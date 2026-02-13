Rendkívüli

PentagonvédelemNATOEurópaEgyesült Államok

Vészjósló figyelmeztetést küldött Európának Washington

Az Egyesült Államok a jövőben csökkentené hagyományos katonai erőinek létszámát Európában, ugyanakkor továbbra is kitart a NATO-szövetség mellett, mondta Brüsszelben az amerikai hadügyminiszter-helyettes, Elbridge Colby. A Pentagon vezető tisztségviselője világossá tette: elvárják, hogy az európai szövetségesek nagyobb felelősséget vállaljanak saját biztonságukért, és érdemben növeljék harci képességeiket az orosz fenyegetéssel szemben. Washington álláspontja szerint elérkezett az idő, hogy Európa ne csupán vállalásokat tegyen, hanem kézzelfogható katonai erőt és ütőképes hadsereget építsen fel a kontinens védelmében.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 02. 13. 12:25
Elbridge Colby, az Egyesült Államok védelmi miniszter-helyettese Fotó: Dursun Aydemir Forrás: Anadolu/AFP
A Pentagon figyelmeztet. A NATO védelmi minisztereinek zárt ülésén szólalt fel az amerikai politikus Brüsszelben, ahol hangsúlyozta: Európának túl kell lépnie a puszta vállalásokon és szándékokon, és valódi harcképességet kell felmutatnia, írja az Origo.

Pentagon
Elbridge Colby, az Egyesült Államok hadügyminiszter-helyettese (Fotó: AFP/John Thys)

Mint fogalmazott, a hangsúlyt a „háborús hatékonyságra” kell helyezni, nem pedig a bürokratikus működés fenntartására.

A Pentagon más térségekre összpontosítana

Az amerikai hadügyminisztérium közlése szerint az Egyesült Államok – amely jelenleg mintegy 85 ezer katonát állomásoztat Európában – a jövőben „korlátozottabb és célzottabb módon” telepíti erőit a kontinensen.

Ugyanakkor Washington továbbra is biztosítja a kiterjesztett nukleáris elrettentést, és fenntartja elkötelezettségét a NATO kollektív védelmi záradéka, az 5. cikkely mellett.

Az amerikai adminisztráció – élén Donald Trump elnökkel – egyre inkább a Csendes-óceáni térségre és Kína feltartóztatására kíván összpontosítani. Colby szerint az Egyesült Államok számára a „legjelentősebb stratégiai érdekek” Ázsiában és az amerikai kontinensen találhatók, ezért Európának kell vezető szerepet vállalnia saját hagyományos védelmében.

A brüsszeli találkozót megelőzően komoly diplomáciai feszültséget okozott Trump azon törekvése, hogy az Egyesült Államok megszerezze a Dániához tartozó Grönland területét. A Fehér Ház részéről olyan nyilatkozatok is elhangzottak, amelyek nem zárták ki a katonai erő alkalmazását sem, ami példátlan vitát eredményezett a szövetségesek között.

A NATO főtitkára, Mark Rutte igyekezett csillapítani a kedélyeket. Úgy fogalmazott: a demokratikus szövetségekben természetesek a viták, de a legfontosabb cél változatlan – egymilliárd ember biztonságának garantálása. 

BRUSSELS, BELGIUM - FEBRUARY 12: NATO Secretary General Mark Rutte, German Defense Minister Boris Pistorius (not seen), UK Defense Secretary John Healey (not seen), and Ukrainian Defense Minister Mykhailo Fedorov (not seen) hold a joint press conference after the Ukraine Defense Contact Group meeting in Brussels, Belgium on February 12, 2026. Dursun Aydemir / Anadolu (Photo by Dursun Aydemir / Anadolu via AFP)
Mark Rutte NATO-főtitkár (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

Rutte szerint Colby beszéde is azt bizonyítja, hogy az Egyesült Államok továbbra is „a NATO-hoz horgonyozva” politizál.

Bár az amerikai hadügyminiszter, Pete Hegseth nem vett részt a találkozón, európai diplomaták szerint Colby is komoly befolyással bír Washingtonban, és szoros kapcsolatban áll az alelnökkel, J.D. Vance-szel.

 

 

 



 


 


 

