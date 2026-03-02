Trump: Irán már rendelkezett olyan rakétákkal, amelyek képesek eltalálni Európát

Az Egyesült Államok továbbra is „nagyszabású harci műveleteket” hajt végre Iránban, hogy megszüntesse az iráni rezsim által jelentett fenyegetéseket – közölte az amerikai elnök a Medal of Honor, az amerikai Becsületrend átadásán, ahol az iráni háborúban meghalt katonákról is megemlékezett.
Trump hangsúlyozta:
Irán figyelmen kívül hagyta az Egyesült Államok figyelmeztetéseit és „nem volt hajlandó felhagyni a nukleáris fegyverek fejlesztésével.
Az amerikai elnök kijelentette: a művelet szükséges volt, mert „a rezsim hagyományos ballisztikus rakétaprogramja gyorsan és drámaian növekedett, ami nagyon egyértelmű, hatalmas fenyegetést jelentett Amerikára és a tengerentúlon állomásozó erőinkre”.
Trump úgy fogalmazott: az Egyesült Államok volt az az ország, amely ezt meg akarta állítani, „de mindenki mögöttünk állt”.
Hozzátette: „A rezsim már rendelkezett olyan rakétákkal, amelyek képesek voltak eltalálni Európát és a helyi és tengerentúli bázisainkat, és hamarosan olyan rakétákkal is rendelkezett volna, amelyek el tudták volna érni gyönyörű Amerikánkat.”
Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy Irán rakétaprogramjának célja az atomfegyver-fejlesztés védelme volt.
Trump hangsúlyozta:
Az ország gyászolja a harcban elesett négy amerikai katonáit.
Emlékükre folytatjuk ezt a missziót, és rendíthetetlen elszántsággal küzdünk azért, hogy megsemmisítsük a terrorista rezsim által az amerikai nép ellen jelentett fenyegetést
– mondja az elnök.
Trump szerint az Egyesült Államok már „jelentősen előrébb tart” a tervezettnél. Az elnök úgy fogalmazott: kezdetben négy-öt hetet terveztek, de hozzátette, hogy „képesek sokkal tovább folytatni”.
Az amerikai elnök kijelentette: az iráni művelet céljai „egyértelműek”, ideértve „Irán rakétaképességeinek megsemmisítését” és „haditengerészetének megsemmisítését”, valamint annak megakadályozását, hogy Irán valaha is nukleáris fegyverekhez jusson.
Hozzátette: az ország „nem folytathatja a fegyverkezést, a finanszírozást és a terrorista hadseregek irányítását határain kívül”.
Most volt a legjobb alkalom „a beteg és gonosz rezsim által jelentett fenyegetés megszüntetésére”
– fogalmazott Trump.
Közel 47 éve ez a rezsim támadja az Egyesült Államokat és gyilkolja az amerikaiakat
– mondta az elnök, hozzátéve:„Minden alkalommal, amikor valaki karja vagy lába hiányzik, vagy az arca teljesen össze van törve, az szinte biztosan egy iráni bomba okozta.
Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
