Hatvan éve nem látott mélyponton a korábbi BL-győztes, bizarr magyarázata van rá

Vasárnap lezárult a holland labdarúgó-bajnokság alapszakasza. Az Ajax Amszterdam ezúttal is lemaradt az aranyéremről, ráadásul hatvan év után először a nemzetközi kupaporond is álom maradhat a rekordbajnoknak. Egy évvel ezelőtt nagy összeomlás után úszott el az Ajax elsősége, és most is főleg a gyenge idényzárásnak köszönhető, hogy ötödikként legfeljebb a Konferencialiga-indulás elérhető még a rájátszás útján. Európa egykori sikercsapata mélypontra kerülhet.

Wiszt Péter
2026. 05. 20. 5:55
Az idény során kevés okuk volt az örömre az Ajax Amszterdam futballistáinak Fotó: AFP/John Thys
Értékes játékosok, gyenge idény

A PSV már április elején bebiztosította címvédését, és a Feyenoord ezüstérméhez sem fért sok kétség. 

Azt viszont még május elején is nehezen lehetett elhinni, hogy az Ajaxhoz képest 3,5-szer alacsonyabb piaci értékű kerettel rendelkező NEC Nijmegen, valamint a szintén jóval kisebb költségvetésből gazdálkodó Twente is az amszterdamiak előtt végez.

Az Ajaxból egyedül Mika Godts teljesített igazán jó idényt – sokatmondó, hogy így sem szerepel a belga válogatott vb-keretében. Fotó: NurPhoto via AFP/Peter Lous

A játékosállományra ugyanis nem lehet panasz: a rekordbajnok nyolc futballistájához is legalább tízmillió eurós piaci értéket társít a mértékadó Transfermarkt, és rajtuk kívül is olyanok alkotják a gárdát, mint Davy Klaassen, Wout Weghorst, vagy éppen a Liverpool kölcsönkapusa, Vítezslav Jaros. A keretből mégis egy húszéves belga, Mika Godts teljesítménye magaslott ki, aki legalább kétszer annyi gólt szerzett a bajnokságban, mint bármelyik csapattársa.

Óscar García vezetőedző heerenveeni bírózása

Az Ajax vasárnap a Heerenveen otthonában zárta a holland bajnokság alapszakaszát. 

Annak ellenére, hogy a csapatok összesen 39-szer lőttek kapura, 0-0-s döntetlennel zárult az összecsapás, ezúttal Godts sem tudott betalálni. 

Ezt a (győzelem esetén negyedik, így Európa-liga-induló) vendégek azzal magyarázták, hogy a heves esőzések miatt a második félidő nagy részében futballra alkalmatlan volt a pálya, és a játékvezetőt hibáztatták, amiért nem szakította félbe a mérkőzést. 

Az edzői posztja megtartásában reménykedő Óscar García szégyenletesnek nevezte, hogy ilyen körülmények között is játszaniuk kellett az együtteseknek, ráadásul egy elmaradt tizenegyes miatt is kifakadt. A spanyol trénernek más furcsa megjegyzése is volt múlt héten, ugyanis határozottan kimondta, hogy az amszterdami klub jó kezekben van, és jövőre bajnoki címet fog szerezni. Erre a kijelentésére számos szurkoló reagált hitetlenül, látva az elmúlt időszakot.

Foglalt az Ajax Amszterdam hazai pályája

A holland csapatok közül a PSV és a Feyenoord a BL-főtáblán, a NEC a BL-selejtezőben, a kupagyőztes AZ Alkmaar az El-alapszakaszban, míg a Twente az El-kvalifikációban indulhat el. A Konferencialigában a héten sorra kerülő négycsapatos rájátszás legjobbja vehet részt: csütörtökön Ajax–Groningen és Utrecht–Heerenveen mérkőzéseket rendeznek, majd a két továbbjutó vasárnap csap össze az egyetlen Kl-helyért. 

Ha az amszterdamiak nem nyerik meg ezt a négyes döntőt, akkor hatvan év után először nem kvalifikálnak európai kupába. A helyzetüket ráadásul nehezíti, hogy hiába játszhatnák hazai pályán a sorsdöntő találkozókat, mégis 

Volendamban találkoznak a Groningennel, amiért az énekes Harry Styles koncertsorozatát ezen a héten a stadionjukba, a Johan Cruyff Arénába szervezték meg. 

A gárda holland válogatott támadója, a heerenveeni pályát szintén kritizáló Steven Berghuis pedig bevallotta, hogy el kell halasztania a következő napokra tervezett családi nyaralását.

Ezek is jól mutatják, hogy nem hitték el az Ajaxnál, hogy a holland bajnokság Konferencialiga-rájátszásában még pályára kell lépnie a csapatnak. Az elmúlt egy évben történtek alapján Kovács Bendegúz aligha bánja, hogy 2025 nyarán Amszterdamból Alkmaarba szerződött.

 

