Felélte politikai tőkéjét Kiss László, fogynak a szövetségesek Óbudán

Mint megírtuk, a börtönt megjárt polgármester nemrég bejelentette, hogy kilépett a Demokratikus Koalícióból és függetlenként folytatja munkáját. A politikus közölte: mozgalmat indít, amelynek az lesz a célja, hogy a kerület érdekében összefogja mind az „évek, évtizedek vagy évszázadok” óta jelen lévő közösségeket, mind pedig azokat, akik új csatlakozóként elkötelezettek lakóhelyük iránt.

A pártok kora lejárt, ahogyan a frakciók kora is, az önkormányzatban csak a lakóhelyük iránt elkötelezett, tisztességes és lelkiismeretes embereknek van helyük, méghozzá pártállástól függetlenül

– fogalmazott a polgármester. Kiss László egyúttal bejelentette: a mozgalom majd kezdeményezi, hogy politikai pártok ne indulhassanak önkormányzati választásokon.

Céljairól elmondta, hogy nem hagyják, hogy a III. kerületben magasházak épüljenek, valamint kezdeményezik, hogy a „trafikok szűnjenek meg italmérések lenni”. Támogatják a kerület virágosítását és a környezettudatos városüzemeltetést, védik a csónakházakat, és nem engedik, hogy a Római-partot még jobban beépítsék.

Azt is indítványozzák, hogy az önkormányzat növelje a leginkább rászoruló csoportok direkt támogatását, a kerületi civil közösségek pályázati alapja pedig minden évben legalább tíz százalékkal növekedjen.