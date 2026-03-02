Dubajba ment ünnepelni a születésnapját a magyar lány, pár nap múlva a háború kellős közepén találta magát

Babai Nikolett eredetileg születésnapi kikapcsolódásra érkezett barátnőjével Dubajba, ahol az első napokat gondtalan turistaként töltötték, még egy 13 ezer láb magasból végrehajtott ejtőernyős ugrást is bevállaltak. A kezdeti idillt az Irán által indított támadások törték meg, amelyekről Nikolették eleinte csak az online hírekből értesültek, hiszen a városban szombat estig nem tapasztaltak különösebb felfordulást – írja a Vaol.

Füst tör a magasba egy iráni dróntámadást követően Dubaj kikötőjében 2026. március elsején (Fotó: MTI/AP/Fatima Sbair)

A helyzet akkor vált komollyá, amikor egy vacsora során hírt kaptak arról, hogy a közeli Pálma-szigeten becsapódott egy drón- vagy rakéta törmelék, és maguk is puffanó hangokat hallottak az égből, ami a légvédelem által megsemmisített eszközök zaja volt.

A hatóságok vészjelzést küldtek a telefonjaikra, amelyben a szállodában való maradásra szólították fel őket, mert bárhol leeshet egy megsemmisített eszköz darabja. Bár a hotelek gyorsan megteltek a járattörlések miatt rekedt utasokkal, Nikolett szerint pánik nem tört ki a vendégek körében.

Nincs pánik Dubajban, mindenki higgadt

Nikolett kiemelte az Egyesült Arab Emírségek rendkívüli felkészültségét és higgadtságát, amit a sikeres légvédelmi műveletek és a folyamatos tájékoztatás is igazolt. Bár vasárnap délelőtt elővigyázatosságból lezárták a szálloda medencéjét, délutánra már visszaengedték a turistákat, és bár néha még hallatszottak távoli dörrenések, a helyiek és a látogatók többsége bizalommal és nyugalommal kezelte a rendkívüli állapotot.

A hazajutás bizonytalansága ellenére – mivel a légteret lezárták – Nikolett pozitívan nyilatkozott a helyzetmegoldásról.

Külön értékelte az Emirátusok kultúra és turizmus minisztériumának felajánlását, miszerint átvállalják az ottragadt turisták szállásköltségeit a kényszerű hosszabbítás idejére. A biztonság kedvéért regisztráltak a magyar konzuli védelemre, és bár figyelemmel kísérik a legfrissebb híreket, az átélt izgalmak után türelmesen várják a légtér megnyitását.

Borítókép: Rakétacsóva az égen az egyesült arab emírségekbeli Dubaj felett 2026. február 28-án, amelynek reggelén Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt (Fotó: MTI/AP/Fatima Sbair)