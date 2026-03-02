Orbán Viktor: Magyar Pétertől ilyen helyzetben is csak a színjátékra futja, szégyellje magát + videó

Hagyjuk az egészet, hagyjuk a színjátékot, a tényeket mindenki ismeri – mondta Magyar Péter leveléről Orbán Viktor miniszterelnök. A Tisza Párt elnöke levelében arra kérte a kormányfőt, hogy személyesen és közösen tekintsék meg a helyszínen a Barátság kőolajvezeték állapotát, azt sugallva, hogy Magyarország nincs veszélyben.

Orbán Viktor színjátéknak nevezte Magyar Péter levelét (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A kormányfő közösségi oldalára feltöltött videójában emlékeztetett: mindenki tudja, hogy a Barátság vezetéket politikai okokból blokkolják, ezért nem engedik be a magyar és a szlovák ellenőröket.

Azt is mindenki tudja, hogy Zelenszkij elnök ezzel a blokáddal a magyar kormányt meg akarja buktatni. Azt is tudjuk, hogy Zelenszkij egy olyan kormányt akar hatalomra segíteni, ami kiszolgálja Kijev igényeit

– mutatott rá, hozzátéve: ezért időzítették az egészet a választási kampány idejére.

Mint mondta, amit az ukránok tesznek, azt a kormányváltás, Magyar Péter és a Tisza Párt érdekében teszik.

Amit tehetünk továbbra is, ha a magyarok érdekében dolgozunk. Akiktől meg egy ilyen helyzetben csak színjátékra futja, azok meg szégyelljék magukat

– szögezte le Orbán Viktor.

Bizonyítékot is mutatott a miniszterelnök

Mint arról beszámoltunk, a kormányfő reggel nemzetbiztonsági egyeztetésen vett részt, amelyen részletes jelentést kapott a Barátság kőolajvezetéket ért támadásról és a vezeték állapotáról. Orbán Viktor ezután közösségi oldalán nyilvánosságra hozta azokat a műholdfelvételeket, amelyek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának nincs technikai akadálya.

Orbán Viktor a műholdfelvételeket tanulmányozza (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A miniszterelnök ismét felszólította Volodmir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy