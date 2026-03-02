NémetországIránközel-kelet

Németország repülőgépeket küld a Közel-Keleten rekedt állampolgárai kimenekítésére

A német külügyminiszter szerint hamarosan Szaúd-Arábiába és Omanba is repülőgépek indulnak az ott rekedt, veszélyeztetett állampolgárok kimenekítésére. Németország a hírek szerint erősen érintett a válság által, miután a harmincezret is elérheti a kint ragadt állampolgárainak a száma.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 17:42
Fotó: NICOLAS ECONOMOU Forrás: NurPhoto
Németország repülőgépeket küld Szaúd-Arábiába és Ománba, a Közel-Keleten rekedt német turisták kimenekítésére – jelentette be hétfőn a német külügyminiszter. Németország komoly kihívás előtt áll, miután a hírek szerint több mint harmincezren is lehetnek azok, akik kint rekedtek. 

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Johann Wadephul közölte, hogy a két ország fővárosába, Rijádba és Maszkatba hamarosan útnak induló repülőgépeken elsősorban a veszélynek kitett német állampolgárokat, tehát a gyermekeket, betegeket és a várandós nőket fogják evakuálni.

A dpa német hírügynökség kormánytisztviselőkre hivatkozó becslése szerint a Közel-Keleten jelenleg tartózkodó német turisták száma akár a harmincezret is elérheti.

A német védelmi minisztérium szóvivője korábban azt mondta, „a kormány akkor dönt majd az evakuálás mellett, ha nem marad egyéb megoldási lehetőség”.

Borítókép: Egy repülő a Zayed nemzetközi repülőtéren (Fotó: AFP)

