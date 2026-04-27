Szoboszlai vitája után a legnagyobb magyar csatárígéret is egy török miatt került ki az Ajaxból

Az amszterdamiak egyébként egyrészt már bánják, hogy elengedték Kovácsot – és most óvatosan fogalmaztunk –,

ám azt állítják, hogy a 19 éves magyar az Ajax másik extraklasszisnak tartott tehetsége, a török Emre Ünüvar miatt nem kapott hosszú távon helyet az Ajax utánpótlásában.

Kétségtelen tény, hogy a szintén középcsatár Ünüvar sem szűkölködött a jelenlegi idényben a gólokkal az Ajax utánpótlásában, hiszen a Transfermarkt statisztikája szerint 23 meccsen 16 gól és 1 gólpassz fűződik a nevéhez.

Úgy tűnik tehát, hogy Szoboszlai Dominik és Arda Güler nagy csörtéje után ismét egy magyar–török párharc volt a profi labdarúgásban...

Ötmillió eurót is fizetnének a magyar csatárígéretért

Decemberben már Németország legolvasottabb lapja, a Bild is írt Kovács Bendegúzról annak kapcsán, hogy a VfB Stuttgart lecsaphat a magyar támadóra. Persze a sváb klub nem az egyedüli, amely szeretné Kovácsot a soraiban tudni, ugyanis az már korábban is nyílt titok volt, hogy a Borussia Dortmund, az Aston Villa és a Sporting Lisszabon sem sajnálna néhány millió eurót a csatár megszerzéséért.

A fent felsorolt csapatok mellé márciusban csatlakozott a Juventus is, amely jó kapcsolatot ápol a játékos ügynökségével. A Gazetta dello Sport szerint az Alkmaar egy 5 millió eurós ajánlatra nem mondana nemet, ugyanakkor azt mi tesszük hozzá, arrafelé nem nagyon szoktak ennyit fizetni egy olyan játékosért, aki még alig kétszer kapott helyet az első csapatban.