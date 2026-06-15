Trump ismét hangsúlyozta a harci cselekmények leállításának szükségességét. Kijelentette, hogy kész befolyást gyakorolni mind az európai partnerekre, mind Kijevre, egyebek között a küszöbönálló G7-csúcstalálkozón

– mondta Usakov.

Az amerikai vezető a beszámoló szerint megjegyezte, hogy az oroszországi polgári célpontok elleni közelmúltbeli támadások akadályozzák a békefolyamatot. Trump közölte, hogy ha a háborút mielőbb lezárják, akkor megnyílik a lehetőség a valóban új minőségű amerikai–orosz kapcsolatok kiépítése előtt.

Putyin a maga részéről hangsúlyozta, hogy Kijevnek a békés infrastruktúra elleni támadási kísérletei nem fogják megváltoztatni Ukrajna kritikus helyzetét a harctéren.

Evianban (a G7-csúcson) az európaiak és (Volodimir) Zelenszkij (ukrán elnök) kétségkívül megpróbálnak majd mindent pontosan fordítva beállítani, és csak olyan ötleteket tudnak majd felvetni, amelyek célja a konfliktus elhúzódása és a harci cselekmények folytatása

– hangoztatta az orosz tanácsadó.

Közvetlenül Zelenszkijnek érdemes lenne átadni, hogy ne felejtse el a holokauszt tragédiáját, ami helyett náci bűnözők újratemetését rendezi meg ünnepélyesen. Ha pedig a kijevi rezsim feje ismét utalásokat tesz majd egy esetleges találkozóra az orosz vezetővel, akkor, ahogy korábban is elhangzott, ha találkozót akar, jöjjön el Moszkvába

– tolmácsolta Usakov Putyin Trumphoz intézett szavait.