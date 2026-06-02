Indul a harc az olimpiai bajnok magyarok között: az egyik elnök lenne, a másik közbeszólhat

Nem tudni, hogy Növényi Norbert harcba szállna-e a pozícióért, mindenesetre Moszkva olimpiai bajnok birkózója kritikus hangvételű bejegyzésben elemezte szeretett sportága hazai helyzetét. A 69 éves legenda azt szeretné, hogy „hiteles vezetés kerüljön az MBSZ élére, amely valóban bírja a birkózó társadalom bizalmát”. Ha ő kimondva nem is, de helyette ketrecharcos fia eljátszott a gondolattal, hogy édesapja az elnöki székbe kerül…