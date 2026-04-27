kovács bendegúzaz alkmaarajaxhenk spaangól

Szoboszlai vitája után a legnagyobb magyar csatárígéret is egy török miatt került ki az Ajaxból

A gólerős magyar toronyra felfigyelt már Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya is, ám nem ő az első, aki szerint fényes jövő áll a 19 éves csatár előtt. Kovács Bendegúz az AZ Alkmaar különböző utánpótlás csapataiban „tonnaszám" rugdalja a gólokat, ráadásul a klub felnőtt gárdájában a Konferencialiga után bajnokin is pályára lépett. Egyre többen teszik fel Kováccsal kapcsolatban azt a kérdést, vajon hogyan tévedhetett ekkorát a legendás Ajax, miután gond nélkül elengedte őt.

Molnár László
2026. 04. 27. 8:36
Kovács Bendegúz már a holland bajnokságban is bemutatkozhatott az AZ Alkmaar nagycsapatában Fotó: RENATE PLAT
Az amszterdamiak egyébként egyrészt már bánják, hogy elengedték Kovácsot – és most óvatosan fogalmaztunk –, 

ám azt állítják, hogy a 19 éves magyar az Ajax másik extraklasszisnak tartott tehetsége, a török Emre Ünüvar miatt nem kapott hosszú távon helyet az Ajax utánpótlásában.

Kétségtelen tény, hogy a szintén középcsatár Ünüvar sem szűkölködött a jelenlegi idényben a gólokkal az Ajax utánpótlásában, hiszen a Transfermarkt statisztikája szerint 23 meccsen 16 gól és 1 gólpassz fűződik a nevéhez.

Úgy tűnik tehát, hogy Szoboszlai Dominik és Arda Güler nagy csörtéje után ismét egy magyar–török párharc volt a profi labdarúgásban...

Ötmillió eurót is fizetnének a magyar csatárígéretért

Decemberben már Németország legolvasottabb lapja, a Bild is írt Kovács Bendegúzról annak kapcsán, hogy a VfB Stuttgart lecsaphat a magyar támadóra. Persze a sváb klub nem az egyedüli, amely szeretné Kovácsot a soraiban tudni, ugyanis az már korábban is nyílt titok volt, hogy a Borussia Dortmund, az Aston Villa és a Sporting Lisszabon sem sajnálna néhány millió eurót a csatár megszerzéséért.

A fent felsorolt csapatok mellé márciusban csatlakozott a Juventus is, amely jó kapcsolatot ápol a játékos ügynökségével. A Gazetta dello Sport szerint az Alkmaar egy 5 millió eurós ajánlatra nem mondana nemet, ugyanakkor azt mi tesszük hozzá, arrafelé nem nagyon szoktak ennyit fizetni egy olyan játékosért, aki még alig kétszer kapott helyet az első csapatban. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.