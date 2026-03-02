Rekordösszegű támogatás geotermikus beruházásokra – így válhat a zöldgazdaság húzóágazatává a geotermia

Két földhős pályázat is nyílik a hét első napján – derül ki az Energiaügyi Minisztérium hétfői közeményéből. Ahogy írják, a magyar energiapolitika kiemelt céljai közé tartozik az önellátási képességek megerősítése, a megfizethető árak biztosítása és a szektor zöldítése. A földhő sokrétű hasznosítása mindhárom törekvést jól szolgálja. A Kárpát-medencében a földkéreg vastagsága az európai átlag fele, ami magasabb felszín alatti hőmérsékletet eredményez. A térséget felépítő kőzetek nagy mennyiségben képesek tárolni a természetes felszín alatti vízkészletet.

A geotermikus energia időjárástól és napszaktól függetlenül rendelkezésre álló tiszta energiaforrás, de alkalmazása komoly pénzügyi kockázattal járó, költséges beruházásokat igényel.

A Jedlik Ányos energetikai program három földhős pályázatából kettő 2026. március 2-án nyílik meg. A legnagyobb keretösszegű, 19 milliárd forintos felhívás kamatmentes kölcsönt kínál a vállalkozások számára. A hitel összege mélygeotermia beruházás esetén minimum egymilliárd, maximum hatmilliárd forint, sekély geotermia esetén legalább százmillió, de legfeljebb egymilliárd forint lehet, utóbbira a teljes keretösszeg tizede fordítható. Kizárólag Budapesten kívüli beruházások támogathatók, az elérhető forrásmennyiség csaknem kétharmadát a kevésbé fejlett régióknak különítették el. A programban kifizetés legkésőbb 2029 novemberében teljesíthető.

A másik hétfőn induló, tízmilliárd forintos kiírásból tíz-húsz vidéki projekt kaphat legalább negyvenmillió, de legfeljebb egymilliárd forint támogatást. Ha a fúrás sikeresnek bizonyul, az állami hozzájárulás az összes elszámolható költség tizedét fedezheti, míg sikertelenség esetén akár a felét is. A pályázatokat az első szakaszban április végéig, a másodikban ősszel lehet benyújtani. A fizikai befejezés határideje a támogatási szerződés hatálybalépésétől számított két év, de legkésőbb 2028 vége.

A harmadik földhős pályázat januárban nyílt meg a Jedlik-programban, a 12 milliárd forintos támogatás geotermikus áramtermelő rendszerek kialakítására fordítható.

Ha az összesen 41 milliárd forint célzott hozzájárulás jól hasznosul, a geotermia a hazai zöldgazdaság húzóágazatává válhat.

A Nemzeti földhő hasznosítási koncepció szerint 2030-ra megduplázzuk, a 6,4 petajoule bázisérték kétszeresére növeljük a hazai felhasználást. A geotermikus energia részesedése a teljes hőtermelésből 25-30 százalékra emelkedhet. Az új hasznosítások 2035-ig összesen 1-1,2 milliárd köbméter földgázt válthatnak ki, érdemben csökkentve az importkitettséget.