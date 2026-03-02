Menczer Tamás: Ne hazudozz, Peti!

Menczer Tamás közösségimédia-felületén fogalmazta meg lesújtó hangvételű gondolatait az ukrajnai vezetés és Magyar Péter összeesküvésére utalva.

Menczer Tamás kiosztotta Magyar Pétert. Fotó: MTI/Kovács Attila

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint Magyar Péter összejátszik Volodimir Zelenszkijjel a Barátság kőolajvezeték kapcsán.

A politikus szerint az energiaszállítás bármikor visszaállítható lenne de, a Tisza Párt elnöke asszisztál az ukrán törekvésekhez. Hozzáteszi, a Fidesz–KDNP mindent meg fog tenni, hogy megvédje Magyarországot.

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook)