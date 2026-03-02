Orbán ViktorBarátság kőolajvezetékMagyar Péter

Orbán Viktor: Magyar Pétertől ilyen helyzetben is csak a színjátékra futja, szégyellje magát + videó

Színjáték – így jellemezte Magyar Péter levelét a miniszterelnök. Orbán Viktor emlékeztetett: mindenki tudja, hogy a Barátság vezetéket politikai okokból blokkolják, ugyanis az ukránok olyan kormányt akarnak hatalomra segíteni, ami kiszolgálja Kijev igényeit.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 13:38
Hagyjuk az egészet, hagyjuk a színjátékot, a tényeket mindenki ismeri – mondta Magyar Péter leveléről Orbán Viktor miniszterelnök. A Tisza Párt elnöke levelében arra kérte a kormányfőt, hogy személyesen és közösen tekintsék meg a helyszínen a Barátság kőolajvezeték állapotát, azt sugallva, hogy Magyarország nincs veszélyben.

Orbán Viktor színjátéknak nevezte Magyar Péter levelét (Fotó: Hatlaczki Balázs)
A kormányfő közösségi oldalára feltöltött videójában emlékeztetett: mindenki tudja, hogy a Barátság vezetéket politikai okokból blokkolják, ezért nem engedik be a magyar és a szlovák ellenőröket.

Azt is mindenki tudja, hogy Zelenszkij elnök ezzel a blokáddal a magyar kormányt meg akarja buktatni. Azt is tudjuk, hogy Zelenszkij egy olyan kormányt akar hatalomra segíteni, ami kiszolgálja Kijev igényeit

– mutatott rá, hozzátéve: ezért időzítették az egészet a választási kampány idejére.

Mint mondta, amit az ukránok tesznek, azt a kormányváltás, Magyar Péter és a Tisza Párt érdekében teszik.

Amit tehetünk továbbra is, ha a magyarok érdekében dolgozunk. Akiktől meg egy ilyen helyzetben csak színjátékra futja, azok meg szégyelljék magukat

– szögezte le Orbán Viktor.

 

Bizonyítékot is mutatott a miniszterelnök

Mint arról beszámoltunk, a kormányfő reggel nemzetbiztonsági egyeztetésen vett részt, amelyen részletes jelentést kapott a Barátság kőolajvezetéket ért támadásról és a vezeték állapotáról. Orbán Viktor ezután közösségi oldalán nyilvánosságra hozta azokat a műholdfelvételeket, amelyek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának nincs technikai akadálya.

Védelmi Tanács
Orbán Viktor a műholdfelvételeket tanulmányozza (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A miniszterelnök ismét felszólította Volodmir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy

zsarolás helyett azonnal lépjen, és indítsa újra az olajszállítást Magyarországra.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
