet kihasználva újabb utasításokat adott középhátvédjének. Távolról úgy tűnt, mintha Leitl megölelte volna Dardait, és gyengéden megpaskolta volna az arcát

– írja a német lap a jelenetről Dárdai Márton és Stefan Leitl között, ami arról árulkodik, hogy a magyar játékost immáron vezérnek tekinti a csapaton belül az edző.