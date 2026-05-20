Hatvan éve nem látott mélyponton a korábbi BL-győztes, bizarr magyarázata van rá

Értékes játékosok, gyenge idény

A PSV már április elején bebiztosította címvédését, és a Feyenoord ezüstérméhez sem fért sok kétség.

Azt viszont még május elején is nehezen lehetett elhinni, hogy az Ajaxhoz képest 3,5-szer alacsonyabb piaci értékű kerettel rendelkező NEC Nijmegen, valamint a szintén jóval kisebb költségvetésből gazdálkodó Twente is az amszterdamiak előtt végez.

Az Ajaxból egyedül Mika Godts teljesített igazán jó idényt – sokatmondó, hogy így sem szerepel a belga válogatott vb-keretében. Fotó: NurPhoto via AFP/Peter Lous

A játékosállományra ugyanis nem lehet panasz: a rekordbajnok nyolc futballistájához is legalább tízmillió eurós piaci értéket társít a mértékadó Transfermarkt, és rajtuk kívül is olyanok alkotják a gárdát, mint Davy Klaassen, Wout Weghorst, vagy éppen a Liverpool kölcsönkapusa, Vítezslav Jaros. A keretből mégis egy húszéves belga, Mika Godts teljesítménye magaslott ki, aki legalább kétszer annyi gólt szerzett a bajnokságban, mint bármelyik csapattársa.

Óscar García vezetőedző heerenveeni bírózása

Az Ajax vasárnap a Heerenveen otthonában zárta a holland bajnokság alapszakaszát.

Annak ellenére, hogy a csapatok összesen 39-szer lőttek kapura, 0-0-s döntetlennel zárult az összecsapás, ezúttal Godts sem tudott betalálni.

Ezt a (győzelem esetén negyedik, így Európa-liga-induló) vendégek azzal magyarázták, hogy a heves esőzések miatt a második félidő nagy részében futballra alkalmatlan volt a pálya, és a játékvezetőt hibáztatták, amiért nem szakította félbe a mérkőzést.

💦 𝐖𝐀𝐓𝐄𝐑𝐁𝐀𝐋𝐋𝐄𝐓: geen goals bij Heerenveen - Ajax 🚫 pic.twitter.com/4bzZ1op0lK — ESPN NL (@ESPNnl) May 17, 2026

Az edzői posztja megtartásában reménykedő Óscar García szégyenletesnek nevezte, hogy ilyen körülmények között is játszaniuk kellett az együtteseknek, ráadásul egy elmaradt tizenegyes miatt is kifakadt. A spanyol trénernek más furcsa megjegyzése is volt múlt héten, ugyanis határozottan kimondta, hogy az amszterdami klub jó kezekben van, és jövőre bajnoki címet fog szerezni. Erre a kijelentésére számos szurkoló reagált hitetlenül, látva az elmúlt időszakot.