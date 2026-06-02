Borbély Balázs után újabb távozója van az ETO-nak, és a sportigazgató is leléphet
Senna Miangue távozik a magyar bajnok ETO FC labdarúgócsapatától. A 29 éves belga belső védő szerződése lejár, maga jelentette be, hogy nem marad Győrben. A szakmai stáb is átalakul, a Ferencvároshoz távozó vezetőedző, Borbély Balázs után a sportigazgató iránt Izraelből érdeklődnek. Steven Vanherent a hírek szerint a Makkabi Tel-Aviv szeretné foglalkoztatni, már tárgyalt is a szakemberrel. Az NB I aranyérmese újabb súlyos veszteséget könyvelhet el, de bízhat abban, hogy a magyar felesége miatt is marad a sportvezető.
