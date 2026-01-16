A jövőnk egyedül rajtunk múlik

Év elején mindnyájan visszagondolunk a mögöttünk hagyott esztendőre, és megpróbálunk belepillantani a mostaniba. A legfontosabb mutatók tekintetében még nem lehet pontos adatokat mondani. Az OECD és az egyéb elemző források más-más becslést adnak a 2025. évi számokra, pedig már magunk mögött hagytuk az esztendőt.

A GDP becslésében vannak a legnagyobb eltérések: 0,5–2,5 között helyezkedik el az érték. Mindenképpen gyenge növekedést mutat. Nem csoda. Hazánk erősen exportvezérelt gazdaság, s mi bizony így Európa egykor vezető, ám most nehézségekkel küzdő országának, Németországnak az iparához kapcsolódunk.

Őszintén szólva ki gondolta volna ezt korábban a német gazdaságról?

Ámbár hogy olyan koncentrált volt a kapcsolódásunk az autóiparhoz, mindig kockázatosnak tartottam. Az inflációs szám is szóródik a becslésekben, 3,5–5,5 százalék között. Ez az EU-átlag fölött van. A költségvetési hiány 3,45 százalék körüli; az államadósság becslése 76 százalék volt; az év végi adat a KSH szerint 73,1 százalék lesz. Mérsékelt volt a fogyasztásnövekedés, a beruházás és a külkereskedelmi forgalom növekedése is. A munkanélküliségi adatok 3,5-4,5 százalékot mutatnak. Ez jelentősen jobb, mint az európai átlag.

Az állampolgárt viszont nem annyira a makromutatók érdeklik, hanem az, hogy a saját lehetőségei hogyan alakultak. Megnéztem az adatokat a megtermelt jövedelmeken való osztozkodás arányairól. Igaz, ez is országos adat, de tanulságos, mert összehasonlítható más országokéval. A bérek és munkáltatói járulékok aránya a GDP-ben 45-46 százalék volt, ez valamivel az EU átlaga alatti érték. A bruttó működési eredmény és a vegyes jövedelmek aránya, vagyis a vállalatok, vállalkozások jövedelme 40-42 százalék volt, ami viszont nagyobb az EU-átlagnál. A termelési és importadó-támogatások 12-14 százalék körül vannak, ez jóval magasabb az átlagosnál. Tisztában vagyunk azzal, hogy a viszonylag magas fogyasztási adóinkkal egyedülállóak vagyunk az unióban.

Béreink az emelések ellenére még mindig alacsonyabbak, mint Nyugaton, a profit realizált mértéke viszont kissé magasabb, feltehetően a jelentős külföldi vállalkozásnak köszönhetően.