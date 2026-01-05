Helyeslem a főállású anyaságot

A kormány nagy erőfeszítést tett a gyermekvállalás elősegítésére. Láthatóan még továbbiakra lesz szükség az eredményhez. Benda József széles körben propagálta a főhivatású anyaság programját.

A magam részéről támogatnám, hogy legyen főállású anyasági program.

Szerintem ez lehetne akár olyan is, amely addig tart, amíg a gyerekek felnőtté nem válnak. De lehetne élethosszig, azaz a nyugdíjjogosultság beálltáig tartó jogviszony is.

Nyilván ha addig a szülő, az anya nem folytatja tanult munkáját, akkor évtizedek múlva nemigen fog találni magának magas kvalifikációt igénylő munkahelyet, de semmi nem lehetetlen. Az idősgondozás problémája is enyhülhetne idővel társadalmi szinten, hiszen a nagycsaládos főállású anyaság átfordulhatna a gyerekek felnevelése után az idős szülők gondozásába és az unokák nevelésének segítésébe. Ahogyan ez természetszerűleg működött a régi időkben.

Erre aztán nem lehetne mondani, hogy nem társadalmilag hasznos tevékenység.

Ha a szülőpár háromnál több gyereket nevel, nemigen van módja más munkát vállalni az asszonynak a család mellett. De tulajdonképpen a „más társadalmilag hasznos tevékenységen” mit is értsünk? A humán tőke minőségi termelésénél hasznosabb tevékenységet nem tudok elképzelni. Persze, ehhez intelligens, minőségi szülőkre lenne szükség. Mint Bolberitz Georgina volt, aki akadémikus férjének négy gyermeket szült, hármat nevelt fel felnőttkoráig, és elemi szinten maga tanította őket. Kettő akadémikus lett közülük. Egyikük a híres közgazdász, Heller Farkas. De egyszerűbb embereknél is eltelik rendesen a nap, ha otthon főz a szülő a családra. Fizetést jelentő munkavégzést csinálva, rendelhetné az ételt kifőzdékből, étteremből is stb.

Nem tudom, ki mennyire van tisztában a mai étkezési szokások rendkívül káros voltával. Sok helyütt nincs is megszervezve az étkeztetés a munkahelyeken. Talán nem általános, de tudom, hogy operaházi, zenekari művészek dobozkában viszik magukkal az ételt a hosszú próbákra, vidéki szereplésekre. Ha van is valahol étkezési lehetőség, a csillagos egekben vannak az árak. Sok szolgáltató munkahelyen van hasonló helyzet. Lehet a régi idők üzemi menzájára gondolni. Hát az meg volt szervezve, de minősége sok kívánnivalót hagyott maga után. Napjainkban az egészségügyi felvilágosítás gyakran felhívja a figyelmet a közétkeztetés hiányosságaira is, annak egészségtelen voltára, s általában a készételek fogyasztásának kedvezőtlen hatásaira. Lehet ezt alábecsülni, de azt gondolom, a jövőben ezek a szempontok felértékelődnek majd. Márpedig ha otthon készítjük el az egészséges ételeket, az rengeteg munkát tud jelenteni.