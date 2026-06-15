Jurij UsakovVlagyimir PutyinDonald Trump

Kreml: Putyin a konfliktus elhúzásával vádolta az EU-t és Kijevet

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Vlagyimir Putyin orosz elnök amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal folytatott vasárnapi telefonbeszélgetésében a harcok elhúzásának szándékával vádolta meg az európai országokat és Ukrajnát – ismertette Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója. Usakov arról is beszámolt, hogy Donald Trump amerikai elnök közölte orosz hivatali partnerével, hogy a harcok beszüntetése érdekében kész befolyást gyakorolni mind az európai országokra, mind Ukrajnára.

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2026. 06. 15. 1:00
Jurij Usakov Fotó: AFP
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Trump ismét hangsúlyozta a harci cselekmények leállításának szükségességét. Kijelentette, hogy kész befolyást gyakorolni mind az európai partnerekre, mind Kijevre, egyebek között a küszöbönálló G7-csúcstalálkozón

– mondta Usakov.

Az amerikai vezető a beszámoló szerint megjegyezte, hogy az oroszországi polgári célpontok elleni közelmúltbeli támadások akadályozzák a békefolyamatot. Trump közölte, hogy ha a háborút mielőbb lezárják, akkor megnyílik a lehetőség a valóban új minőségű amerikai–orosz kapcsolatok kiépítése előtt.

Putyin a maga részéről hangsúlyozta, hogy Kijevnek a békés infrastruktúra elleni támadási kísérletei nem fogják megváltoztatni Ukrajna kritikus helyzetét a harctéren.

Evianban (a G7-csúcson) az európaiak és (Volodimir) Zelenszkij (ukrán elnök) kétségkívül megpróbálnak majd mindent pontosan fordítva beállítani, és csak olyan ötleteket tudnak majd felvetni, amelyek célja a konfliktus elhúzódása és a harci cselekmények folytatása

– hangoztatta az orosz tanácsadó.

Közvetlenül Zelenszkijnek érdemes lenne átadni, hogy ne felejtse el a holokauszt tragédiáját, ami helyett náci bűnözők újratemetését rendezi meg ünnepélyesen. Ha pedig a kijevi rezsim feje ismét utalásokat tesz majd egy esetleges találkozóra az orosz vezetővel, akkor, ahogy korábban is elhangzott, ha találkozót akar, jöjjön el Moszkvába

– tolmácsolta Usakov Putyin Trumphoz intézett szavait.

Donald Trump, erre (a második világháborús ukrán nacionalista vezetők újratemetésére) reagálva a két országunk közötti, a második világháború alatti szövetségről beszélt. Azt mondta, hogy ezt egyszerűen nem szabad elfelejteni

– tette hozzá.

A felek megállapodtak arról, hogy az amerikai elnök két különleges képviselője, Steve Witkoff és Jared Kushner, a közeljövőben ismét Oroszországba látogat.

A két elnök megvitatta az Egyesült Államok és az Irán között készülő egyetértési megállapodás körüli helyzetet is. Trump közölte, hogy a megegyezés közeli, és reméli, a tárgyalások eredményeit még ma nyilvánosságra hozhatják.

Elismerte, hogy a megállapodásokhoz vezető úton sok volt az akadály, és nemcsak az iráni vezetés részéről. Végül, mint mondta, az amerikai tárgyalók erőfeszítései pakisztáni és katari közvetítők segítségével elfogadható eredményhez vezettek. Az amerikai államfő kifejezte elismerését Moszkva részvétele, és különösen a konstruktív megoldásokra tett javaslatok miatt.

Az orosz fél kifejezte megelégedését azzal kapcsolatban, hogy a konfliktust – amely az egész régiót és nemcsak azt lángra lobbanthatta volna – minden jel szerint sikerült megfékezni. Jelezte, hogy továbbra is kész közreműködni a helyzet stabilizálásában és a mögöttes problémák megoldásában.

Putyin felköszöntötte Trumpot 80. születésnapja alkalmából és sikert kívánt neki a labdarúgó-világbajnokság megrendezéséhez. Az amerikai elnök a Kreml tisztségviselője szerint megjegyezte, hogy a külföldi vezetők közül orosz kollégája volt az első, aki a jubileuma alkalmából felhívta őt a Fehér Házban.

Az orosz elnök jókívánságait fejezte ki Melania Trump first ladynek, nagyra értékelve szerepét az orosz és ukrán gyermekek családjaikkal való újraegyesítésében. Trump átadta felesége üdvözletét, és köszönetet mondott az orosz fél részéről nyújtott támogatásért.

Az orosz–ukrán háború friss híreit itt találja.

Borítókép: Jurij Usakov (Fotó: AFP)

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