trumpiránfehér házdonald trump

Trump: Irán már rendelkezett olyan rakétákkal, amelyek képesek eltalálni Európát

Az Irán elleni kampány szükséges az „Amerikára leselkedő hatalmas fenyegetés” elhárításához - közölte az Egyesült Államok elnöke, aki első alkalommal szólalt meg élőben az iráni támadás kezdetet óta. Donald Trump közölte: Az iráni rezsim hagyományos ballisztikus rakétaprogramja gyorsan és drámaian növekedett, ami nagyon egyértelmű, hatalmas fenyegetést jelentett Amerikára és a tengerentúlon állomásozó erőkre.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 18:05
Donald Trump Fotó: KYLE MAZZA Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Egyesült Államok továbbra is „nagyszabású harci műveleteket” hajt végre Iránban, hogy megszüntesse az iráni rezsim által jelentett fenyegetéseket – közölte az amerikai elnök a Medal of Honor, az amerikai Becsületrend átadásán, ahol az iráni háborúban meghalt katonákról is megemlékezett.

WASHINGTON, UNITED STATES - MARCH 02: U.S. President Donald Trump speaks during a Medal of Honor ceremony in the East Room of the White House in Washington, United States, on March 02, 2026. Kyle Mazza / Anadolu (Photo by Kyle Mazza / Anadolu via AFP) Donald Trump Fotó: KYLE MAZZA / ANADOLU
Donald Trump Fotó: KYLE MAZZA / ANADOLU

Trump hangsúlyozta:

Irán figyelmen kívül hagyta az Egyesült Államok figyelmeztetéseit és „nem volt hajlandó felhagyni a nukleáris fegyverek fejlesztésével.

Az amerikai elnök kijelentette: a művelet szükséges volt, mert „a rezsim hagyományos ballisztikus rakétaprogramja gyorsan és drámaian növekedett, ami nagyon egyértelmű, hatalmas fenyegetést jelentett Amerikára és a tengerentúlon állomásozó erőinkre”.

Trump úgy fogalmazott: az Egyesült Államok volt az az ország, amely ezt meg akarta állítani, „de mindenki mögöttünk állt”.

Hozzátette: „A rezsim már rendelkezett olyan rakétákkal, amelyek képesek voltak eltalálni Európát és a helyi és tengerentúli bázisainkat, és hamarosan olyan rakétákkal is rendelkezett volna, amelyek el tudták volna érni gyönyörű Amerikánkat.”

Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy Irán rakétaprogramjának célja az atomfegyver-fejlesztés védelme volt.

Trump hangsúlyozta: 

Az ország gyászolja a harcban elesett négy amerikai katonáit.

Emlékükre folytatjuk ezt a missziót, és rendíthetetlen elszántsággal küzdünk azért, hogy megsemmisítsük a terrorista rezsim által az amerikai nép ellen jelentett fenyegetést

– mondja az elnök.

Trump szerint az Egyesült Államok már „jelentősen előrébb tart” a tervezettnél. Az elnök úgy fogalmazott: kezdetben négy-öt hetet terveztek, de hozzátette, hogy „képesek sokkal tovább folytatni”.

Az amerikai elnök kijelentette: az iráni művelet céljai „egyértelműek”, ideértve „Irán rakétaképességeinek megsemmisítését” és „haditengerészetének megsemmisítését”, valamint annak megakadályozását, hogy Irán valaha is nukleáris fegyverekhez jusson.

Hozzátette: az ország „nem folytathatja a fegyverkezést, a finanszírozást és a terrorista hadseregek irányítását határain kívül”.

Most volt a legjobb alkalom „a beteg és gonosz rezsim által jelentett fenyegetés megszüntetésére”

 – fogalmazott Trump.

Közel 47 éve ez a rezsim támadja az Egyesült Államokat és gyilkolja az amerikaiakat

– mondta az elnök, hozzátéve:„Minden alkalommal, amikor valaki karja vagy lába hiányzik, vagy az arca teljesen össze van törve, az szinte biztosan egy iráni bomba okozta.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Világháború és Béketanács

Bogár László avatarja

A Béketanács ugyan közvetlenül a közel-keleti béke feltételeinek megteremtését tűzte ki célul, de valójában a kialakulóban lévő új világhatalmi rendszer alapintézménye lehet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.