Tizenkét ember halt meg egy ejtőernyősöket szállító repülőgép katasztrófájában az Egyesült Államokban + videó

A hatóságok tájékoztatása szerint a lezuhant gép nem menetrend szerinti járat volt, hanem egy helyi repülőtérről felszálló, ejtőernyős ugrásokhoz használt repülőgép. A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) szerint egy Pacific Aerospace P750 típusú gépről van szó.

A helyi média beszámolói szerint a mentőegységek a balesetet követően azt is vizsgálták, hogy az ejtőernyősök közül sikerült-e bárkinek elhagynia a gépet a becsapódás előtt, erre azonban egyelőre nincs utaló jel.

A seriff közlése szerint az áldozatok hozzátartozói közül többen szemtanúi voltak a tragédiának. A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra az elhunytak személyazonosságát.