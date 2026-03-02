Nem a legszerencsésebb helyen gondolt örömöt szerezni magának a borsodi férfi, most megnézheti magát

Egy ismeretlen férfiról érkezett bejelentés február 21-én a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányságra, mert a putnoki művelődési ház közelében, közterületen többször önkielégítést végzett – írja a rendőrségi portál.
Hozzáfűzik, szeméremsértés közben azzal keltette fel az arra haladó nők figyelmét, hogy sziszegett, köhintett az irányukba, miközben a nemi szervét mutogatta.
A helyi rendőrök felderítőtevékenységének köszönhetően február 26-án azonosították a bűncselekménnyel gyanúsítható szeméremsértőt, elfogták, majd kihallgatták. A férfi beismerte tettét, szeméremsértés miatt indult ellene nyomozás.
