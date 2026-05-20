Carbonex-KomlóNB Ikézilabda

Mocskos szerda – a komlói kézilabda-szurkolók nekirontottak a szövetségnek

Óriási a feszültség Komlón, ahol szerdán este a Győr játszik a férfikézilabda NB I utolsó fordulójában. A felfokozott idegállapot nem véletlen: a Komló csak akkor maradhat bent az első osztályban, ha nyer, illetve még akkor is, ha a Szigetszentmiklós és a Komló is vereséget szenved. A komlói ultrák is készülnek, de amit az MKSZ tőlük kap, azt a szövetségben sem teszik ki az ablakba.

Lantos Gábor
2026. 05. 20. 6:28
Hatalmas a feszültség Komlón, az életben maradás a tét a Győr ellen Fotó: Forrás: Facebook
Ezzel szemben az ETO botladozik, legutóbb március közepén nyert Kilvinger Bálint legénysége a 11. Budai Farkasok ellen. „Komoly és nehéz összecsapásra utazunk az utolsó fordulóban. Ha valaki, akkor én tudom, mennyire nehéz meccs lesz ez szerdán. 

A Komló a bentmaradásért küzd, mi pedig az első idegenbeli győzelmünkért lépünk pályára.

Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a lehető legjobb helyen zárjuk a bajnokságot” – nyilatkozta a győri Klivinger Bálint.

A Komló csapata 2014 ősze óta folyamatosan az NB I-ben szerepel, a kiesés ezért is lenne óriási tragédia a sportot szerető komlói emberek számára. Nincs abban semmi túlzás, hogy a baranyai egykori bányászváros ikonikus sportcsapatáról beszélünk, amely korábban fényesebb eredményeket is elért. Ma már kevesen emlékeznek arra, hogy 2006–07-es nemzetközi idényben a komlói csapat a KEK második fordulójába jutott és ott a dán Silkeborg együttesével hazai pályán 23-23-as döntetlent játszott. 

Még korábban, az 1994–95-ös idényben, a City Kupában a portugál Braga ellen játszottak, s az idegenbeli 21-14-es vereség után Komlón 18-14-re nyertek.

A komlói mérkőzéseknek amúgy mindig különleges hangulatuk van, mert az itteni drukkerek talán a legfanatikusabbak az egész NB I-es mezőnyt tekintve. Az sem véletlen, hogy az ellenfelek sem szeretnek nagyon Komlóra járni, mert tudják, hogy a drukkerek teremtette félelmetes hangulatban nagyon nehéz jó eredményt elérni. Szerdán este kiderül, hogy a komlói csapat át tud-e lépni a tű fokán és bent tud-e maradni az NB I-es mezőnyben.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
