Menczer Tamás: Ne hazudozz, Peti!

Bejegyzésében bírálta az ukrán vezetést és Magyar Pétert Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója arról írt, hogy a Tisza Párt elnöke Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel összhangban lép fel a Barátság kőolajvezeték ügyében, és ezzel Magyarország energiabiztonságát érintő kérdésben vállal szerepet.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 12:17
Menczer Tamás
Menczer Tamás Forrás: Facebook
Menczer Tamás közösségimédia-felületén fogalmazta meg lesújtó hangvételű gondolatait az ukrajnai vezetés és Magyar Péter összeesküvésére utalva.

Menczer Tamás kiosztotta Magyar Pétert
Menczer Tamás kiosztotta Magyar Pétert. Fotó:  MTI/Kovács Attila

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint Magyar Péter összejátszik Volodimir Zelenszkijjel a Barátság kőolajvezeték kapcsán. 

A politikus szerint az energiaszállítás bármikor visszaállítható lenne de, a Tisza Párt elnöke asszisztál az ukrán törekvésekhez. Hozzáteszi, a Fidesz–KDNP mindent meg fog tenni, hogy megvédje Magyarországot.

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook)

