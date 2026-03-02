Pete HegsethIránEgyesült Államok

Pete Hegseth: Az offenzíva célja, hogy kiiktassák az iráni fenyegetést

Az amerikai hadügyminiszter szerint nem kell egy elhúzódó konfliktusra készülni, mint az Irakban történt. Pete Hegseth ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a műveletek addig folytatódnak, amíg az Egyesült Államok el nem éri céljait.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 19:09
Fotó: ALEX WONG Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az amerikai hadügyminiszter hétfői sajtótájékoztatóján azt közölte, hogy az Irán ellen indított offenzíva „világos, elsöprő és határozott célja” az volt, hogy kiiktassák az iráni rakétafenyegetést, romba döntsék az iráni haditengerészetet, illetve elérjék azt, hogy Iránnak ne legyenek atomfegyverei. Pete Hegseth egyúttal hangsúlyozta, hogy ez a mostani nem lesz egy elhúzódó konfliktus, mint amilyen Irak volt. 

Pete Hegseth szerint az Egyesült Államok hamarosan eléri a célját
Pete Hegseth szerint az Egyesült Államok hamarosan eléri a célját 
(Fotó: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Ez nem egy úgynevezett rezsimváltó háború, bár a rezsim nagyon is megváltozott, és ez csak jót tesz a világnak. Nincsen semmiféle ostoba szabályzat, nincs semmilyen ingoványos nemzetépítés, nincs demokráciaépítés, nincs semmiféle politikailag korrekt háborúzás. Azért harcolunk, hogy győzzünk, és nem fogjuk pazarolni az időt, sem az életeket 

– mondta.

Egy esetlegesen elhúzódó regionális konfliktussal kapcsolatos aggodalmakra reagálva Hegseth kijelentette: „ez nem Irak, ez (a konfliktus) nem végtelen”. Hegseth szerint Donald Trump amerikai elnök szabadon dönthet arról, hogy ez a művelet meddig tartson. „Négy hét, két hét, hat hét. Lehet több is vagy kevesebb” – mondta.

 

Arra a kérdésre, hogy jelenleg vannak-e amerikai szárazföldi csapatok Iránban, Hegseth azt felelte, hogy nincsenek, de nem fognak belemenni ennek a taglalásába, mert „bolondság” lenne azt várni az amerikai hatóságoktól, hogy nyilvánosan közöljék, hogy „pontosan meddig hajlandók elmenni”. Hozzátette azt is: „Trump elnök biztosítja az Egyesült Államok ellenségeit afelől, hogy az amerikai érdekek védelmében olyan messzire fognak elmenni, amennyire csak szükséges”.

Dan Caine, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke az Irán elleni amerikai–izraeli légicsapások harmadik napján tartott sajtótájékoztatón kijelentette, hogy időbe fog telni, mire elérik az Egyesült Államok katonai céljait Iránban, és fel kell készülni további amerikai veszteségekre.

 

 

Caine hangsúlyozta, hogy ez nem egy egyszerű, egynapos művelet. „Bizonyos időt vesz igénybe, hogy teljesítsék azokat a célokat, amelyekkel az Egyesült Államok közel-keleti műveleteiért felelős Középső Parancsnokságát (CENTCOM) és a vezérkari főnökök egyesített bizottságát megbízták, és egyes esetekben ez kemény és nehéz munka lesz” – mondta.

Dan Caine tájékoztatása szerint az amerikai hadsereg – csakúgy mint a tavaly júniusi Irán elleni katonai művelet során – most is bevetett B-2-es lopakodó nehézbombázó repülőgépeket. A csapások részét képezték továbbá kibertechnológiai manőverek is, amelyekkel megzavarták az iráni kommunikációs rendszereket és az érzékelőhálózatokat. Azt is elmondta: az Egyesült Államok további katonákat vezényel a Közel-Keletre.

 

Hétfőn az amerikai hadsereg bejelentette: egy negyedik amerikai katona is meghalt az Irán ellen szombaton indított offenzíva során.

Borítókép: Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Világháború és Béketanács

Bogár László avatarja

A Béketanács ugyan közvetlenül a közel-keleti béke feltételeinek megteremtését tűzte ki célul, de valójában a kialakulóban lévő új világhatalmi rendszer alapintézménye lehet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu