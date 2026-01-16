idezojelek
A jövőnk egyedül rajtunk múlik

A jövőre vonatkozó várakozásokat elsősorban az élhető élet határozza meg.

Botos Katalin
Év elején mindnyájan visszagondolunk a mögöttünk hagyott esztendőre, és megpróbálunk belepillantani a mostaniba. A legfontosabb mutatók tekintetében még nem lehet pontos adatokat mondani. Az OECD és az egyéb elemző források más-más becslést adnak a 2025. évi számokra, pedig már magunk mögött hagytuk az esztendőt.

A GDP becslésében vannak a legnagyobb eltérések: 0,5–2,5 között helyezkedik el az érték. Mindenképpen gyenge növekedést mutat. Nem csoda. Hazánk erősen exportvezérelt gazdaság, s mi bizony így Európa egykor vezető, ám most nehézségekkel küzdő országának, Németországnak az iparához kapcsolódunk. 

Őszintén szólva ki gondolta volna ezt korábban a német gazdaságról?

Ámbár hogy olyan koncentrált volt a kapcsolódásunk az autóiparhoz, mindig kockázatosnak tartottam. Az inflációs szám is szóródik a becslésekben, 3,5–5,5 százalék között. Ez az EU-átlag fölött van. A költségvetési hiány 3,45 százalék körüli; az államadósság becslése 76 százalék volt; az év végi adat a KSH szerint 73,1 százalék lesz. Mérsékelt volt a fogyasztásnövekedés, a beruházás és a külkereskedelmi forgalom növekedése is. A munkanélküliségi adatok 3,5-4,5 százalékot mutatnak. Ez jelentősen jobb, mint az európai átlag.

Az állampolgárt viszont nem annyira a makromutatók érdeklik, hanem az, hogy a saját lehetőségei hogyan alakultak. Megnéztem az adatokat a megtermelt jövedelmeken való osztozkodás arányairól. Igaz, ez is országos adat, de tanulságos, mert összehasonlítható más országokéval. A bérek és munkáltatói járulékok aránya a GDP-ben 45-46 százalék volt, ez valamivel az EU átlaga alatti érték. A bruttó működési eredmény és a vegyes jövedelmek aránya, vagyis a vállalatok, vállalkozások jövedelme 40-42 százalék volt, ami viszont nagyobb az EU-átlagnál. A termelési és importadó-támogatások 12-14 százalék körül vannak, ez jóval magasabb az átlagosnál. Tisztában vagyunk azzal, hogy a viszonylag magas fogyasztási adóinkkal egyedülállóak vagyunk az unióban.

Béreink az emelések ellenére még mindig alacsonyabbak, mint Nyugaton, a profit realizált mértéke viszont kissé magasabb, feltehetően a jelentős külföldi vállalkozásnak köszönhetően.

Kisvállalkozásaink kihívásokkal küzdenek. Pedig a kormány teljes kkv-támogatási kerete jó eséllyel meghaladta az 1400 milliárd forintot 2025-ben, abban az értelemben, hogy ilyen nagyságrendben mozgósítottak forrásokat kkv-orientált programokra a költségvetés és uniós fejlesztési források együttese alapján. Lásd a Demján Sándor-programot, a Kkv 1+1 beruházásösztönzést, a munkahelyi körülmények javítását és a munkaerőképzések támogatását célzó keretet. És hát ott van a családtámogatások további bővítése, amelyek azonnali, kézzelfogható nettó jövedelemnövekedést hoztak a dolgozó családoknak, s az egy–három gyerekes, munkából élő, közepes jövedelmű háztartásoknak sokat jelentettek. A nyugdíjasoknak adott segítségek is javították e réteg életszínvonalát.

Mindenesetre nagyon szívmelengető volt például karácsony napján, hogy alföldi kisvárosunk péksége megajándékozta a járókelőket friss péksüteményeivel. Hát még az, hogy horgolt karácsonyfa díszíti a közteret. És számtalan adventi gyermekműsor volt, s élő betlehemes meg tavasszal a mindenkit megmozgató passiójáték. A városkában élnek a hagyományok. Szüreti bálok, káposztafőző versenyek vannak ősszel. Itt még lehet sétálgatni esténként az utcákon, és a keresztény identitást megvallani is.

Mert hiszen a jövőre vonatkozó várakozásokat elsősorban az élhető élet határozza meg.

Kis hazánk zenei nagyhatalom. Boldog örömmel láttam egyik hazatért diplomata ismerősöm posztját a Facebookon: „Milyen csodálatos volt A diótörő az Operaházban!” Ezért nagyon fontos az oktatásügy, az egészségügy, a kultúra. Ezért kell e területekre jobban odafigyelni. Persze arra is, hogy a természeti csapásokat sikerüljön mérsékelni, az agráriumot jobban megszervezni, hogy ne csak külföldi termék legyen a boltok polcain. Hogy olcsóbb legyen az élelmiszer, a fogyasztói kosár szíve. És odahatni, hogy épüljenek olcsó lakások, le lehessen törni az egekbe menő lakás­árakat. Ez nagyon fontos a fiatalságnak. Persze az energiaárak féken tartása is. Mindenkinek! Nem is tudom, mi lenne ebből a sajnos erősen differenciált jövedelmi skálájú társadalomból, ha a nagy szegénységben élők – de akár a középrétegek is – nem számolhatnának ilyen gazdaságpolitikával.

Fontos, milyen jövőképet látunk magunk előtt. Ha van remény, akkor az ember nem fél a következő esztendőtől.

A legfontosabb dolog azonban a béke. 

Egy ötgyerekes családanya mondta nekem: „Én nem szeretném, hogy fiaimat elvigyék katonának.” Márpedig látjuk a sajtóhírekből, hogy Európa háborúra készülődik. Pangó gazdaságát hadiipari beruházásokkal akarja fellendíteni. Láttuk, ez a történelmi példákban hová vezetett. Nos, ezt nem akarjuk! Ebben talán egyetért a magyar társadalom nagy része. Mert sajnos megosztott, és vannak, akik a háborúpárti Európát támogatják. Nem gondolják meg, ez mit jelent. Aligha hiszem, hogy a háborúpárti vezetők jelentkeznének önkéntesnek a lövészárokba. Különösen olyan háborúban, amely nem a mi földünkön zajlik. A háborút kirobbantók mindig másokat küldtek a halál poklába.

Csak rajtunk múlik, hogy ne ilyen vezetőket ültessünk népakarattal a fejünk fölé!

A szerző közgazdász, professor emerita

