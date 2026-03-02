A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be friss bejegyzésében, hogy Abu-Dzabi és Dubaj repülőterei részlegesen megnyitnak, de azt kérik, hogy az Egyesült Arab Emírségekben rekedt emberek csak a légitársaságokkal való egyeztetés és a tőlük kapott jelzés után induljanak ki az adott légikikötőbe.
Jó hír az Emirátusokban rekedt magyaroknak, ezekre mindenképp figyeljenek
Részlegesen megnyitnak Abu-Dzabi és Dubaj repülőterei, a légitársaságok folyamatosan közlik majd, hogy mely járataikat indítják útnak – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Facebookon.
A Flydubai húsz napon keresztül ingyenes átfoglalást biztosít, az Emirates pedig a korábban már foglalással rendelkezett utasoknak ad elsőbbséget. A légitársaságok folyamatosan közlik majd, hogy mely járataikat indítják útnak
– tájékoztatott. A miniszter tudatta, hogy a katari turisztikai ügynökség bejelentette, hogy átvállalják az országban rekedt turisták pluszköltségeit.
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)
Orbán Balázs: Elég volt a magyar emberek veszélyeztetéséből!
Magyarország nem hagyja magát – hangsúlyozta Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs.
Pete Hegseth: Az offenzíva célja, hogy kiiktassák az iráni fenyegetést
A hadügyminiszter szerint nem kell elhúzódó konfliktusra készülni.
Ursula von der Leyennek most ki kell terítenie a lapjait: Robert Fico találkozni akar az ukrán olajblokád ügyében
A szlovák miniszterelnök a találkozóval kapcsolatban azt mondta: a legjobb az lenne, ha ez Szlovákia, Magyarország, Ukrajna és az EB-elnök részvételével valósulna meg.
Többnapos teljes leállás Európa kikötővárosában + videó
Pár óra alatt lett vége mindennek, amit természetesnek veszünk. A város napokra fűtés, áram és víz nélkül maradt.
