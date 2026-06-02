Rendkívüli

Sulyok Tamás: Fenyegetéseken nem alapulhat demokrácia, nincs helye a lemondásomnak

elnökválasztásbirkózásLőrincz Tamás

Indul a harc az olimpiai bajnok magyarok között: az egyik elnök lenne, a másik közbeszólhat

Lőrincz Tamás bejelentette, hogy elindul a Magyar Birkózók Szövetsége megüresedett elnöki posztjáért. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok korábbi klasszis, a Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) szakmai igazgatója videóüzenetben tudatta, hogy folytatná a lemondott Németh Szilárd által megkezdett munkát. Szerinte nagy a felelősség, de hisz benne, hogy az elmúlt évek eredményeire építve, egymást támogatva tudják továbbvinni a sportág sikereit. Lőrincz Tamás egy másik olimpiai bajnok, Növényi Norbert személyében kaphat kihívót.

P.Fülöp Gábor
2026. 06. 02. 10:38
Lőrincz Tamás
Lőrincz Tamás feljebb lépne a ranglétrán Forrás: Facebook/KIMBA
Nem tudni, hogy Növényi Norbert harcba szállna-e a pozícióért, mindenesetre Moszkva olimpiai bajnok birkózója kritikus hangvételű bejegyzésben elemezte szeretett sportága hazai helyzetét. A 69 éves legenda azt szeretné, hogy „hiteles vezetés kerüljön az MBSZ élére, amely valóban bírja a birkózó társadalom bizalmát”. Ha ő kimondva nem is, de helyette ketrecharcos fia eljátszott a gondolattal, hogy édesapja az elnöki székbe kerül…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
