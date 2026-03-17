Rendkívüli

Varga-Bajusz VeronikaDunaújvárosi Szakképzési CentrumDunaújváros

Duplájára nőtt a szakképzésből a felsőoktatásba jelentkezők száma

A technikusi képzéssel és a „három az egyben” képzéstípussal sikerült a szakképzést és a felsőoktatást összekötni.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 17. 17:33
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Az ágazati tudásközpontokban egyszerre lesz jelen a szakmai gyakorlati tudás, a magas szintű elméleti tudás és a piac gyakorlata – mondta Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkára kedden Dunaújvárosban, a 3,831 milliárd forintból épülő Gépészeti Szakképzési Ágazati Tudásközpont időkapszulájának elhelyezésekor.

Eger, 2026. február 13. Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára beszédet mond az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oklevélátadó díszünnepségén 2026. február 13-án. MTI/Komka Péter
Varga-Bajusz Veronika emlékeztetett: fél éve hirdették ki az ágazati tudásközpontok öt nyertes pályázatát. A speciális gép- és járműgyártás, az élelmiszeripar, az elektronika, az informatika, illetve a gépészet területén alakulnak ilyen intézmények.

Ezek olyan bázisai lesznek az adott szakterületi képzéseknek, amelyek a legkorszerűbb ismeretekkel, a legmodernebb eszközökkel és tudással vértezik fel a diákokat, hogy kilépve a munkaerőpiacra valóban piacképes, magas színvonalú tudással rendelkezzenek

 – ismertette.

Hozzátette: az ágazati tudásközpontokban három szektor működik együtt, mert a szakképzés mellett részt vesznek a munkában a felsőoktatási és a gazdasági szereplők is.

Varga-Bajusz Veronika elmondta: az elmúlt években a szakképzés és a felsőoktatás is előrelépett, a magyar szakképzés a nemzetközi versenyek és az OECD-felmérések alapján Európa harmadik legjobbja, és már 12 magyar egyetem tartozik a világ legjobb öt százalékába.

Ezt igazolják vissza a felsőoktatási felvételi számai is, hiszen az idén több mint 140 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba a tavalyi 129 ezerrel szemben – jelentette ki. – Az elmúlt 15 évben nem jelentkeztek ennyien a felsőoktatásba – mutatott rá az államtitkár, majd örömét fejezte ki, hogy az elmúlt években egyre többen jelentkeztek mérnöki, műszaki, informatikai területekre, amelyek a nemzetgazdaság szempontjából is fontos képzési területek.

Jelezte azt is: 2022 óta 82 százalékkal nőtt a szakképzésből a felsőoktatásba jelentkezők száma.

Az ötéves technikus képzéssel, illetve a nemrég bejelentett három az egyben képzéstípussal – amelyben hét év alatt szerezhető szakma, érettségi, illetve diploma –, elérték azt is, hogy a szakképzés és a felsőoktatás összekapcsolódott egymással

 – jegyezte meg Varga-Bajusz Veronika.

A rendezvényen Mészáros Lajos, Dunaújváros és a térség fideszes országgyűlési képviselője megtisztelőnek nevezte, hogy egy országos projekt részeként a gépészeti ágazati tudásközpont Dunaújvárosban valósulhat meg. Kifejtette: a magyar gazdaságnak nagy szüksége van a szakképzett munkaerőre, mert hiány van jól képzett munkavállalókból. Dunaújváros mindig is a kétkezi dolgozók városa volt, és ma is sok kis-, közép- és nagyipari vállalkozás működik a városban, amelyeknek szükségük van a szakképzett munkaerőre – emelte ki az országgyűlési képviselő.

Pintér Tamás, Dunaújváros polgármestere a szakképzés fontosságát hangsúlyozva arról beszélt: egy megbecsült rétegnek kellene a városban felnevelkednie, akik majd mindannyiunk számára biztonságos, élhető környezetet fognak teremteni. Számunkra itt most a jövő fejlesztése, a jövő generációjának kinevelése a cél – mondta.

Magyar András, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója azt mondta: a beruházás célja segíteni a szakképzésben tanuló diákoknak, hogy elérjék álmaikat. Az új tudásközpontban a diákok olyan technológiákkal, eljárásokkal ismerkedhetnek majd meg, ami egyedülálló lesz az országban – tette hozzá.

 

Borítókép: Varga-Bajusz Veronika (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektristan tzarat

Nem. Ilyen nincs…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
