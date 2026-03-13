kovács bendegúz

Máris ötmillió euróért vált klubot a legnagyobb magyar csatárígéret?

Egy magyar csatár, aki az idényben 31 tétmeccsen már 29 gólt jegyez a holland klubjában. Már ez a hír is szenzációszámba megy, az pedig pláne, hogy a 18 éves, 199 centi magas Kovács Bendegúz után olyan csapatok érdeklődtek eddig, mint a Borussia Dortmund, az Aston Villa és a Sporting Lisszabon. És most ezekhez a gárdákhoz csatlakozott a Juventus is, miközben jelenlegi klubja, az AZ Alkmaar is mindent megtesz azért, hogy megtartsa a csatárt.

Molnár László
2026. 03. 13. 20:17
Kovács Bendegúz akár Marco Rossi csatárgondjait is megoldhatná Fotó: AZ Alkmaar/Ed van de Pol
A 18 éves és 199 centis magyar csatár évek óta biztatóan szerepel a holland utánpótlásban, de a lényeg, hogy most már a felnőttek között is bizonyít. A 2007-es születésű Kovács Bendegúz ugyan hivatalosan jelenleg az AZ Alkmaar különböző utánpótláscsapataiban játszik, és amelyik csapatban éppen szerepet kap, ontja a gólokat. Legutóbb betalált az Emmen elleni bajnokin is, és csak azért nem duplázott, mert a felső léc „bravúral védte” a lövését. A gólerős magyar toronyra felfigyelt a Gazetta dello Sport, amely arról posztolt közösségi oldalán Kováccsal kapcsolatban, miszerint a fiatal csatárra immár a Juventus is figyel.

Kovács Bendegúz életveszélyes a kapu előtt, az AZ Alkmaar magyar csatárát európai élklubok figyelik (Fotó: RENATE PLAT)

Kovács Bendegúz lehet Varga Barnabás utóda

Az alkmaariak ifjú csatára számolatlanul lövi a gólokat Hollandiában. Decemberben már Németország legolvasottabb lapja, a Bild is írt Kovács Bendegúzról annak kapcsán, hogy a VfB Stuttgart lecsaphat a magyar támadóra. Persze a sváb klub nem az egyedüli, amely szeretné Kovácsot a soraiban tudni, ugyanis az már korábban is nyílt titok volt, hogy a Borussia Dortmund, az Aston Villa és a Sporting Lisszabon sem sajnálna néhány millió eurót a csatár megszerzéséért.

Kovács Bendegúz statisztikája a 2025/26-os idényben

  • Ifjúsági Bajnokok Ligája: 6 meccs, 9 gól, 1 gólpassz
  • U21-es bajnokság: 7 meccs, 5 gól
  • U19-es bajnokság: 16 meccs, 14 gól
  • U19-es holland kupa: 2 meccs, 1 gól
  • ÖSSZESEN: 31 meccs, 29 gól, 1 gólpassz

A fent felsorolt csapatok mellé most csatlakozott a Juventus is, amely jó kapcsolatot ápol a játékos ügynökségével. A Gazetta dello Sport szerint 

az Alkmaar egy 5 millió eurós ajánlatra nem mondana nemet, ugyanakkor azt mi tesszük hozzá, arrafelé nem nagyon szoktak ennyit fizetni egy olyan játékosért, aki még nem mutatkozott be az első csapatban. 

Az olasz sportlap újságírója odáig megy el, hogy Kovácsot már Ibrahimovichoz, valamint Haalandhoz hasonlítja. A Gazzetta szakírója úgy véli, Kovács a Zebráknál a Next Gen csapatban kezdene, hogy aztán mielőbb belekóstoljon a felnőtt futball világába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

