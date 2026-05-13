Hangsúlyozzák, hogy nemrég Arne Slot is elismerően beszélt Pécsiről, akit „nagyon tehetséges” kapusnak nevezett, és világossá tette, hogy a Liverpool hisz a hosszú távú potenciáljában.
Marco Rossi döntése után a hollandok az Ajaxot kárhoztatják, Angliában Slotot idézik
Hollandiában és Angliában is visszhangot keltett a magyar labdarúgó-válogatott legfrissebb kerete. Az AZ Alkmaar csatára, Kovács Bendegúz és a Liverpool kapusa, Pécsi Ármin is először kapott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól. Előbbi esetében az Ajaxot vették elő a holland sajtóban, utóbbi miatt Arne Slot szavait idézték az angolok a liverpooli médiában.
