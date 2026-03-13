Máris ötmillió euróért vált klubot a legnagyobb magyar csatárígéret?

A 18 éves és 199 centis magyar csatár évek óta biztatóan szerepel a holland utánpótlásban, de a lényeg, hogy most már a felnőttek között is bizonyít. A 2007-es születésű Kovács Bendegúz ugyan hivatalosan jelenleg az AZ Alkmaar különböző utánpótláscsapataiban játszik, és amelyik csapatban éppen szerepet kap, ontja a gólokat. Legutóbb betalált az Emmen elleni bajnokin is, és csak azért nem duplázott, mert a felső léc „bravúral védte” a lövését. A gólerős magyar toronyra felfigyelt a Gazetta dello Sport, amely arról posztolt közösségi oldalán Kováccsal kapcsolatban, miszerint a fiatal csatárra immár a Juventus is figyel.
Kovács Bendegúz lehet Varga Barnabás utóda
Az alkmaariak ifjú csatára számolatlanul lövi a gólokat Hollandiában. Decemberben már Németország legolvasottabb lapja, a Bild is írt Kovács Bendegúzról annak kapcsán, hogy a VfB Stuttgart lecsaphat a magyar támadóra. Persze a sváb klub nem az egyedüli, amely szeretné Kovácsot a soraiban tudni, ugyanis az már korábban is nyílt titok volt, hogy a Borussia Dortmund, az Aston Villa és a Sporting Lisszabon sem sajnálna néhány millió eurót a csatár megszerzéséért.
Kovács Bendegúz statisztikája a 2025/26-os idényben
- Ifjúsági Bajnokok Ligája: 6 meccs, 9 gól, 1 gólpassz
- U21-es bajnokság: 7 meccs, 5 gól
- U19-es bajnokság: 16 meccs, 14 gól
- U19-es holland kupa: 2 meccs, 1 gól
- ÖSSZESEN: 31 meccs, 29 gól, 1 gólpassz
A fent felsorolt csapatok mellé most csatlakozott a Juventus is, amely jó kapcsolatot ápol a játékos ügynökségével. A Gazetta dello Sport szerint
az Alkmaar egy 5 millió eurós ajánlatra nem mondana nemet, ugyanakkor azt mi tesszük hozzá, arrafelé nem nagyon szoktak ennyit fizetni egy olyan játékosért, aki még nem mutatkozott be az első csapatban.
Az olasz sportlap újságírója odáig megy el, hogy Kovácsot már Ibrahimovichoz, valamint Haalandhoz hasonlítja. A Gazzetta szakírója úgy véli, Kovács a Zebráknál a Next Gen csapatban kezdene, hogy aztán mielőbb belekóstoljon a felnőtt futball világába.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!