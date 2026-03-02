dubajegyesült arab emírségekturista

Dubajba ment ünnepelni a születésnapját a magyar lány, pár nap múlva a háború kellős közepén találta magát

A születésnapi eufóriát pillanatok alatt váltotta fel a háborús készenlét: Babai Nikolett alig pár nappal az ejtőernyős ugrása után már a szálloda falai közé kényszerült a Dubajt ért iráni légitámadások miatt. A kint rekedt magyar nő a hotel szobájából hallgatta a légvédelem dörrenéseit, és most a lezárt légtér fogságában, konzuli védelem alatt figyeli a híreket a hazajutásról.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 16:02
Babai Nikolett eredetileg születésnapi kikapcsolódásra érkezett barátnőjével Dubajba, ahol az első napokat gondtalan turistaként töltötték, még egy 13 ezer láb magasból végrehajtott ejtőernyős ugrást is bevállaltak. A kezdeti idillt az Irán által indított támadások törték meg, amelyekről Nikolették eleinte csak az online hírekből értesültek, hiszen a városban szombat estig nem tapasztaltak különösebb felfordulást – írja a Vaol.

Dubaj, 2026. március 1. Füst tör a magasba egy iráni dróntámadást követően Dubaj kikötőjében 2026. március elsején.Az iráni állami média a mai napon megerősítette, hogy Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője meghalt az amerikai-izraeli légicsapásokban. Izrael és az Egyesült Államok február 28-án megtámadta Iránt. A síita állam válaszul rakétákkal támadja Izraelt és a szomszédos arab országokban levő amerikai katonai célpontokat. MTI/AP/Fatima Sbair
Füst tör a magasba egy iráni dróntámadást követően Dubaj kikötőjében 2026. március elsején (Fotó: MTI/AP/Fatima Sbair)

A helyzet akkor vált komollyá, amikor egy vacsora során hírt kaptak arról, hogy a közeli Pálma-szigeten becsapódott egy drón- vagy rakéta törmelék, és maguk is puffanó hangokat hallottak az égből, ami a légvédelem által megsemmisített eszközök zaja volt.

A hatóságok vészjelzést küldtek a telefonjaikra, amelyben a szállodában való maradásra szólították fel őket, mert bárhol leeshet egy megsemmisített eszköz darabja. Bár a hotelek gyorsan megteltek a járattörlések miatt rekedt utasokkal, Nikolett szerint pánik nem tört ki a vendégek körében.

Nincs pánik Dubajban, mindenki higgadt

Nikolett kiemelte az Egyesült Arab Emírségek rendkívüli felkészültségét és higgadtságát, amit a sikeres légvédelmi műveletek és a folyamatos tájékoztatás is igazolt. Bár vasárnap délelőtt elővigyázatosságból lezárták a szálloda medencéjét, délutánra már visszaengedték a turistákat, és bár néha még hallatszottak távoli dörrenések, a helyiek és a látogatók többsége bizalommal és nyugalommal kezelte a rendkívüli állapotot.

A hazajutás bizonytalansága ellenére – mivel a légteret lezárták – Nikolett pozitívan nyilatkozott a helyzetmegoldásról.

Külön értékelte az Emirátusok kultúra és turizmus minisztériumának felajánlását, miszerint átvállalják az ottragadt turisták szállásköltségeit a kényszerű hosszabbítás idejére. A biztonság kedvéért regisztráltak a magyar konzuli védelemre, és bár figyelemmel kísérik a legfrissebb híreket, az átélt izgalmak után türelmesen várják a légtér megnyitását.

Borítókép: Rakétacsóva az égen az egyesült arab emírségekbeli Dubaj felett 2026. február 28-án, amelynek reggelén Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt (Fotó: MTI/AP/Fatima Sbair)


