rendőrszatírnyomozásöröm

Nem a legszerencsésebb helyen gondolt örömöt szerezni magának a borsodi férfi, most megnézheti magát

Más biztosan nem fogja egy ideig.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 03. 02. 11:33
elkapták a rendőrök a borsodi szatírt Forrás: Police
Egy ismeretlen férfiról érkezett bejelentés február 21-én a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányságra, mert a putnoki művelődési ház közelében, közterületen többször önkielégítést végzett – írja a rendőrségi portál.

Hozzáfűzik, szeméremsértés közben azzal keltette fel az arra haladó nők figyelmét, hogy sziszegett, köhintett az irányukba, miközben a nemi szervét mutogatta.

A helyi rendőrök felderítőtevékenységének köszönhetően február 26-án azonosították a bűncselekménnyel gyanúsítható szeméremsértőt, elfogták, majd kihallgatták. A férfi beismerte tettét, szeméremsértés miatt indult ellene nyomozás.

 

 

