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Az ukrán drónok ismét fontos ipari létesítményeket vettek célba

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Egymás után érkeztek a hírek, miszerint orosz ipari létesítmények váltak támadás célpontjává. Oroszország egyik legnagyobb ammónia- és műtrágyagyártó vállalata és egy ribinszki üzemanyag-tároló is az ukrán hadsereg célkeresztjébe került.

Magyar Nemzet
2026. 06. 14. 16:36
Illusztráció: nitrogén és műtrágya üzem Forrás: AFP
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A novomoszkovszki incidensről Dmitrij Miljajev, a Tula terület kormányzója számolt be.

Tájékoztatása szerint egy pilóta nélküli légi jármű roncsai zuhantak egy helyi ipari létesítmény területére. A kormányzó nem nevezte meg az érintett objektumot, azonban a támadás helyszíneként az Azot vegyi üzemet azonosították.

A vállalat saját ismertetője szerint az Azot Oroszország legnagyobb ammónia- és nitrogénműtrágya-gyártója, emellett az ágazat egyik meghatározó szereplője termelési volumenét és termékkínálatát tekintve is.

Az üzemben ásványi műtrágyákat, ammóniát, szerves műanyagokat és gyantákat, valamint klórt, marónátront, kalcium-kloridot, koncentrált és ultratiszta salétromsavat, argont és metanolt állítanak elő.

Közben a Jaroszlavli területhez tartozó Ribinszkben is támadásról érkeztek jelentések.

Vasárnap reggel drónok vették célba a Roszrezervhez tartozó Temp Plant szövetségi állami intézményt. A helyszínről közzétett információk szerint sűrű füst emelkedett a város fölé. A kialakult helyzet miatt Mihail Jevrajev kormányzó utasítására lezárták a Moszkva irányába vezető közlekedési útvonalakat.

A Temp Plant nem először került célkeresztbe: a létesítményt tavaly december végén már érte egy támadás. Az üzemet egyebek mellett üzemanyag tárolására használják. 

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Borítókép: Illusztráció, nitrogén- és műtrágyagyártó üzem (Fotó: AFP)

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