Az ukrán drónok ismét fontos ipari létesítményeket vettek célba

A novomoszkovszki incidensről Dmitrij Miljajev, a Tula terület kormányzója számolt be.

Tájékoztatása szerint egy pilóta nélküli légi jármű roncsai zuhantak egy helyi ipari létesítmény területére. A kormányzó nem nevezte meg az érintett objektumot, azonban a támadás helyszíneként az Azot vegyi üzemet azonosították.

Among the unlucky victims of Ukraine's constantly expanding long-range drone fleets, Russia's Novomoskovsk Azot Chemical plant in the Tula region.



Located roughly 350 km from Ukraine, Novomoskovsk Azot is one of Russia's largest producers of ammonia and nitrogen fertilizers. The… pic.twitter.com/Vy2eEki3nB — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 14, 2026

A vállalat saját ismertetője szerint az Azot Oroszország legnagyobb ammónia- és nitrogénműtrágya-gyártója, emellett az ágazat egyik meghatározó szereplője termelési volumenét és termékkínálatát tekintve is.

Az üzemben ásványi műtrágyákat, ammóniát, szerves műanyagokat és gyantákat, valamint klórt, marónátront, kalcium-kloridot, koncentrált és ultratiszta salétromsavat, argont és metanolt állítanak elő.