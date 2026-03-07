Családpolitika a megmaradásunkért

Ebben az írásban szeretnék rámutatni, hogy az egyszerű polgár nem is érzékeli, hogy mekkora probléma a társadalom elöregedése. Azt ugyan naponta hallja riogatásként, hogy „nem lesz majd nyugdíjunk!”. Pedig ezt kifejezetten zavarkeltés céljából harsogják sokan.

Demokráciában nem engedheti meg egyetlen kormány sem, hogy időseiről, szavazópolgárairól működőképes konstrukció biztosításával ne gondoskodjék. Ismétlem: demokráciában. Hiszen ha ezzel nem törődne bármely kormány, óriási társadalmi feszültségeket gerjesztene. Vagyis lesz nyugdíjad, ha rendesen fizetsz be a rendszerbe. Lesz tehát; de azért az kérdés, hogy milyen. Eddig a rendszer biztosítási alapon működött. Az egyén munkaviszonyához kötött volt, és a járulékfizetések mértékétől függött, mekkora nyugdíjra számíthatott valaki.

Sajnos a megélhetési gondok miatt sokan olyan foglalkoztatási szerződést választottak, amely kevés járulékfizetéssel járt.

A munkáltatók is sokszor ezt részesítették előnyben. Aztán csodálkoztak a nyugdíjkorba jutó egyének, hogy kevés az így kapott nyugdíjuk. Pedig részben saját maguk voltak az okai. De nem mindig: sokszor valóban csak ilyen feltételekkel kaptak munkát. A magyar kormány megnövelte a munkában állók számát, ahogyan ígérte. Így a járulékfizetőkét is! S ezeknek lesz nyugdíjuk is. Az azonban biztos, hogy a rendszeren igazítani kell, mert sok problémával terhes. Régi-új nyugdíjasok szétszakadása, a régi nyugdíjak erős lemaradása, a nagyon magas jövedelmek esetén az azzal arányos nyugdíjak túl magas szintje stb.

Egy régi-új javaslatunkat szeretném ezért ismét felidézni. Egyidejűleg rámutatnék, hogy az eddig kormányon lévő politikai erőnek mi volt az egyik legfontosabb felismerése.

Sokat hallunk a demográfiai problémákról.

Hazánkban 2010-ben az 5,2 milliós női lakosból 2,4 millió volt szülőképes korban (15–49 éves). Ez a 2,4 millió nő 90 250 gyermeket szült. 2024-ben már csak 4,9 millió volt a nők száma, ebből 2,1 millió volt szülőképes korban. Az általuk szült gyerekek száma 77 500 volt. A szülőképes korú nők száma tehát 12 százalékkal csökkent, a megszült gyermekek száma viszont 14 százalékkal mérséklődött; a kevesebb nő még kevesebb gyereket szült.

Ha az Orbán-kormány intézkedései nem lettek volna, még rosszabb lenne a helyzet.

Míg 2010-ben a szülőképes nők aránya a női népességből 46 százalék volt, 2024-ben már csak 43 százalék a szülőképes nők aránya. Bármilyen ösztönzőt alkalmazunk is, ez a szám, a szülőképes korú nők száma alapvetően meghatározza a gyermekszámot. (Hacsak nem változik a gyermekvállalás aránya, és nem vállal több anya három-négy gyereket. Ez azonban sajnos még nem jellemző.) Sajnos a számok előrevetítik azt, hogy a következő tizenöt évben, 2040-re a demográfiai népesség száma – a bevándorlási többlet nélkül számolva –, 8,2 és 8,6 millió között lesz a jelenlegi 9,2 millió helyett. Mert a mai érték 9,5 millió, de ez a migrációs többlettel ennyi.