Tizenkét ember halt meg egy ejtőernyősöket szállító repülőgép katasztrófájában az Egyesült Államokban + videó

A Bates megyei katasztrófavédelem szóvivője elmondta, hogy a repülőgép a felszállást követően nem tudott megfelelő magasságot nyerni, majd éles bal kanyart vett, végül mintegy 200 méterre a repülőtértől a földbe csapódott. A helyi hatóságok közlése szerint mind a tizenkét ember meghalt.
Tömeges áldozatokkal járó eseményként kezeljük ezt az ügyet
– mondta Chad Anderson, Bates megye seriffje egy sajtótájékoztatón.
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