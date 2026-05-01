kiss lászlópolgármesteróbuda - békásmegyeralpolgármesterDemokratikus Koalíció (DK)

Felélte politikai tőkéjét Kiss László, fogynak a szövetségesek Óbudán

A III. kerület vezetője, Kiss László mögül sorra hátrálnak ki a korábbi szövetségesei.

Gábor Márton
2026. 05. 01. 19:07
Mint megírtuk, a börtönt megjárt polgármester nemrég bejelentette, hogy kilépett a Demokratikus Koalícióból és függetlenként folytatja munkáját. A politikus közölte: mozgalmat indít, amelynek az lesz a célja, hogy a kerület érdekében összefogja mind az „évek, évtizedek vagy évszázadok” óta jelen lévő közösségeket, mind pedig azokat, akik új csatlakozóként elkötelezettek lakóhelyük iránt.

A pártok kora lejárt, ahogyan a frakciók kora is, az önkormányzatban csak a lakóhelyük iránt elkötelezett, tisztességes és lelkiismeretes embereknek van helyük, méghozzá pártállástól függetlenül

– fogalmazott a polgármester. Kiss László egyúttal bejelentette: a mozgalom majd kezdeményezi, hogy politikai pártok ne indulhassanak önkormányzati választásokon.

Céljairól elmondta, hogy nem hagyják, hogy a III. kerületben magasházak épüljenek, valamint kezdeményezik, hogy a „trafikok szűnjenek meg italmérések lenni”. Támogatják a kerület virágosítását és a környezettudatos városüzemeltetést, védik a csónakházakat, és nem engedik, hogy a Római-partot még jobban beépítsék.

Azt is indítványozzák, hogy az önkormányzat növelje a leginkább rászoruló csoportok direkt támogatását, a kerületi civil közösségek pályázati alapja pedig minden évben legalább tíz százalékkal növekedjen.

Borítókép: Kiss László, Óbuda–Békásmegyer polgármestere (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
