Már itthon is rendelhető hétülésesként a frissített Tesla Model Y

A legolcsóbb és a leghatékonyabb után a legjobban használható változata is elérhető lett az elektromos szabadidő-autónak.

2026. 03. 02. 14:17
Tesla Model Y Forrás: Tesla
A hétüléses utastér opciósan, 950 ezer forintért kizárólag a Model Y Premium Long Range összkerékhajtású változatához választható, a kocsi véterára a harmadik üléssorral 22 631 900 forintra emelkedik. 

Tesla Model Y
A korlátozott fej- és lábtér miatt leghátul csak gyerekek férnek el kényelmesen. Fotó: Tesla

A harmadik üléssor két előre néző, síkba dönthető ülésből áll. Ez rugalmasságot biztosít több utas elhelyezésére, amikor szükséges, miközben az ülések lehajtása után is 894 literes raktérkapacitás marad, így könnyedén elfér a babakocsi, a roller, a kerékpár vagy még sok minden más. A harmadik sor a második üléssor mindkét szélső ülésének háttámláján elhelyezett gomb megnyomása után közelíthető meg. Ekkor a második sor előrecsúszik és lehajlik, így lehetővé válik a kissé kényelmetlen be- és kiszállás a harmadik sorba.

Tesla Model Y
Fotó: Tesla

Ha lehajtják síkba a második és a harmadik sor üléseit, a Model Y akár 2094 literes csomagteret kínál, de hét üléssel is megmaradt 384 liter, amihez hozzájön az elülső csomagtartófedél alatti 116 literes frunk is. Ez azt jelenti, hogy még akkor is el lehet helyezni két kézipoggyász-méretű bőröndöt a csomagtartóban és két táskát az elülső csomagtartóban, ha mind a hét ülés foglalt.

Tesla Model Y
Fotó: Tesla

Hagyományos műszerfal továbbra sincs az autóban, az első sorban ülők egy 16 colos érintőképernyőt használhatnak, amelyet a Tesla jellegzetes, házon belül fejlesztett szoftvere működtet. A második sorban ülők egy 8 colos érintőképernyőn használhatnak szórakoztató funkciókat, játékokat és további utastéri kezelőelemeket, a hátsó fejtér növelése érdekében az üvegtető alapáron jár.

Tesla Model Y
Fotó: Tesla

Szintén a szériafelszereltség része a 2-es szintű önvezetést biztosító autopilot funkció, és az autó hardveresen készen áll a Full Self-Driving (Supervised) üzemmódra, amelyet a helyi szabályozó hatóságok jóváhagyása után távolról is engedélyezni lehet majd. 

Tesla Model Y
Fotó: Tesla

A hétüléses Tesla Model Y a berlini gyárban készül az európai piac számára, és az átadások áprilisban kezdődnek.  

 

