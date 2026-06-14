Az ukrán drónok ismét fontos ipari létesítményeket vettek célba

A novomoszkovszki incidensről Dmitrij Miljajev, a Tula terület kormányzója számolt be.
Tájékoztatása szerint egy pilóta nélküli légi jármű roncsai zuhantak egy helyi ipari létesítmény területére. A kormányzó nem nevezte meg az érintett objektumot, azonban a támadás helyszíneként az Azot vegyi üzemet azonosították.
A vállalat saját ismertetője szerint az Azot Oroszország legnagyobb ammónia- és nitrogénműtrágya-gyártója, emellett az ágazat egyik meghatározó szereplője termelési volumenét és termékkínálatát tekintve is.
Az üzemben ásványi műtrágyákat, ammóniát, szerves műanyagokat és gyantákat, valamint klórt, marónátront, kalcium-kloridot, koncentrált és ultratiszta salétromsavat, argont és metanolt állítanak elő.
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