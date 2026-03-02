Trump: Irán már rendelkezett olyan rakétákkal, amelyek képesek eltalálni Európát

Az Egyesült Államok továbbra is „nagyszabású harci műveleteket” hajt végre Iránban, hogy megszüntesse az iráni rezsim által jelentett fenyegetéseket – közölte az amerikai elnök a Medal of Honor, az amerikai Becsületrend átadásán, ahol az iráni háborúban meghalt katonákról is megemlékezett.

Donald Trump Fotó: KYLE MAZZA / ANADOLU

Trump hangsúlyozta:

Irán figyelmen kívül hagyta az Egyesült Államok figyelmeztetéseit és „nem volt hajlandó felhagyni a nukleáris fegyverek fejlesztésével.

Az amerikai elnök kijelentette: a művelet szükséges volt, mert „a rezsim hagyományos ballisztikus rakétaprogramja gyorsan és drámaian növekedett, ami nagyon egyértelmű, hatalmas fenyegetést jelentett Amerikára és a tengerentúlon állomásozó erőinkre”.

Trump úgy fogalmazott: az Egyesült Államok volt az az ország, amely ezt meg akarta állítani, „de mindenki mögöttünk állt”.

Hozzátette: „A rezsim már rendelkezett olyan rakétákkal, amelyek képesek voltak eltalálni Európát és a helyi és tengerentúli bázisainkat, és hamarosan olyan rakétákkal is rendelkezett volna, amelyek el tudták volna érni gyönyörű Amerikánkat.”

Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy Irán rakétaprogramjának célja az atomfegyver-fejlesztés védelme volt.

Trump hangsúlyozta:

Az ország gyászolja a harcban elesett négy amerikai katonáit.

Emlékükre folytatjuk ezt a missziót, és rendíthetetlen elszántsággal küzdünk azért, hogy megsemmisítsük a terrorista rezsim által az amerikai nép ellen jelentett fenyegetést

– mondja az elnök.

Trump szerint az Egyesült Államok már „jelentősen előrébb tart” a tervezettnél. Az elnök úgy fogalmazott: kezdetben négy-öt hetet terveztek, de hozzátette, hogy „képesek sokkal tovább folytatni”.

Az amerikai elnök kijelentette: az iráni művelet céljai „egyértelműek”, ideértve „Irán rakétaképességeinek megsemmisítését” és „haditengerészetének megsemmisítését”, valamint annak megakadályozását, hogy Irán valaha is nukleáris fegyverekhez jusson.

Hozzátette: az ország „nem folytathatja a fegyverkezést, a finanszírozást és a terrorista hadseregek irányítását határain kívül”.

Most volt a legjobb alkalom „a beteg és gonosz rezsim által jelentett fenyegetés megszüntetésére”

– fogalmazott Trump.

Közel 47 éve ez a rezsim támadja az Egyesült Államokat és gyilkolja az amerikaiakat

– mondta az elnök, hozzátéve:„Minden alkalommal, amikor valaki karja vagy lába hiányzik, vagy az arca teljesen össze van törve, az szinte biztosan egy iráni bomba okozta.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)