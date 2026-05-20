Mocskos szerda – a komlói kézilabda-szurkolók nekirontottak a szövetségnek

Ezzel szemben az ETO botladozik, legutóbb március közepén nyert Kilvinger Bálint legénysége a 11. Budai Farkasok ellen. „Komoly és nehéz összecsapásra utazunk az utolsó fordulóban. Ha valaki, akkor én tudom, mennyire nehéz meccs lesz ez szerdán.

A Komló a bentmaradásért küzd, mi pedig az első idegenbeli győzelmünkért lépünk pályára.

Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a lehető legjobb helyen zárjuk a bajnokságot” – nyilatkozta a győri Klivinger Bálint.

A Komló csapata 2014 ősze óta folyamatosan az NB I-ben szerepel, a kiesés ezért is lenne óriási tragédia a sportot szerető komlói emberek számára. Nincs abban semmi túlzás, hogy a baranyai egykori bányászváros ikonikus sportcsapatáról beszélünk, amely korábban fényesebb eredményeket is elért. Ma már kevesen emlékeznek arra, hogy 2006–07-es nemzetközi idényben a komlói csapat a KEK második fordulójába jutott és ott a dán Silkeborg együttesével hazai pályán 23-23-as döntetlent játszott.

Még korábban, az 1994–95-ös idényben, a City Kupában a portugál Braga ellen játszottak, s az idegenbeli 21-14-es vereség után Komlón 18-14-re nyertek.

A komlói mérkőzéseknek amúgy mindig különleges hangulatuk van, mert az itteni drukkerek talán a legfanatikusabbak az egész NB I-es mezőnyt tekintve. Az sem véletlen, hogy az ellenfelek sem szeretnek nagyon Komlóra járni, mert tudják, hogy a drukkerek teremtette félelmetes hangulatban nagyon nehéz jó eredményt elérni. Szerdán este kiderül, hogy a komlói csapat át tud-e lépni a tű fokán és bent tud-e maradni az NB I-es mezőnyben.