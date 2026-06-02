kiss lászlópolgármestertisza pártotthonunk óbuda – békásmegyeralpolgármesterDemokratikus Koalíció (DK)Magyar Péter

Egyre serényebben igyekszik a Tisza Pártba Kiss László

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Miközben a börtönből szabadult polgármester, Kiss László hivatalában razziát tartott az ügyészség, a polgármester országos politikai kampányok élére áll Facebook-oldalán.

Gábor Márton
2026. 06. 02. 21:23
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Azonban az új mozgalom és frakció ötlete csúfos kudarcot vallott. Nemrég ugyanis hét önkormányzati képviselő kivált a Kiss László polgármestert támogató Otthonunk Óbuda–Békásmegyer frakcióból, és Városvédők néven új képviselőcsoportot alakított. A döntés különösen érzékenyen érinti a polgármestert, hiszen a távozók között három alpolgármester is van.

Az új frakcióba ült át Burján Ferenc alpolgármester, aki a zöld- és civil ügyekért, valamint a sportért, köznevelésért és közbiztonságért felel, továbbá Őri László pénzügyekért és városüzemeltetésért felelős alpolgármester,

illetve Zábó Attila városfejlesztésért és humán ügyekért felelős alpolgármester is.

Rajtuk kívül Nagy Richárd György városfejlesztési és energetikai tanácsnok, Ujfalvi István bizottsági elnök, Hideg István bizottsági elnök és Strenner Imre bizottsági elnökhelyettes csatlakozott az új formációhoz.

A HVG értesülései szerint a politikusok technikailag nem léptek ki az eredeti frakcióból, hanem új képviselőcsoportot hoztak létre, amivel automatikusan megszűnt korábbi tagságuk. A Városvédők vezetője Zábó Attila lett, amit a politikus közösségi oldalán is megerősített.

Az ügy hátteréről egyelőre kevés konkrétum ismert, a történtek azonban egyértelműen azt mutatják, hogy súlyos belső feszültségek alakultak ki a kerület vezetésén belül.

A szakadás nyomán jelentősen átrendeződött az óbudai képviselő-testület erőviszonya. A 23 fős testületben

az Otthonunk Óbuda-Békásmegyer-frakció mindössze három főre zsugorodott, miközben az újonnan létrejött Városvédők hét képviselővel rendelkezik.

A Haladó és Zöld Óbudáért-frakciónak hat tagja van, míg a Fidesz–KDNP négy képviselővel van jelen. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt két képviselője és a Mi Hazánk egy képviselője nem alakíthat  önálló frakciót.

A kerület negyedik alpolgármestere, Béres András továbbra is a Haladó és Zöld Óbudáért-frakció tagja maradt.

Kiss László közleményben reagált a történtekre. A polgármester szerint az „óbaloldal pártjai” állnak a háttérben, és úgy vélte, a konfliktus egyik oka az lehet, hogy kilépett a Demokratikus Koalícióból. A baloldali belharcok tehát immár Óbudán is nyílt szakításhoz vezettek, ami hosszú távon a kerület működésére is komoly hatással lehet.

Borítókép: Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere (Fotó: Markovics Gábor)


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