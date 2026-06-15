balesetejtőernyőspilótarepülőgép

Tizenkét ember halt meg egy ejtőernyősöket szállító repülőgép katasztrófájában az Egyesült Államokban + videó

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Tömeges tragédia rázta meg Missouri államot: egy ejtőernyősöket szállító repülőgép nem sokkal a felszállás után zuhant le Butler városának közelében. A BBC beszámolója szerint a fedélzeten tartózkodó tizenkét ember közül senki sem élte túl a szerencsétlenséget.

Magyar Nemzet
2026. 06. 15. 3:00
Az áldozatok hozzátartozói közül többen szemtanúi voltak a tragédiának (Fotó: Facebook)
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A Bates megyei katasztrófavédelem szóvivője elmondta, hogy a repülőgép a felszállást követően nem tudott megfelelő magasságot nyerni, majd éles bal kanyart vett, végül mintegy 200 méterre a repülőtértől a földbe csapódott. A helyi hatóságok közlése szerint mind a tizenkét ember meghalt.

Tömeges áldozatokkal járó eseményként kezeljük ezt az ügyet

 – mondta Chad Anderson, Bates megye seriffje egy sajtótájékoztatón.

A hatóságok tájékoztatása szerint a lezuhant gép nem menetrend szerinti járat volt, hanem egy helyi repülőtérről felszálló, ejtőernyős ugrásokhoz használt repülőgép. A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) szerint egy Pacific Aerospace P750 típusú gépről van szó.

A helyi média beszámolói szerint a mentőegységek a balesetet követően azt is vizsgálták, hogy az ejtőernyősök közül sikerült-e bárkinek elhagynia a gépet a becsapódás előtt, erre azonban egyelőre nincs utaló jel.

A seriff közlése szerint az áldozatok hozzátartozói közül többen szemtanúi voltak a tragédiának. A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra az elhunytak személyazonosságát.

A baleset kivizsgálását az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) vezeti a Szövetségi Légügyi Hivatallal együttműködésben.

Borítókép: Az áldozatok hozzátartozói közül többen szemtanúi voltak a tragédiának (Fotó: Facebook)

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