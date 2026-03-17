Duplájára nőtt a szakképzésből a felsőoktatásba jelentkezők száma

– Az ágazati tudásközpontokban egyszerre lesz jelen a szakmai gyakorlati tudás, a magas szintű elméleti tudás és a piac gyakorlata – mondta Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkára kedden Dunaújvárosban, a 3,831 milliárd forintból épülő Gépészeti Szakképzési Ágazati Tudásközpont időkapszulájának elhelyezésekor.

Varga-Bajusz Veronika emlékeztetett: fél éve hirdették ki az ágazati tudásközpontok öt nyertes pályázatát. A speciális gép- és járműgyártás, az élelmiszeripar, az elektronika, az informatika, illetve a gépészet területén alakulnak ilyen intézmények.

Ezek olyan bázisai lesznek az adott szakterületi képzéseknek, amelyek a legkorszerűbb ismeretekkel, a legmodernebb eszközökkel és tudással vértezik fel a diákokat, hogy kilépve a munkaerőpiacra valóban piacképes, magas színvonalú tudással rendelkezzenek

– ismertette.

Hozzátette: az ágazati tudásközpontokban három szektor működik együtt, mert a szakképzés mellett részt vesznek a munkában a felsőoktatási és a gazdasági szereplők is.

Varga-Bajusz Veronika elmondta: az elmúlt években a szakképzés és a felsőoktatás is előrelépett, a magyar szakképzés a nemzetközi versenyek és az OECD-felmérések alapján Európa harmadik legjobbja, és már 12 magyar egyetem tartozik a világ legjobb öt százalékába.

Ezt igazolják vissza a felsőoktatási felvételi számai is, hiszen az idén több mint 140 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba a tavalyi 129 ezerrel szemben – jelentette ki. – Az elmúlt 15 évben nem jelentkeztek ennyien a felsőoktatásba – mutatott rá az államtitkár, majd örömét fejezte ki, hogy az elmúlt években egyre többen jelentkeztek mérnöki, műszaki, informatikai területekre, amelyek a nemzetgazdaság szempontjából is fontos képzési területek.

Jelezte azt is: 2022 óta 82 százalékkal nőtt a szakképzésből a felsőoktatásba jelentkezők száma.

Az ötéves technikus képzéssel, illetve a nemrég bejelentett három az egyben képzéstípussal – amelyben hét év alatt szerezhető szakma, érettségi, illetve diploma –, elérték azt is, hogy a szakképzés és a felsőoktatás összekapcsolódott egymással

– jegyezte meg Varga-Bajusz Veronika.