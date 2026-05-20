Sokan egész nap bedugva hagyják ezeket a gépeket — pedig nem kellene

Reggel lefő a kávé, kikapcsoljuk a gépet. Elkészül a pirítós, kivesszük a kenyeret. Főzés után az air fryer is visszakerül a helyére. A legtöbb háztartásban ezzel le is tudják a dolgot. A gépek ugyan ki vannak kapcsolva, de továbbra is ott lógnak a konnektorban, sokszor éjjel-nappal. Pedig szakértők szerint ez nemcsak felesleges áramfogyasztást jelenthet, hanem bizonyos esetekben biztonsági kockázatot is.

Bogos Zsuzsanna
2026. 05. 20. 5:30
Forrás: Pexels
A mini sütők túlmelegedhetnek

A kisebb elektromos sütők sokáig tartják a hőt használat után is. Ha rossz minőségű elosztóba vannak dugva vagy nincs megfelelő szellőzésük, az túlterheléshez vezethet. A szakértők szerint ezeket sem érdemes állandóan bedugva hagyni.

Lakástűz és túlfeszültség: nem csak az áramfogyasztás a probléma

A hőtermelő konyhai eszközök mindig nagyobb kockázatot jelentenek. A morzsák, a zsírlerakódások, az elöregedett vezetékek és az olcsó készülékek együtt könnyen problémát okozhatnak. Különösen veszélyes lehet:

  • több nagy teljesítményű gépet egy elosztóba dugni,
  • éjszakára bedugva hagyni a kisgépeket,
  • olcsó hosszabbítót használni,
  • vagy ritkán tisztítani az eszközöket.

Emellett energiát is fogyasztanak. Ezen enyhíthetünk, ha:

  • rendszeresen tisztítjuk a morzsát és a zsíros lerakódásokat,
  • túlfeszültségvédőt használunk,
  • nem dugunk több nagy fogyasztót egy elosztóba,
  • hosszabb utazás előtt kihúzzuk a kisgépeket vagy áramtalanítjuk az elosztót 

Mit nem kell állandóan kihúzni?

Természetesen nem minden készüléket kell minden használat után áramtalanítani. Általában maradhat bedugva a hűtő, a mosogatógép, a tűzhely, a mosógép. Ezeket eleve folyamatos használatra tervezték, illetve a rendszeres kihúzásuk sokszor kényelmetlenebb lenne, mint amennyi energiát megspórolnánk vele.

Ma már szinte minden eszköz folyamatosan készenlétben van. Ez rendkívül kényelmes, ám a kikapcsolt gépek fogyasztása éves szinten már érezhető pluszköltséget jelenthet. A kávéfőzők, air fryerek vagy digitális kijelzővel működő eszközök akkor is vesznek fel energiát, amikor éppen nem használjuk őket. Nem kell túlaggódni, de néhány egyszerű mozdulattal hosszú távon pénzt, energiát és akár komoly problémákat is megspórolhatunk.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
