Vészjósló figyelmeztetést küldött Európának Washington

Mint fogalmazott, a hangsúlyt a „háborús hatékonyságra” kell helyezni, nem pedig a bürokratikus működés fenntartására.

A Pentagon más térségekre összpontosítana

Az amerikai hadügyminisztérium közlése szerint az Egyesült Államok – amely jelenleg mintegy 85 ezer katonát állomásoztat Európában – a jövőben „korlátozottabb és célzottabb módon” telepíti erőit a kontinensen.

Ugyanakkor Washington továbbra is biztosítja a kiterjesztett nukleáris elrettentést, és fenntartja elkötelezettségét a NATO kollektív védelmi záradéka, az 5. cikkely mellett.

Az amerikai adminisztráció – élén Donald Trump elnökkel – egyre inkább a Csendes-óceáni térségre és Kína feltartóztatására kíván összpontosítani. Colby szerint az Egyesült Államok számára a „legjelentősebb stratégiai érdekek” Ázsiában és az amerikai kontinensen találhatók, ezért Európának kell vezető szerepet vállalnia saját hagyományos védelmében.

A brüsszeli találkozót megelőzően komoly diplomáciai feszültséget okozott Trump azon törekvése, hogy az Egyesült Államok megszerezze a Dániához tartozó Grönland területét. A Fehér Ház részéről olyan nyilatkozatok is elhangzottak, amelyek nem zárták ki a katonai erő alkalmazását sem, ami példátlan vitát eredményezett a szövetségesek között.

A NATO főtitkára, Mark Rutte igyekezett csillapítani a kedélyeket. Úgy fogalmazott: a demokratikus szövetségekben természetesek a viták, de a legfontosabb cél változatlan – egymilliárd ember biztonságának garantálása.