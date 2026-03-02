Pete Hegseth: Az offenzíva célja, hogy kiiktassák az iráni fenyegetést

Az amerikai hadügyminiszter hétfői sajtótájékoztatóján azt közölte, hogy az Irán ellen indított offenzíva „világos, elsöprő és határozott célja” az volt, hogy kiiktassák az iráni rakétafenyegetést, romba döntsék az iráni haditengerészetet, illetve elérjék azt, hogy Iránnak ne legyenek atomfegyverei. Pete Hegseth egyúttal hangsúlyozta, hogy ez a mostani nem lesz egy elhúzódó konfliktus, mint amilyen Irak volt.

Pete Hegseth szerint az Egyesült Államok hamarosan eléri a célját

Ez nem egy úgynevezett rezsimváltó háború, bár a rezsim nagyon is megváltozott, és ez csak jót tesz a világnak. Nincsen semmiféle ostoba szabályzat, nincs semmilyen ingoványos nemzetépítés, nincs demokráciaépítés, nincs semmiféle politikailag korrekt háborúzás. Azért harcolunk, hogy győzzünk, és nem fogjuk pazarolni az időt, sem az életeket

– mondta.

Egy esetlegesen elhúzódó regionális konfliktussal kapcsolatos aggodalmakra reagálva Hegseth kijelentette: „ez nem Irak, ez (a konfliktus) nem végtelen”. Hegseth szerint Donald Trump amerikai elnök szabadon dönthet arról, hogy ez a művelet meddig tartson. „Négy hét, két hét, hat hét. Lehet több is vagy kevesebb” – mondta.