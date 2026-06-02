Nem tudni, hogy Növényi Norbert harcba szállna-e a pozícióért, mindenesetre Moszkva olimpiai bajnok birkózója kritikus hangvételű bejegyzésben elemezte szeretett sportága hazai helyzetét. A 69 éves legenda azt szeretné, hogy „hiteles vezetés kerüljön az MBSZ élére, amely valóban bírja a birkózó társadalom bizalmát”. Ha ő kimondva nem is, de helyette ketrecharcos fia eljátszott a gondolattal, hogy édesapja az elnöki székbe kerül…
Indul a harc az olimpiai bajnok magyarok között: az egyik elnök lenne, a másik közbeszólhat
Lőrincz Tamás bejelentette, hogy elindul a Magyar Birkózók Szövetsége megüresedett elnöki posztjáért. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok korábbi klasszis, a Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) szakmai igazgatója videóüzenetben tudatta, hogy folytatná a lemondott Németh Szilárd által megkezdett munkát. Szerinte nagy a felelősség, de hisz benne, hogy az elmúlt évek eredményeire építve, egymást támogatva tudják továbbvinni a sportág sikereit. Lőrincz Tamás egy másik olimpiai bajnok, Növényi Norbert személyében kaphat kihívót.
